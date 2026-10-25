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Különleges szeretetáradat indult el vasárnap az AEK Athén magyar válogatott csatára felé. Varga Barnabást a születésnapján százával köszöntik a görög szurkolók.

Különleges nap a vasárnapi Varga Barnabás számára, a magyar válogatott támadó ugyanis október 25-én ünnepli a 32. születésnapját. Az AEK Athén magyar sztárjáról természetesen görög klubja sem feledkezett meg, a köszöntés után pedig valósággal elárasztották a szurkolók az üzeneteikkel Vargát. A magyar csatár ráadásul a lehető legjobb módon hangolt a jeles napra: szombaton gólt szerzett a Panetolikosz ellen 5–0-ra megnyert bajnoki mérkőzésen.

Rengetegen felköszöntötték Varga Barnabást Görögországban
Rengetegen felköszöntötték Varga Barnabást Görögországban Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Elképesztő üzeneteket kap Varga Barnabás

Az AEK Athén a közösségi oldalán köszöntötte fel Varga Barnabást, a bejegyzés alatt pedig rövid idő alatt rengeteg szurkolói reakció jelent meg. A magyar válogatott támadó januári érkezése óta hamar belopta magát az athéni drukkerek szívébe, és ezt a neki címzett üzenetek is jól mutatják. A hozzászólások között nem csupán egyszerű születésnapi jókívánságok jelentek meg, többen azt is hangsúlyozták, mennyire fontos játékossá vált Varga az AEK számára.

A mi klasszisunk az egész történelmet megváltoztatta

 – írta az egyik lelkes szurkoló.

Mások újabb gólokat és további sikereket kívántak a magyar támadónak, többen pedig egyértelművé tették, hogy hosszú időn keresztül szeretnék még az AEK mezében látni. A kommentmezőben egymást érték a Vargát méltató bejegyzések, a születésnapi jókívánságok, valamint a sárga-fekete szívek és az AEK jelképének számító sasok.

A görög szurkolók rajongása annak fényében sem meglepő, hogy Varga rövid idő alatt meghatározó játékossá vált Athénban. A magyar válogatott csatár 2026 januárjában a Ferencvárostól igazolt az AEK-hoz, amely 2029 nyaráig szóló szerződést kötött vele.

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