Varga Barnabás telitalálatnak bizonyult az AEK Athén számára. A magyar válogatott csatár rövid idő alatt alapemberré és a csapat egyik kulcsfigurájává vált, Görögországban pedig már odáig jutottak, hogy a jövőbeli döntéseknél is az ő példáját tartják szem előtt.

Varga Barnabás lett a követendő példa az AEK Athénnál

Fotó: AEK FC/Facebook

Varga Barnabás lett a követendő példa az AEK-nál

A Gazzetta.gr részletes elemzésben foglalkozott azzal, milyen szempontok alapján készülhet az AEK Athén a következő időszakra. A görög lap szerint ebben Varga Barnabás januári megszerzésének is komoly szerepe lehet, a magyar csatár szerződtetése ugyanis az előző idény egyik legfontosabb döntésének bizonyult.

Az AEK eredeti terve az volt, hogy elsősorban a középpályát erősíti meg, ám amikor kiderült, hogy Varga szívesen folytatná külföldön a pályafutását és elhagyná a Ferencvárost, megváltozott a helyzet. Az athéni klub végül mintegy ötmillió eurót fizetett a támadóért, Marko Nikolics pedig határozottan támogatta a megszerzését. A szerb vezetőedző úgy vélte, hogy Varga azonnal képes lesz hozzátenni a csapat játékához – a görög lap szerint a későbbi események teljes mértékben igazolták.

Az oldal úgy fogalmaz, Varga érkezése megváltoztatta azt is, mire lehetett reálisan képes az AEK, és fontos szerepet játszott a bajnoki címhez vezető úton. Éppen ezért a magyar válogatott támadó megszerzését most egyfajta viszonyítási pontként használhatják Athénban.

Az AEK-nál egyelőre nem határozták meg pontosan, hogy mely posztokon lesz szükség erősítésre. A klub decemberben értékelheti a keret helyzetét, és akkor dőlhet el, milyen irányba indulnak tovább.

A Gazzetta szerint azonban egy fontos szempont már most kirajzolódik: ha új játékos érkezik, olyat szeretnének, aki Vargához hasonlóan rögtön képes segítséget jelenteni.

Az athéniaknál ugyanis nem minden korábbi igazolás vált be ennyire gyorsan. A görög lap szerint ezért a következő erősítéseknél olyan futballisták kerülhetnek előtérbe, akiknek nincs szükségük hosszú beilleszkedési időre, hanem már az első hetektől kezdve fontos szerepet vállalhatnak a bajnoki címért és a Bajnokok Ligájában is küzdő csapatban. A Gazzetta hozzátette, az előző téli időszak azt is megmutatta az AEK-nak, hogy érdemes nyitottnak maradnia a váratlan lehetőségekre: Varga szerződtetése sem szerepelt az eredeti tervek között, végül mégis az egyik legfontosabb húzásnak bizonyult.