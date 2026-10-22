Nagyon súlyos eltiltást kapott az U16-os magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Umathum Roland. Az ETO FC 15 éves játékosa 2027. február 15-ig nem léphet pályára, miután mellel nekiment a játékvezetőnek a Litvánia elleni felkészülési mérkőzésen, és piros lapot kapott. Videón mutatjuk a súlyos következményekkel járó mozdulatot.

Umathum Roland szeptember hónap akadémistája lett Győrben

Fotó: Facebook / ETO FC

Umathum Roland eltiltás miatt 4 hónapig nem játszhat

Umathum Rolandot a múlt heti, Litvánia elleni felkészülési mérkőzés 94. percében állította ki Erni Edmond Attila játékvezető. Az U16-os magyar válogatott csapatkapitánya azok után ment neki mellel a bírónak, hogy szabadrúgást ítélt a litvánoknak. Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága a megmozdulás miatt eltiltotta az ETO FC 15 éves játékosát minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől egészen 2027. február 15-ig. A szövetség a bíróval szembeni súlyos sportszerűtlenséggel indokolta az ítéletet.

„Egy ekkora eltiltás lehet, hogy kicsit túlzó...”

A győri Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia igazgatója, Havas Máté úgy gondolja, Umathum Roland hibázott, de az eltiltás lehet, hogy kicsit túlzó.

Ezzel kapcsolatban hivatalos álláspontunk az, hogy mivel szerda este megkaptuk a határozatot, most megvizsgáljuk és nyilván utána lépni fogunk. Egy részről értjük, másrészről ezt nem tartjuk teljesen reálisnak. Fiatal játékosról van szó, aki egyértelműen hibázott, nem felmenteni szeretnénk ebben a helyzetben, csak úgy gondoljuk, hogy ekkora és ilyen típusú eltiltás lehet, hogy kicsit túlzó egy olyan játékos esetében, akinek igaz, hogy nem hosszú a pályafutása, mert azért 15 évesről beszélünk, de életében nem volt kiállítva

– fogalmazott a csakfoci.hu megkeresésére Havas Máté. A Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia igazgatója elmondta, beszéltek a szövetségi edzővel is, hogy mi hozhatta ki ezt a reakciót egy olyan játékosból, aki sárga lapot is alig kapott eddig pályafutása során.