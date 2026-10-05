Az Ukrajna-Magyarország meccs első félidejében az ukránok játszottak jobban, de Marco Rossi csapata a szünet után sokkal harciasabb mentalitásban futott ki a pályára.

Az Ukrajna-Magyarország meccs második félidejét remekül kezdte a magyar csapat

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Ukrajna-Magyarország: Tóth Milán első gólja a magyar válogatottban

Az 52. percben az első kaput eltalált lövésünkből rögtön gól is lett:

gyönyörű összjáték után Vitális Milán játszott Tóth Milánhoz, a Vasas csatára pedig ballal nem hibázott.

A 24 éves támadó az előző idényben még az NB II-ben játszott, de a negyedik válogatott meccsén megszerezte első gólját.

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