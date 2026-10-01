Varga Barnabásék a Bajnokok Ligája playoffjában a bolgár Levszki Szófia ellen vívták ki a főtáblára jutást, a BL-alapszakasz első fordulójában pedig az osztrák LASK együttese ellen kezdték szereplésüket. Az utóbbi két hazai összecsapáson az UEFA rendbontás miatt büntetést szabott ki a görög klubra.

Varga Barnabás két gólt szerzett a Levszki Szófia elleni playoff-visszavágón

Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Varga Barnabásék kemény büntetést kaptak

A Levszki elleni, augusztus 26-i mérkőzés miatt 45 ezer eurós pénzbírságot kell fizetnie az AEK Athénnak. A büntetéshez több szabálytalanság is hozzájárult: a szurkolók akadályozták a közlekedési útvonalakat, biztonsági problémák merültek fel a vendégcsapattal kapcsolatban, emellett pirotechnikai eszközöket és lézert is használtak.

A szeptember 8-i, LASK elleni 1-0-s győzelem után további 36 ezer eurós büntetést szabott ki az UEFA az athéni klubra.

Ezúttal a nézőtéri átjárok eltorlaszolása és a lézerhasználat miatt marasztalták el a görög együttest. Az AEK így két hazai BL-mérkőzés után összesen 81 ezer euróval lett szegényebb az UEFA fegyelmi döntései következtében.

Az athéni csapatra a BL-ben kemény meccsek várnak, októberben a Sahtar Donyeck és a Manchester City ellen is pályára lépnek Angliában.