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Mindkét himnuszt kifütyülték a szurkolók a szlovákiai Nagyszombatban, ahol a Nemzetek Ligájában Magyarország 2-1-re verte Ukrajnát. Viszont az ukrán sajtó úgy véli, magyar részről konkrét provokáció történt, miközben a saját drukkereik füttykoncertjét szinte mellékesen jegyzik meg. Az ukrán-magyar meccs a himnuszok miatt is figyelmet keltett.

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. A nagyszombati meccs azonban nem csak az eredmény, hanem a himnuszok miatt is figyelmet keltett az ukrán-magyar meccsen.

Az ukrán-magyar meccsen a szurkolók is középpontba kerültek
Az ukrán-magyar meccsen a szurkolók is középpontba kerültek
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

A himnuszok miatt áll a bál az ukrán-magyar meccs után

A mérkőzés előtt a két csapat szokás szerint egy vonalban sorakozott, és Magyarország himnuszát játszották előszor. 

Nem csak a stadionban, de még az M4 közvetítésében is hallható volt a magyar himnusz folyamatos kifütyülése.

Nem kizárt, hogy a helyi trnavai drukkerek is részt vettek benne az ukránok mellett, mert a Spartak Trnava szurkolói más mérkőzéseken is fütyültek már magyar vonatkozású eseményeken. A riporter, Hajdú B. István is megjegyezte a tiszteletlenséget. Az ukrán himnusz alatt aztán a magyar szurkolók válaszoltak: fütyültek és a tábor egy része háttal fordult a pályának. Az ukrán oldalak közül a Sport.ua és a Focus leginkább a mieink reakciójára fókuszált, utóbbi konkrét magyar „provokációról” írt.

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"A magyarok nemcsak kifütyülték és teljesen túlkiabálták Ukrajna himnuszát, hanem háttal is fordultak a pályának" - írja a Sport.ua, amely szerint az ukrán drukkerek csak a himnusz elején fütyültek.  

A Focus ukrán kiadásának címe konkrét magyar provokációról beszél a címében:

„Háttal fordultak a pályának és kifütyülték a himnuszt: a magyarok provokációt rendeztek az Ukrajna elleni meccsen.”

Vagyis az ukrán sajtó többnyire jóval erősebb minősítésekkel számolt be a magyar szurkolók reakciójáról, miközben az ukrán tábor füttykoncertjét szinte mellékesen jegyezte meg. 

Galéria: Képeken a magyar válogatott ukránok elleni győzelme
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A magyar válogatott Nagyszombatban 2-1-re legyőzte az ukránokat
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