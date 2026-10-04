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Hétfőn este 20:45-től a magyar válogatott Nagyszombatban lép pályára az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Az Ukrajna–Magyarország-találkozó előtt Marco Rossi szövetségi kapitány és Csinger Márk, a magyar válogatott középső védője tartott sajtótájékoztatót.

Óriási a tétje az Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésnek, mivel a B divízió 2-es csoportjában a magyar válogatott és az ukrán csapat egyaránt négy pontot szerzett három mérkőzésen. A kvartettet az északírek vezetik hét ponttal, így a hétfő esti mérkőzés győztesének megmaradnak az esélyei a csoportelsőségre.

Parázs meccsnek ígérkezik az Ukrajna–Magyarország összecsapás
Parázs meccsnek ígérkezik az Ukrajna–Magyarország összecsapás
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A magyar válogatott az ukrán csapat ellen kezdte meg szereplését a Nemzetek Ligája idei szezonjában. A Puskás Arénában rendezett mérkőzésen Marco Rossi együttese jobban futballozott, nagy helyzetekig és egy kapufáig is eljutott, az ukrán válogatott azonban kis túlzással egy helyzetből eldöntötte a három pont sorsát.

Ukrajna–Magyarország: Marco Rossi szerint még bármi megtörténhet

A hétfő esti összecsapás már csak azért is komoly presztízsmeccsnek ígérkezik, mert a kilenc nappal ezelőtti mérkőzés végjátéka rendkívül parázsra sikeredett, és egy kisebb tömegverekedéssel ért véget. Az eset után az ukrán sajtóban a csapatkapitány Szoboszlai Dominik kapott hideget-meleget, a balhéban szintén részt vevő Kerkez Milost pedig felkerült egy ukrán feketelistára – az esetről posztoló édesapjával együtt – azzal a váddal, hogy támogatja az Ukrajna elleni orosz agressziót.

A Georgia ellen győztes gólt fejelő Kerkez begyűjtötte második sárga lapját a Nemzetek Ligájában, ezért eltiltás miatt nem léphet pályára Nagyszombatban, vasárnap pedig már el is hagyta a válogatott edzőtáborát. A Georgia elleni találkozót megelőzően viszont meglátogatta a nemzeti csapatot Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, aki a távozásáról szóló pletykák ellenére megerősítette Marco Rossit a posztján.

„Jót tett a csapatnak, hogy Csányi Sándor eljött Telkibe a Georgia elleni mérkőzés előtt, megnyugtatott minket, a játékosokat és engem is. Az elnök úrról tudni kell, hogy jó a humora, képes arra, hogy nevetést csaljon az arcokra, a látogatása tényleg segített. A pénteki győzelem nagyon fontos volt, és Ukrajna ellen is nyerni akarunk” – mondta a vasárnap esti sajtótájékoztatón a szövetségi kapitány, aki úgy érzi, hogy még a csoportelsőség is meglehet a magyar válogatottnak.

„Nyilván óriási küzdelem lesz a pályán, minden labdáért hatalmas harc dúl majd, de ez a meccs semmi másról nem szól, mint a futballról. 

A csoportot Észak-Írország vezeti, nem vitás, hogy jó helyzetben van, ettől függetlenül azt mondom, hogy még bármi megtörténhet” 

– vélekedett Marco Rossi.

BUDAPEST, HUNGARY - MARCH 22: Head coach Marco Rossi of Hungary speaks during a press conference ahead of the UEFA Nations League A/B play-off second leg match between Hungary and Turkiye in Budapest, Hungary on March 22, 2025. Hilmi Sever / Anadolu (Photo by Hilmi Sever / Anadolu via AFP)
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya
Fotó: Hilmi Sever / Anadolu via AFP

A magyar válogatott győzelemmel hangolt a hétfő esti találkozóra, az ukrán csapat viszont háromgólos vereséget szenvedett. 

„Az ukránok ugyan legutóbb három nullára kikaptak itt az északírektől, a végeredmény csalóka, a vendégek nagy szerencsével nyertek. A harmadik góljuk hatalmas potya volt, csak kívánni tudom az ukrán kapusnak, hogy soha többé ne kapjon hasonlót” – idézi az MLSZ a szövetségi kapitányt, aki tisztában van vele, mit fog játszani az ukrán válogatott. 

„Tisztában vagyunk vele, hogy Ukrajna milyen stratégiát követ, de az ellenfél is ismer bennünket. A mi keretünkből tizennégyen még az NB I-ben játszottak júniusig, ezt azért érdemes kiemelni. S a magyar élvonal, ugyebár, nem tartozik az európai topbajnokságok közé. A jövőt is szem előtt tartom, igyekszem beépíteni azokat a fiatalokat, akik a tehetségük és hozzáállásuk alapján méltók a bizalomra. Azt kell mondjam, a mentalitásukkal, az elkötelezettségükkel roppant elégedett vagyok. Persze vannak még hibák, az eredmények is lehetnének jobbak, de az összkép így is pozitív” – vélekedett. 

A játékosok részéről a középső védő, Csinger Márk vett részt a vasárnapi sajtótájékoztatón, aki mindhárom korábbi mérkőzésen kezdőként lépett pályára a védelemben Willi Orbán párjaként.

„Nagyszerű érzés Willi Orbán oldalán védekezni, mellette aztán nem nehéz játszani. Elképesztő, milyen teljesítményre képes! Minden meccsen a maximumot nyújtja, rendre jól futballozik. Persze meg kellett ismernünk egymást, de ma már talán kijelenthetem, hogy sikerült összeszoknunk. Azért küzdöttem, hogy eljussak idáig, próbálom megragadni a lehetőséget, minden tőlem telhetőt megteszek a címeres mezért” – méltatta az RB Leipzig legendáját Csinger Márk, aki a védelem összetételéről is szót ejtett. 

(From L) Hungary's defender #03 Mark Csinger, Hungary's defender #06 Willi Orban and Ukraine's forward Vladyslav Vanat vie for the ball during the UEFA Nations League Group B2 football match between Hungary and Ukraine in Budapest, Hungary on September 25, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Csinger Márk egyre biztosabb pontnak tűnik a magyar válogatottban
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

„Fontos játékos esett ki Kerkez Milos személyében, de a keretben vannak olyan futballisták, akik tudják helyettesíteni. Aki lehetőséget kap, biztosan százszázalékosan teljesít majd” – vélekedett a Liverpool játékosának hiányáról a 23 éves védő, aki szintén bizakodóan várja a hétfő esti találkozót.

„A csapat hangulata érezhetően jobb lett a Georgia elleni győzelem után, nagyon vártuk már az első sikert. 

Sok meccset játszunk rövid idő alatt, de jó stábbal dolgozunk, minden adott ahhoz, hogy megfelelően regenerálódjunk, úgy érzem, készen állunk a holnapi meccsre. 

Játszottam már korábban a nagyszombati stadionban, jó hangulatú aréna, szeretnénk nyerni” – tette hozzá a négyszeres magyar válogatott játékos.

Az Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést hétfőn este 20:45-től rendezik a nagyszombati Anton Malatinský Stadionban. A mérkőzés játékvezetője a horvát Igor Pajac lesz. 

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