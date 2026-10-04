Komoly biztonsági intézkedésekkel készülnek a hétfői Ukrajna–Magyarország mérkőzésre Nagyszombatban. A szlovák rendőrség rizikósnak minősítette a találkozót, ezért fokozott rendőri jelenlétre és szigorú ellenőrzésekre kell számítani a stadion környékén. A magyar szurkolók számára külön tájékoztatást is kiadtak a meccs előtt.

Nagy erőkkel készül a rendőrség az Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzésre Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája

Hétfő, 20:45, Tv: M4 Sport

Nagy erőkkel készül a rendőrség az Ukrajna–Magyarország mérkőzésre

A szlovák rendőrség kiemelt figyelmet fordít a hétfői, nagyszombati találkozóra. A JOJ beszámolója szerint a hatóságok rizikós sporteseménynek minősítették az Ukrajna–Magyarország mérkőzést, ezért a megszokottnál szigorúbb biztonsági intézkedésekkel és megerősített rendőri jelenléttel készülnek a stadionban, valamint annak környékén. A rendőrség elsősorban a közrend fenntartására és az esetleges rendbontások megelőzésére koncentrál majd a találkozó előtt, alatt és után.

A mérkőzés Nagyszombat közlekedésére is hatással lesz, a stadion mellett húzódó Kollárova utcát ugyanis várhatóan már 18 óra körül lezárják. A rendőrség ezért arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a stadion környékét. A rizikós minősítés azért is fontos, mert az ilyen sporteseményeken elkövetett rendbontások esetén az érintettek a szokásosnál súlyosabb szankciókra számíthatnak.