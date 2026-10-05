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Egy helyen megint biztosan megváltozik Marco Rossi szövetségi kapitány kezdőcsapata. Kerkez Milos eltiltása miatt más játszik majd a védelem bal oldalán a hétfői Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen, de az olasz szakember máshol is módosíthat az eddigi összeállításon.

Újabb változtatáson esik át Marco Rossi szövetségi kapitány kezdőcsapata a hétfő esti Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Az előző három találkozóval ellentétben Kerkez Milos biztosan nem lesz ott a védelemben, de az olasz szakember a középpályán és a támadósorban is okozhat meglepetést.

Marco Rossi szövetségi kapitány az Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligákja-mérkőzésen
Marco Rossi egy helyen megint kénytelen lesz változtatni kezdőcsapatán az Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen
Fotó: Paul Faith / AFP
  • Ukrajna-Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • hétfő, 20.45, tv: M4 Sport

Marco Rossi szövetségi kapitány az ukránok elleni első mérkőzésen, Észak Írországban, majd Georgia ellen is más-más kezdőcsapattal állt fel – többek közt kényszerűségből is. Előbb Redzic Damir, majd Bolla Bendegúz esett ki sérülés miatt, most pedig Kerkez Milos játékára nem számíthat az olasz szakember, miután a balhátvéd a georgiaiak ellen megkapta második sárga lapját, így Ukrajna ellen az eltiltását tölti majd.

  • a magyar kezdőcsapat Ukrajna ellen: Tóth Balázs - Bolla Bendegúz, Csinger Márk, Orbán Willi, Kerkez Milos - Schäfer András, Csongvai Áron, Vitális Milán - Szoboszlai Dominik, Redzic Damir - Lukács Dániel
  • a magyar kezdőcsapat Észak-Írország ellen: Tóth Balázs - Bolla Bendegúz, Csinger Márk, Orbán Willi, Kerkez Milos - Schäfer András, Csongvai Áron, Szűcs Tamás - Szoboszlai Dominik, Jurek Gábor - Lukács Dániel
  • a magyar kezdőcsapat Georgia ellen: Tóth Balázs - Osváth Attila, Csinger Márk, Orbán Willi, Kerkez Milos - Schäfer András, Tóth Alex, Nagy Zsolt - Szoboszlai Dominik, Tóth Milán - Lukács Dániel

Várható kezdőcsapat az Ukrajna-Magyarország mérkőzésre

Kerkez Milos kiesésével az ukránok ellen az a Nagy Zsolt kerülhet a védelem bal szélére, aki csak utólag kapott meghívot a nemzeti csapatba – Callum Styles sérülése miatt –, nagy meglepetésre kezdő volt Georgia ellen, és nagyszerű teljesítményt nyújtott a középpályán. A hátsó alakzat másik oldalán Osváth Attila vette át Bolla Bendegúz helyét, aki még az északírek ellen sérült meg, de bokaproblémái után már újra edzésbe állt és Ukrajna ellen visszakerült a keretbe.

Marco Rossi szövetségi kapitány a georgiaiak elleni mérkőzéshez hasonlóan az ukránok ellen is okozhat meglepetést a középpálya összeállításával. Schäfer András és Szoboszlai Dominik helye tűnik csak biztosnak, de Tóth Alex is a kezdőben maradhat a legutóbbi teljesítményének köszönhetően. A hátrahúzódó Nagy Zsolt helyét a sérüléséből szintén felépült Tóth Rajmund veheti át, mint tette azt csereként Georgia ellen – de Vitális Milán és Szűcs Tamás is jó eséllyel pályázik erre a helyre.

A támadók közül egyedül Lukács Dániel kezdett eddig minden Nemzetek Ligája-mérkőzésen, és ebben ezúttal sem várható változás. Mellette legutóbb Tóth Milán, Észak-Írországban pedig Jurek Gábor kapta meg a bizalmat – Ukrajna ellen is e két labdarúgó közül kerülhet ki a kezdőcsapat utolsó láncszeme.

  • Tóth Balázs – Osváth Attila, Orbán Willi, Csinger Márk, Nagy Zsolt – Schäfer András, Tóth Alex, Tóth Rajmund, Szoboszlai Dominik – Tóth Milán, Lukács Dániel
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