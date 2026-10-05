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Alaposan megváltozott a hangulat Ukrajnában a magyar válogatott elleni első Nemzetek Ligája-mérkőzés óta. A budapesti győzelmet követően még dicséretek övezték Andrea Maldera csapatát, azóta viszont csak egy pontot szerzett, legutóbb pedig súlyos vereséget szenvedett Észak-Írországtól. Az ukrán sajtóban és a korábbi válogatott játékosok között is egyre nagyobb a bizonytalanság a hétfő esti Ukrajna–Magyarország összecsapás előtt.

Alig tíz nap telt el azóta, hogy az ukrán válogatott Danilo Szikan góljával 1–0-ra legyőzte Magyarországot a Puskás Arénában, azóta azonban nagyot fordult a világ Andrea Maldera együttese körül. A budapesti sikert 0–0-s döntetlen követte Georgiában, majd pénteken Észak-Írország 3–0-ra kiütötte az ukránokat a szlovákiai Nagyszombatban. A vereség történelmi méretű volt: Ukrajna korábban egyetlen hivatalos, nominálisan hazai mérkőzését sem veszítette el legalább háromgólos különbséggel. Mondanunk sem kell, ezek után nem meglepő, hogy erősen felemás a hangulat a hétfő esti Ukrajna–Magyarország mérkőzés előtt.

Hiába a budapesti győzelem, az ukránok nem túl magabiztosak az Ukrajna–Magyarország mérkőzés előtt
Hiába a budapesti győzelem, az ukránok nem túl magabiztosak az Ukrajna–Magyarország mérkőzés előtt
Fotó: NurPhoto/AFP

A Sport.ua a magyarok elleni visszavágó felvezetésében egyértelműen az első találkozót állította követendő példaként az ukrán válogatott elé. A lap szerint a csapatnak úgy kellene futballoznia, ahogyan Budapesten tette, és el kell felejtenie az északírek elleni teljesítményt, amikor a nagyobb labdabirtoklás ellenére valódi gólhelyzetet sem sikerült kialakítania. A portál azt is elismerte, hogy a Puskás Arénában a magyar válogatott négy komoly lehetőséget dolgozott ki, miközben Marco Rossi sérülések miatt nem küldhette pályára legerősebb csapatát. A szerző szoros, ideges mérkőzésre számít, és 1–1-es döntetlent jósol.

  • Ukrajna–Magyarország 20.45

„Már azt sem tudjuk, mit várjunk az ukrán válogatottól”

Még erősebben fogalmazott Szerhij Jascsenko. A Sahtar Donyeck korábbi játékosa szerint a budapesti győzelem után sok dicséretet kapott a válogatott, az azt követő két mérkőzés azonban gyorsan visszahozta a korábbi problémákat.

Őszintén szólva most már azt sem tudjuk, mit várjunk a fiúktól. A budapesti győzelem után rengeteg dicséretet lehetett hallani, utána azonban visszacsúsztunk oda, ahol korábban voltunk. Emiatt még jósolni is nehéz

– mondta Jascsenko, aki Andrea Maldera folyamatos változtatásait is kritizálta. Szerinte az északírek ellen a kapitány több személyi és taktikai döntése sem tűnt logikusnak.

A korábbi középpályás – aki szintén 1–1-es eredményt vár – Magyarországot konstruktívabb csapatnak nevezte, amelynek játékosai jól bánnak a labdával, és „a világfutball sztárjai” is megtalálhatók a keretében.

Artem Milevszkij már az első mérkőzés előtt is kemény ellenfélnek nevezte a magyarokat, és akkor is 1–1-es döntetlent jósolt. A hétfői meccs előtt sem változtatott a tippjén: szerinte az Észak-Írországtól elszenvedett 3–0 után természetesen lehetne arról beszélni, hogy minden összeomlott, ő azonban nem menne ennyire messzire. A korábbi ukrán válogatott támadó kiemelte a magyar csapat fegyelmezettségét, Szoboszlai Dominikot és a rögzített helyzetekben rejlő veszélyt.

A budapesti mérkőzés összefoglalója:

Ukrajna–Magyarország: az ukránok szerint már favorit sincs

Olekszandr Kucser szintén Andrea Maldera csapatának kiszámíthatatlanságát emelte ki. A 57-szeres ukrán válogatott korábbi védő szerint három Nemzetek Ligája-mérkőzés után sem rajzolódott ki egy öt-hat játékosból álló stabil mag, és továbbra sem világos, milyen összeállításban küldi pályára csapatát az olasz szakember. Kucser úgy látja, egyik válogatott sem nevezhető egyértelmű favoritnak, a mérkőzés kimenetelét pedig elsősorban az döntheti el, melyik csapat reagál jobban a nagy téthelyzetre.

A magyarok elleni összecsapást hétfőn 20.45-től rendezik Nagyszombatban. Az ukrán és a magyar válogatott számára is nagy tétje lesz a mérkőzésnek: a B-divízió 2-es csoportját három forduló után hét ponttal Észak-Írország vezeti, míg Ukrajna és Magyarország egyaránt négy ponttal áll.

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