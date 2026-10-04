Óriási a tétje az Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésnek, mivel a B divízió 2-es csoportjában a magyar válogatott és az ukrán csapat egyaránt négy pontot szerzett három mérkőzésen. A kvartettet az északírek vezetik hét ponttal, így a hétfő esti mérkőzés győztesének megmaradnak az esélyei a csoportelsőségre.

Parázs meccsnek ígérkezik az Ukrajna–Magyarország összecsapás

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A magyar válogatott az ukrán csapat ellen kezdte meg szereplését a Nemzetek Ligája idei szezonjában. A Puskás Arénában rendezett mérkőzésen Marco Rossi együttese jobban futballozott, nagy helyzetekig és egy kapufáig is eljutott, az ukrán válogatott azonban kis túlzással egy helyzetből eldöntötte a három pont sorsát.

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A hétfő esti összecsapás már csak azért is komoly presztízsmeccsnek ígérkezik, mert a kilenc nappal ezelőtti mérkőzés végjátéka rendkívül parázsra sikeredett, és egy kisebb tömegverekedéssel ért véget. Az eset után az ukrán sajtóban a csapatkapitány Szoboszlai Dominik kapott hideget-meleget, a balhéban szintén részt vevő Kerkez Milost pedig felkerült egy ukrán feketelistára – az esetről posztoló édesapjával együtt – azzal a váddal, hogy támogatja az Ukrajna elleni orosz agressziót.

A Georgia ellen győztes gólt fejelő Kerkez begyűjtötte második sárga lapját a Nemzetek Ligájában, ezért eltiltás miatt nem léphet pályára Nagyszombatban, vasárnap pedig már el is hagyta a válogatott edzőtáborát. A Georgia elleni találkozót megelőzően viszont meglátogatta a nemzeti csapatot Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, aki a távozásáról szóló pletykák ellenére megerősítette Marco Rossit a posztján.

„Jót tett a csapatnak, hogy Csányi Sándor eljött Telkibe a Georgia elleni mérkőzés előtt, megnyugtatott minket, a játékosokat és engem is. Az elnök úrról tudni kell, hogy jó a humora, képes arra, hogy nevetést csaljon az arcokra, a látogatása tényleg segített. A pénteki győzelem nagyon fontos volt, és Ukrajna ellen is nyerni akarunk” – mondta a vasárnap esti sajtótájékoztatón a szövetségi kapitány, aki úgy érzi, hogy még a csoportelsőség is meglehet a magyar válogatottnak.