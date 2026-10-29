Az AEK Athén 3–1-re kikapott a PAOK otthonában a Görög Kupában, a vereség után pedig Marko Nikolics döntései is komoly kritikákat kaptak. Varga Barnabás annak ellenére végig a kispadon maradt, hogy néhány nappal korábban még gólt szerzett, a görög sajtóban és az AEK szurkolói között pedig név szerint is felmerült, miért nem kapott lehetőséget. A szerb edzőt a mérkőzés után a mindössze két cseréjéről is megkérdezték.

Varga Barnabást is hiányolták a PAOK–AEK Athén rangadón Fotó: DANIEL YOVKOV / Hans Lucas

Varga Barnabást is hiányolták a PAOK–AEK rangadón

Nem sok minden utalt arra a találkozó előtt, hogy Varga Barnabás egyetlen percet sem kap majd Szalonikiben. A magyar válogatott támadó négy nappal korábban még kezdőként lépett pályára a Panetolikosz ellen 5–0-ra megnyert bajnokin, ráadásul büntetőből gólt is szerzett. A PAOK elleni kupameccs napján a görög sajtó még úgy számolt vele, mint aki Zini és Kaloszkamis mellett versenyben lehet a Luka Jovics melletti kezdőhelyért.

Nikolics végül Jovics és Zini mellett döntött, Varga pedig a kispadra került. A görög lapok szerint az igazán érdekes azonban az volt, hogy később sem kapott lehetőséget.

Az AEK Jovics góljával az 50. percben egyenlített, ezt követően pedig kifejezetten jó időszaka következett. A PAOK edzője a második félidőben cserékkel próbált változtatni, és az egyik húzása szinte azonnal bejött: a csereként pályára küldött Shola Shoretire megszerezte a hazaiak második gólját. Nikolics ezzel szemben egészen a 77. percig várt az első változtatásokkal. Joao Mário és Derek Kutesa érkezett, ám több játékost már nem küldött pályára. Varga Barnabás így akkor is a kispadon maradt, amikor az AEK-nek már gólra, majd a hajrában két találatra lett volna szüksége.