A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. A nagyszombati meccs azonban nem csak az eredmény, hanem a himnuszok miatt is figyelmet keltett az ukrán-magyar meccsen.
A himnuszok miatt áll a bál az ukrán-magyar meccs után
A mérkőzés előtt a két csapat szokás szerint egy vonalban sorakozott, és Magyarország himnuszát játszották előszor.
Nem csak a stadionban, de még az M4 közvetítésében is hallható volt a magyar himnusz folyamatos kifütyülése.
Nem kizárt, hogy a helyi trnavai drukkerek is részt vettek benne az ukránok mellett, mert a Spartak Trnava szurkolói más mérkőzéseken is fütyültek már magyar vonatkozású eseményeken. A riporter, Hajdú B. István is megjegyezte a tiszteletlenséget. Az ukrán himnusz alatt aztán a magyar szurkolók válaszoltak: fütyültek és a tábor egy része háttal fordult a pályának. Az ukrán oldalak közül a Sport.ua és a Focus leginkább a mieink reakciójára fókuszált, utóbbi konkrét magyar „provokációról” írt.
"A magyarok nemcsak kifütyülték és teljesen túlkiabálták Ukrajna himnuszát, hanem háttal is fordultak a pályának" - írja a Sport.ua, amely szerint az ukrán drukkerek csak a himnusz elején fütyültek.
A Focus ukrán kiadásának címe konkrét magyar provokációról beszél a címében:
„Háttal fordultak a pályának és kifütyülték a himnuszt: a magyarok provokációt rendeztek az Ukrajna elleni meccsen.”
Vagyis az ukrán sajtó többnyire jóval erősebb minősítésekkel számolt be a magyar szurkolók reakciójáról, miközben az ukrán tábor füttykoncertjét szinte mellékesen jegyezte meg.