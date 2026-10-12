Egyre közelebb kerülhet a visszatéréshez Varga Barnabás, ám az AEK Athénnál továbbra sem akarják elsietni a magyar válogatott támadó bevetését. Marko Nikolics vezetőedző szerint a 31 éves csatár állapota biztató, fájdalmat már nem érez, de még kérdéses, hogy pályára léphet-e a görög csapat következő Bajnokok Ligája-mérkőzésein.

Varga Barnabás visszatérésével nem akar kockáztatni az AEK Athén Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Varga Barnabás visszatérésével nem akar kockáztatni az AEK

Varga Barnabás szeptember 17-én, egy Görög Kupa-mérkőzésen sérült meg, azóta pedig sem klubjában, sem a magyar válogatottban nem tudott pályára lépni. Az AEK támadója két bajnoki találkozót, valamint a nemzeti csapat négy mérkőzését is kihagyta. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Varga rehabilitációja jól halad, és a csatár már egyre közelebb járhat a visszatéréshez.

Az AEK a hétvégén 3–0-ra legyőzte az OFI Krétát. Vitális Milán a 88. percben állt be csereként, míg a túloldalon a Ferencvárostól kölcsönben szereplő Kenan Kodro 78 percet töltött a pályán. A mérkőzés után Marko Nikolics az athéni csapat sérültjeinek állapotáról is beszélt, és Vargára külön is kitért.

Varga esetében versenyt futunk az idővel, hogy pályára léphessen ezen a két találkozón. Mindent megteszünk, amit csak tudunk. Nagyon jó a hozzáállása, nem érez fájdalmat, bátor, és ha hisz valamiben, akkor feszegeti a saját határait. Ilyen a mentalitása

– fogalmazott az AEK vezetőedzője.

Nikolics ugyanakkor jelezte, hogy a szakmai stáb nem szeretné egy-egy fontos mérkőzés kedvéért kockára tenni Varga egészségét.

Természetesen nagyon nehéz döntés lesz. Nem két döntőről van szó, ugyanakkor fontos mérkőzések várnak ránk. Hosszú idény áll előttünk, ezért okos döntést kell hoznunk a szerepeltetésével kapcsolatban

– tette hozzá.

Az AEK-ra egymás után két komoly Bajnokok Ligája-feladat vár: előbb szerdán, október 14-én (21:00) a Sahtar Donyeck vendége lesz, majd hat nappal később a Manchester City otthonában lép pályára.