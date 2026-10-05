A válogatott szünet legnagyobb vesztese a Liverpool, legalábbis anyagilag, mert Alexander Isak és Cody Gakpo hetente 530 ezer fontnyi fizetést kap, de mindketten megsérültek a nemzeti csapataikban. A magyar válogatottat sem kerülték el az egészségügyi gondok, Ukrajna ellen Redzic Damir, az északírek ellen Bolla Bendegúz dőlt ki. A nemzeti együttesek és a klubcsapatok között egyébként sem mindig felhőtlen a viszony, ezt Várhidi Péter korábbi szövetségi kapitány is megerősítette az Origo Sportnak. Sőt, a kéthetes válogatott szünetek és az egyre több sérülés tovább fokozhatják a helyzetet.

Bolla Bendegúz is megsérült a válogatott szünetben

Fotó: PAUL FAITH / AFP

A válogatott szünet feszült helyzetet teremt

Sajnos azt kell mondjam, hogy fordítottak az érdekek. Klubedzőként az ember örül, ha a játékosa válogatott lesz, viszont tudja, hogyan fog visszajönni. És egészen más edzésmunkát végeznek ebben az időszakban, főleg, ha nem játszanak azok a játékosok, akiket föladunk a válogatottba. Nálam volt ilyen sokszor, hiszen az Újpesttel bajnokok lettünk, és nagyon sok játékosunkat érintett a válogatott, viszont kezdőként csak egy vagy kettő játszott. Az összes többi ült a padon, és egész más edzésmunkát végeztek, hiszen három napra kellett készülniük, ott nem lehetett meghajtani a játékost, frissé kellett tenni

– világított rá a klubcsapatok helyzetére Várhidi Péter az Origo Sportnak. A 68 éves szakember 2006 és 2008 között a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott, így a másik oldalra is van rálátása.

Amikor a válogatottnál voltam, ott sokszor kaptunk olyan leveleket, főleg külföldről, amiben a klubok kérték a játékos kevesebb szerepeltetését. Ezeket nagyon nehezen fogadtuk, de azért megpróbáltunk eleget tenni nekik. Abban az időszakban Gera Zoli volt az, aki Angliában játszotta, Roy Hodgson volt az edzője, és azért előfordultak olyan e-mailek, hogy amennyiben játszik a nemzeti csapatban, akkor náluk majd nem fog tudni játszani a hétvégén, vigyázni kell rá. De Hajnal Tomi miatt is jöttek folyamatosan kérések, hogy csak egy félidőt játsszon... Pedig abban az időszakban barátságos mérkőzések voltak, nem pedig Nemzetek Ligája

– mesélte Várhidi Péter.