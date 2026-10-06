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Két perc alatt minden összeomlott. Nagyjából ez a véleménye az ukránoknak, miután a magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re verte csapatukat a Nemzetek Ligájában.

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. Az első félidőben nem esett gól, a szünet után Tóth Milán a magyarok első komoly helyzetét értékesítette. A hajrában Roman Jaremcsuk ugyan egyenlített, de a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk eldöntötte a találkozót az ukránok ellen.

Az ukránok a védekezést kritizálták a magyarok elleni meccs után
Az ukránok a védekezést kritizálták a magyarok elleni meccs után Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Ukrán lapszemle

Az ukrán lapok szinte megegyeznek a történtekben, úgy vélték, csapatuk ugyan jobban játszott, de nem használta ki a lehetőségeit, Magyarország kevés helyzetből két gólt szerzett, mert a hazai védelem a kritikus pillanatokban összeomlott. A 24 Kanal szerint "Ukrajna többet birtokolta a labdát, aktívabb volt, az első félidőben a magyarok gyakorlatilag nem jelentettek veszélyt, de a végén két perc alatt összeomlott minden."

A hátvéd, Eduard Sarapij elmondta, a játék miatt nincs szégyenkezni valójuk, viszont a két kapott gólnál koncentrációs és védekezési hibák történtek. Az ukrán játékosok három tételben foglalták össze a kudarcot, a rossz helyzetkihasználás és a gyenge védekezés mellett a magyar csapat kevés helyzetből két gólt szerzett - írja a sport.ua. Különösen a második magyar gól kapcsán panaszkodnak, a beadás után több magyar játékos volt az ukrán tizenhatoson belül, mint ukrán védő. Sarapij ezt „gyerekes hibának” nevezte.

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Andrea Maldera, ukrán szövetségi kapitány úgy vélte, mentális problémáik voltak, és kiemelete, a magyar válogatottnak alig volt helyzete:

"Az első félidőben Ukrajna dominált, Magyarországnak alig volt lehetősége. A vereség okát elsősorban abban látom, hogy az egyenlítés után nem volt elég tapasztalt vezető a pályán, aki kezelni tudta volna az utolsó perceket" - fogalmazott Maldera, akinek a véleménye egyezik a játékosokéval, vagyis a kritikus pillanatban védekezési hibát követtek el.

Az Ukrajna-Magyarország meccs után Marco Rossi együttese egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északíreket és hárommal elhúzott a harmadik helyre visszacsúszó ukránoktól. A magyarok a november 14-i ötödik fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Georgia vendégei lesznek Tbilisziben.

Galéria: Képeken a magyar válogatott ukránok elleni győzelme
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A magyar válogatott Nagyszombatban 2-1-re legyőzte az ukránokat

 

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