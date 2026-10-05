Alig tíz nap telt el azóta, hogy az ukrán válogatott Danilo Szikan góljával 1–0-ra legyőzte Magyarországot a Puskás Arénában, azóta azonban nagyot fordult a világ Andrea Maldera együttese körül. A budapesti sikert 0–0-s döntetlen követte Georgiában, majd pénteken Észak-Írország 3–0-ra kiütötte az ukránokat a szlovákiai Nagyszombatban. A vereség történelmi méretű volt: Ukrajna korábban egyetlen hivatalos, nominálisan hazai mérkőzését sem veszítette el legalább háromgólos különbséggel. Mondanunk sem kell, ezek után nem meglepő, hogy erősen felemás a hangulat a hétfő esti Ukrajna–Magyarország mérkőzés előtt.

Hiába a budapesti győzelem, az ukránok nem túl magabiztosak az Ukrajna–Magyarország mérkőzés előtt

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A Sport.ua a magyarok elleni visszavágó felvezetésében egyértelműen az első találkozót állította követendő példaként az ukrán válogatott elé. A lap szerint a csapatnak úgy kellene futballoznia, ahogyan Budapesten tette, és el kell felejtenie az északírek elleni teljesítményt, amikor a nagyobb labdabirtoklás ellenére valódi gólhelyzetet sem sikerült kialakítania. A portál azt is elismerte, hogy a Puskás Arénában a magyar válogatott négy komoly lehetőséget dolgozott ki, miközben Marco Rossi sérülések miatt nem küldhette pályára legerősebb csapatát. A szerző szoros, ideges mérkőzésre számít, és 1–1-es döntetlent jósol.

Ukrajna–Magyarország 20.45

„Már azt sem tudjuk, mit várjunk az ukrán válogatottól”

Még erősebben fogalmazott Szerhij Jascsenko. A Sahtar Donyeck korábbi játékosa szerint a budapesti győzelem után sok dicséretet kapott a válogatott, az azt követő két mérkőzés azonban gyorsan visszahozta a korábbi problémákat.

Őszintén szólva most már azt sem tudjuk, mit várjunk a fiúktól. A budapesti győzelem után rengeteg dicséretet lehetett hallani, utána azonban visszacsúsztunk oda, ahol korábban voltunk. Emiatt még jósolni is nehéz

– mondta Jascsenko, aki Andrea Maldera folyamatos változtatásait is kritizálta. Szerinte az északírek ellen a kapitány több személyi és taktikai döntése sem tűnt logikusnak.

A korábbi középpályás – aki szintén 1–1-es eredményt vár – Magyarországot konstruktívabb csapatnak nevezte, amelynek játékosai jól bánnak a labdával, és „a világfutball sztárjai” is megtalálhatók a keretében.

Artem Milevszkij már az első mérkőzés előtt is kemény ellenfélnek nevezte a magyarokat, és akkor is 1–1-es döntetlent jósolt. A hétfői meccs előtt sem változtatott a tippjén: szerinte az Észak-Írországtól elszenvedett 3–0 után természetesen lehetne arról beszélni, hogy minden összeomlott, ő azonban nem menne ennyire messzire. A korábbi ukrán válogatott támadó kiemelte a magyar csapat fegyelmezettségét, Szoboszlai Dominikot és a rögzített helyzetekben rejlő veszélyt.