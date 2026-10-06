A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. Az első félidőben nem esett gól, a szünet után Tóth Milán a magyarok első komoly helyzetét értékesítette. A hajrában Roman Jaremcsuk ugyan egyenlített, de a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk eldöntötte a találkozót az ukránok ellen.

Az ukránok a védekezést kritizálták a magyarok elleni meccs után Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Ukrán lapszemle

Az ukrán lapok szinte megegyeznek a történtekben, úgy vélték, csapatuk ugyan jobban játszott, de nem használta ki a lehetőségeit, Magyarország kevés helyzetből két gólt szerzett, mert a hazai védelem a kritikus pillanatokban összeomlott. A 24 Kanal szerint "Ukrajna többet birtokolta a labdát, aktívabb volt, az első félidőben a magyarok gyakorlatilag nem jelentettek veszélyt, de a végén két perc alatt összeomlott minden."

A hátvéd, Eduard Sarapij elmondta, a játék miatt nincs szégyenkezni valójuk, viszont a két kapott gólnál koncentrációs és védekezési hibák történtek. Az ukrán játékosok három tételben foglalták össze a kudarcot, a rossz helyzetkihasználás és a gyenge védekezés mellett a magyar csapat kevés helyzetből két gólt szerzett - írja a sport.ua. Különösen a második magyar gól kapcsán panaszkodnak, a beadás után több magyar játékos volt az ukrán tizenhatoson belül, mint ukrán védő. Sarapij ezt „gyerekes hibának” nevezte.