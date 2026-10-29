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Komoly kritikák érték Marko Nikolicsot az AEK Athén PAOK elleni kupaveresége után, elsősorban a cseréi miatt. Varga Barnabás neve külön is előkerült a görög sajtóban és a szurkolói reakciókban, miközben a szerb edző a meccs utáni sajtótájékoztatón sem adott külön magyarázatot arra, miért nem küldte pályára a magyar támadót.

Az AEK Athén 3–1-re kikapott a PAOK otthonában a Görög Kupában, a vereség után pedig Marko Nikolics döntései is komoly kritikákat kaptak. Varga Barnabás annak ellenére végig a kispadon maradt, hogy néhány nappal korábban még gólt szerzett, a görög sajtóban és az AEK szurkolói között pedig név szerint is felmerült, miért nem kapott lehetőséget. A szerb edzőt a mérkőzés után a mindössze két cseréjéről is megkérdezték.

Varga Barnabást is hiányolták a PAOK–AEK rangadón
Varga Barnabást is hiányolták a PAOK–AEK Athén rangadón Fotó: DANIEL YOVKOV / Hans Lucas

Varga Barnabást is hiányolták a PAOK–AEK rangadón

Nem sok minden utalt arra a találkozó előtt, hogy Varga Barnabás egyetlen percet sem kap majd Szalonikiben. A magyar válogatott támadó négy nappal korábban még kezdőként lépett pályára a Panetolikosz ellen 5–0-ra megnyert bajnokin, ráadásul büntetőből gólt is szerzett. A PAOK elleni kupameccs napján a görög sajtó még úgy számolt vele, mint aki Zini és Kaloszkamis mellett versenyben lehet a Luka Jovics melletti kezdőhelyért.

Nikolics végül Jovics és Zini mellett döntött, Varga pedig a kispadra került. A görög lapok szerint az igazán érdekes azonban az volt, hogy később sem kapott lehetőséget.

Az AEK Jovics góljával az 50. percben egyenlített, ezt követően pedig kifejezetten jó időszaka következett. A PAOK edzője a második félidőben cserékkel próbált változtatni, és az egyik húzása szinte azonnal bejött: a csereként pályára küldött Shola Shoretire megszerezte a hazaiak második gólját. Nikolics ezzel szemben egészen a 77. percig várt az első változtatásokkal. Joao Mário és Derek Kutesa érkezett, ám több játékost már nem küldött pályára. Varga Barnabás így akkor is a kispadon maradt, amikor az AEK-nek már gólra, majd a hajrában két találatra lett volna szüksége.

A mérkőzés után a görög Sportdog elemzésében külön előkerült a magyar támadó neve. A lap arra mutatott rá, hogy az AEK-nek volt egy olyan időszaka, amikor lendületbe került, a PAOK pedig nehéz perceket élt át, Nikolics mégsem próbált frissíteni. A szerző hangsúlyozta, természetesen senki sem állíthatja biztosan, hogy Varga vagy valamelyik másik cserejátékos korábbi beállítása győzelmet eredményezett volna. Azt azonban már jogos kérdésnek nevezte, miért nem próbált beavatkozni az AEK edzője akkor, amikor a mérkőzés képe lehetőséget kínált a fordításra.

Varga neve az AEK szurkolóinak reakcióiban is megjelent. A Sportdog által összegyűjtött hozzászólások egyikében egy drukker azt kifogásolta, hogy Nikolics az 1–1-es állásnál nem frissítette a csapatát, és Vargát is azok közé sorolta, akiket szerinte pályára lehetett volna küldeni. Mások általánosságban azt nem értették, hogyan használhatott ki a szerb szakember mindössze két cserelehetőséget.

A kérdés végül a meccs utáni sajtótájékoztatón is előkerült. Nikolicsot arról kérdezték, miért hajtott végre csak két cserét. Az AEK edzője válaszában többek között a PAOK játékáról, saját csapatának összeállításáról és a Görög Kupában érvényes, fiatal játékosokra vonatkozó szabályról beszélt, Varga Barnabás mellőzésére azonban külön nem tért ki.

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