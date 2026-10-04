Óriási a tétje az Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésnek, mivel a B divízió 2-es csoportjában a magyar válogatott és az ukrán csapat egyaránt négy pontot szerzett három mérkőzésen. A kvartettet az északírek vezetik hét ponttal, így a hétfő esti mérkőzés győztesének megmaradnak az esélyei a csoportelsőségre.
- Magyarország–Ukrajna 0–1 (0–1)
- Észak-Írország–Magyarország 0–0
- Magyarország–Georgia 1–0 (1–0)
- Ukrajna–Magyarország, október 5., Nagyszombat, 20:45
A magyar válogatott az ukrán csapat ellen kezdte meg szereplését a Nemzetek Ligája idei szezonjában. A Puskás Arénában rendezett mérkőzésen Marco Rossi együttese jobban futballozott, nagy helyzetekig és egy kapufáig is eljutott, az ukrán válogatott azonban kis túlzással egy helyzetből eldöntötte a három pont sorsát.
Ukrajna–Magyarország: Marco Rossi szerint még bármi megtörténhet
A hétfő esti összecsapás már csak azért is komoly presztízsmeccsnek ígérkezik, mert a kilenc nappal ezelőtti mérkőzés végjátéka rendkívül parázsra sikeredett, és egy kisebb tömegverekedéssel ért véget. Az eset után az ukrán sajtóban a csapatkapitány Szoboszlai Dominik kapott hideget-meleget, a balhéban szintén részt vevő Kerkez Milost pedig felkerült egy ukrán feketelistára – az esetről posztoló édesapjával együtt – azzal a váddal, hogy támogatja az Ukrajna elleni orosz agressziót.
A Georgia ellen győztes gólt fejelő Kerkez begyűjtötte második sárga lapját a Nemzetek Ligájában, ezért eltiltás miatt nem léphet pályára Nagyszombatban, vasárnap pedig már el is hagyta a válogatott edzőtáborát. A Georgia elleni találkozót megelőzően viszont meglátogatta a nemzeti csapatot Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, aki a távozásáról szóló pletykák ellenére megerősítette Marco Rossit a posztján.
„Jót tett a csapatnak, hogy Csányi Sándor eljött Telkibe a Georgia elleni mérkőzés előtt, megnyugtatott minket, a játékosokat és engem is. Az elnök úrról tudni kell, hogy jó a humora, képes arra, hogy nevetést csaljon az arcokra, a látogatása tényleg segített. A pénteki győzelem nagyon fontos volt, és Ukrajna ellen is nyerni akarunk” – mondta a vasárnap esti sajtótájékoztatón a szövetségi kapitány, aki úgy érzi, hogy még a csoportelsőség is meglehet a magyar válogatottnak.
„Nyilván óriási küzdelem lesz a pályán, minden labdáért hatalmas harc dúl majd, de ez a meccs semmi másról nem szól, mint a futballról.
A csoportot Észak-Írország vezeti, nem vitás, hogy jó helyzetben van, ettől függetlenül azt mondom, hogy még bármi megtörténhet”
– vélekedett Marco Rossi.
A magyar válogatott győzelemmel hangolt a hétfő esti találkozóra, az ukrán csapat viszont háromgólos vereséget szenvedett.
„Az ukránok ugyan legutóbb három nullára kikaptak itt az északírektől, a végeredmény csalóka, a vendégek nagy szerencsével nyertek. A harmadik góljuk hatalmas potya volt, csak kívánni tudom az ukrán kapusnak, hogy soha többé ne kapjon hasonlót” – idézi az MLSZ a szövetségi kapitányt, aki tisztában van vele, mit fog játszani az ukrán válogatott.
„Tisztában vagyunk vele, hogy Ukrajna milyen stratégiát követ, de az ellenfél is ismer bennünket. A mi keretünkből tizennégyen még az NB I-ben játszottak júniusig, ezt azért érdemes kiemelni. S a magyar élvonal, ugyebár, nem tartozik az európai topbajnokságok közé. A jövőt is szem előtt tartom, igyekszem beépíteni azokat a fiatalokat, akik a tehetségük és hozzáállásuk alapján méltók a bizalomra. Azt kell mondjam, a mentalitásukkal, az elkötelezettségükkel roppant elégedett vagyok. Persze vannak még hibák, az eredmények is lehetnének jobbak, de az összkép így is pozitív” – vélekedett.
A játékosok részéről a középső védő, Csinger Márk vett részt a vasárnapi sajtótájékoztatón, aki mindhárom korábbi mérkőzésen kezdőként lépett pályára a védelemben Willi Orbán párjaként.
„Nagyszerű érzés Willi Orbán oldalán védekezni, mellette aztán nem nehéz játszani. Elképesztő, milyen teljesítményre képes! Minden meccsen a maximumot nyújtja, rendre jól futballozik. Persze meg kellett ismernünk egymást, de ma már talán kijelenthetem, hogy sikerült összeszoknunk. Azért küzdöttem, hogy eljussak idáig, próbálom megragadni a lehetőséget, minden tőlem telhetőt megteszek a címeres mezért” – méltatta az RB Leipzig legendáját Csinger Márk, aki a védelem összetételéről is szót ejtett.
„Fontos játékos esett ki Kerkez Milos személyében, de a keretben vannak olyan futballisták, akik tudják helyettesíteni. Aki lehetőséget kap, biztosan százszázalékosan teljesít majd” – vélekedett a Liverpool játékosának hiányáról a 23 éves védő, aki szintén bizakodóan várja a hétfő esti találkozót.
„A csapat hangulata érezhetően jobb lett a Georgia elleni győzelem után, nagyon vártuk már az első sikert.
Sok meccset játszunk rövid idő alatt, de jó stábbal dolgozunk, minden adott ahhoz, hogy megfelelően regenerálódjunk, úgy érzem, készen állunk a holnapi meccsre.
Játszottam már korábban a nagyszombati stadionban, jó hangulatú aréna, szeretnénk nyerni” – tette hozzá a négyszeres magyar válogatott játékos.
Az Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést hétfőn este 20:45-től rendezik a nagyszombati Anton Malatinský Stadionban. A mérkőzés játékvezetője a horvát Igor Pajac lesz.
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