Újabb biztató hírek jelentek meg Varga Barnabás sérülésével kapcsolatban. Az AEK Athén magyar válogatott támadója is a csapattal tart Londonba, ahol a görög együttes szerdán a Sahtar Donyeck ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában. Varga szereplése továbbra is kérdéses, edzője ugyanis óvatos a visszatérésével, a görög sajtó ugyanakkor arról ír, hogy az elmúlt napok fejleményei alapján nőtt az esélye annak, hogy már a Sahtar Donyeck ellen pályára lépjen.

Varga Barnabás is elutazik az AEK Athénnal Angliába Fotó: AEK Athén/Facebook

Sahtar Donyeck–AEK Athén

szerda, 21:00

Varga Barnabás is elutazik Angliába

Varga Barnabás szeptember 17-én, a Panszerraikosz ellen 8–1-re megnyert Görög Kupa-mérkőzésen sérült meg. A magyar csatár két gólt szerzett, az 59. percben azonban a jobb combjához kapott, és le kellett cserélni. A sérülés miatt azóta nem lépett pályára tétmérkőzésen, és a magyar válogatott legutóbbi találkozóiról is lemaradt.

Az elmúlt napokban ugyanakkor egyre kedvezőbb hírek érkeztek az állapotáról. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, az AEK-nál nem akarnak felesleges kockázatot vállalni vele, ezért sokáig bizonytalan volt, hogy már a Sahtar ellen visszatérhet-e. A görög hírek szerint most újabb fontos lépést tett a visszatérés felé:

az Eleftheros Typos és az AEK1924 is arról számolt be, hogy Varga ott lesz az AEK angliai túráján. A magyar támadó hétfőn már az edzés egy részébe is bekapcsolódott, az elvégzett fizikai teszteken pedig kifejezetten jól teljesített, így a görög hírek szerint jelentősen nőttek az esélyei arra, hogy a Sahtar Donyeck ellen pályára lépjen.

A görög bajnok a szerdai találkozó után sem tér haza, hanem Angliában marad, és a Brentford edzőközpontjában készül tovább az október 20-i, Manchester City elleni BL-rangadóra.