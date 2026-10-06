A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. A nagyszombati meccs azonban nem csak az eredmény, hanem a himnuszok miatt is figyelmet keltett az ukrán-magyar meccsen.

Az ukrán-magyar meccsen a szurkolók is középpontba kerültek

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

A himnuszok miatt áll a bál az ukrán-magyar meccs után

A mérkőzés előtt a két csapat szokás szerint egy vonalban sorakozott, és Magyarország himnuszát játszották előszor.

Nem csak a stadionban, de még az M4 közvetítésében is hallható volt a magyar himnusz folyamatos kifütyülése.

Nem kizárt, hogy a helyi trnavai drukkerek is részt vettek benne az ukránok mellett, mert a Spartak Trnava szurkolói más mérkőzéseken is fütyültek már magyar vonatkozású eseményeken. A riporter, Hajdú B. István is megjegyezte a tiszteletlenséget. Az ukrán himnusz alatt aztán a magyar szurkolók válaszoltak: fütyültek és a tábor egy része háttal fordult a pályának. Az ukrán oldalak közül a Sport.ua és a Focus leginkább a mieink reakciójára fókuszált, utóbbi konkrét magyar „provokációról” írt.