Újabb változtatáson esik át Marco Rossi szövetségi kapitány kezdőcsapata a hétfő esti Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Az előző három találkozóval ellentétben Kerkez Milos biztosan nem lesz ott a védelemben, de az olasz szakember a középpályán és a támadósorban is okozhat meglepetést.

Marco Rossi egy helyen megint kénytelen lesz változtatni kezdőcsapatán az Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen

Fotó: Paul Faith / AFP

Ukrajna-Magyarország (Nemzetek Ligája)

hétfő, 20.45, tv: M4 Sport

Marco Rossi szövetségi kapitány az ukránok elleni első mérkőzésen, Észak Írországban, majd Georgia ellen is más-más kezdőcsapattal állt fel – többek közt kényszerűségből is. Előbb Redzic Damir, majd Bolla Bendegúz esett ki sérülés miatt, most pedig Kerkez Milos játékára nem számíthat az olasz szakember, miután a balhátvéd a georgiaiak ellen megkapta második sárga lapját, így Ukrajna ellen az eltiltását tölti majd.

a magyar kezdőcsapat Ukrajna ellen: Tóth Balázs - Bolla Bendegúz, Csinger Márk, Orbán Willi, Kerkez Milos - Schäfer András, Csongvai Áron, Vitális Milán - Szoboszlai Dominik, Redzic Damir - Lukács Dániel

a magyar kezdőcsapat Észak-Írország ellen: Tóth Balázs - Bolla Bendegúz, Csinger Márk, Orbán Willi, Kerkez Milos - Schäfer András, Csongvai Áron, Szűcs Tamás - Szoboszlai Dominik, Jurek Gábor - Lukács Dániel

a magyar kezdőcsapat Georgia ellen: Tóth Balázs - Osváth Attila, Csinger Márk, Orbán Willi, Kerkez Milos - Schäfer András, Tóth Alex, Nagy Zsolt - Szoboszlai Dominik, Tóth Milán - Lukács Dániel

Várható kezdőcsapat az Ukrajna-Magyarország mérkőzésre

Kerkez Milos kiesésével az ukránok ellen az a Nagy Zsolt kerülhet a védelem bal szélére, aki csak utólag kapott meghívot a nemzeti csapatba – Callum Styles sérülése miatt –, nagy meglepetésre kezdő volt Georgia ellen, és nagyszerű teljesítményt nyújtott a középpályán. A hátsó alakzat másik oldalán Osváth Attila vette át Bolla Bendegúz helyét, aki még az északírek ellen sérült meg, de bokaproblémái után már újra edzésbe állt és Ukrajna ellen visszakerült a keretbe.

Marco Rossi szövetségi kapitány a georgiaiak elleni mérkőzéshez hasonlóan az ukránok ellen is okozhat meglepetést a középpálya összeállításával. Schäfer András és Szoboszlai Dominik helye tűnik csak biztosnak, de Tóth Alex is a kezdőben maradhat a legutóbbi teljesítményének köszönhetően. A hátrahúzódó Nagy Zsolt helyét a sérüléséből szintén felépült Tóth Rajmund veheti át, mint tette azt csereként Georgia ellen – de Vitális Milán és Szűcs Tamás is jó eséllyel pályázik erre a helyre.