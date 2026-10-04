A Nemzetek Ligája B divíziójának 2-es csoportját az északírek vezetik 7 ponttal, az ukránoknak és a mieinknek egyaránt négy pontjuk van. Az Ukrajna–Magyarország-mérkőzésnek tehát óriási a tétje, a győztes ugyanis harcban marad a csoportelsőségért.

Andrea Maldera fiataloknak adhat lehetőséget az Ukrajna–Magyarország mérkőzésen

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Ukrajna–Magyarország: az ukránok kapitánya bízik a fiatalokban

A hétfő este Nagyszombatban sorra kerülő találkozó előtt Andrea Maldera, az ukrán válogatott olasz szövetségi kapitánya arról beszélt, hogy a sérülések és az eltiltások miatt kidőlt játékosok hiánya lehetőséget jelent a fiatalok számára, hogy bizonyítsanak a magyarok ellen.

Mikola Saparenko beteg, így rá biztosan nem számíthatok, de távozott a csapattól az északírek ellen megsérülő Vitalij Mikolenko és Heorhij Szudakov is. Olekszandr Zubkov pedig hátsérüléssel bajlódik, az ő játékáról a holnapi vizsgálatok döntenek”

– mondta a hiányzókról az olasz szakember.

„De nem szeretnék azokról beszélni, akik nem játszhatnak, hanem azokról, akik pályára lépnek, ugyanis ez egy nagy lehetőség a fiatalok számára, hogy ilyen fontos meccsen bizonyítsanak” – folytatta Maldera, aki eltiltás miatt nem számíthat Mikola Matvijenkóra, valamint a Puskás Arénában a győztes gólt szerző Danyilo Szikanra sem.

Az ukránok szövetségi kapitánya szerint az érzelem a futball része, és bár a magyarok ellen másfél hete játszott, 1–0-ra megnyert előző meccs tele volt feszültséggel, az a találkozó lezárult a hármas sípszóval. Hangsúlyozta, hogy ugyanúgy tisztelik a magyar csapatot és az embereket. A játékosok nevében Viktor Cihankov is osztotta a mester véleményét.

Természetesen nem olyan itt futballozni, mint otthon, ahol érzed a szurkolók támogatását. De mi csak azt tudjuk tenni, hogy kimegyünk a pályára, a maximumot nyújtjuk, hogy örömet okozzunk az otthoniaknak, akik közül sokan a fronton harcolnak”

– válaszolt a holland Ajax Amsterdam támadója az MTI kérdésére.

„A válogatottban játszani kiváltság, minden alkalommal örömmel tölt el. Mi az ukrán népet képviseljük, boldoggá akarjuk őket tenni” – tette hozzá.