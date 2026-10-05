Elégedetlen az ukrán válogatott teljesítményével a nemzeti csapat történetének első gólszerzője. Ivan Getsko a kapitányváltás után egyelőre nem lát komoly változásokat, és élesen bírálta Andrea Maldera folyamatos rotációját. A korábbi labdarúgó kritikája a hétfő esti Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt hangzott el.

Ukrajna-Magyarország mérkőzéssel folytatódik a Nemzetek Ligája

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Ukrajna-Magyarország (Nemzetek Ligája) hétfő, 20.45, tv: M4 Sport

Ivan Getsko éppen Magyarország ellen lőtte Ukrajna válogatottjának első gólját még 1992-ben, most pedig a mieink elleni újabb találkozó előtt fogalmazott meg éles kritikát a nemzeti csapattal kapcsolatban.

Nem látok komoly változásokat az ukrán válogatott játékában, semmi újat. Szeretnék, úgyhogy remélem, hogy lesz! Eddig viszont gyenge a szint

– nyilatkozta a Sport-express.ua-nak az ukrán labdarúgó-válogatott első gólszerzője, aki nagyra értékelte az új szövetségi kapitány, Andrea Maldera első eredményeit, de új ötletekre számított a játékot illetően, és eddig a színvonal sem váltotta be az elvárásait.

„A színfalak mögött is káosz uralkodik”

A korábbi csatár szerint az egyik probléma az, hogy a szakember túl gyakran, meccsről meccsre rotálja a csapatot, de különösen kritikusan látja az ukrán válogatott védekező játékát és a helyzetek kihasználását is. Ivan Getsko továbbá elégedetlen azokkal a játékosokkal, akiknek vezető szerepet kellene betölteniük.

Nagy problémák vannak a eredményekben, és a színfalak mögött is káosz uralkodik... Azoknak a játékosoknak a teljesítménye is kiábrándító, akiknek vezetőknek kellene lenniük

– fogalmazott az egykori ukrán válogatott labdarúgó.

Bár Ukrajna az első Nemzetek Ligája-mérkőzésen 1-0-s győzelmet aratott a magyarok ellen a Puskás Arénában, a georgiaiak ellen már csak egy gólnélküli döntetlent játszott, majd az északírek ellen 3-0-s vereséget szenvedett.