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Lesújtott az UEFA az AEK Athén csapatára. Varga Barnabás és Vitális Milán klubja az Európai Labdarúgó-szövetségtől komoly pénzbírságot kapott a Bajnokok Ligájában történtek miatt.

Varga Barnabásék a Bajnokok Ligája playoffjában a bolgár Levszki Szófia ellen vívták ki a főtáblára jutást, a BL-alapszakasz első fordulójában pedig az osztrák LASK együttese ellen kezdték szereplésüket. Az utóbbi két hazai összecsapáson az UEFA rendbontás miatt büntetést szabott ki a görög klubra.

Varga Barnabás két gólt szerzett a Levszki Szófia elleni playoff-visszavágón
Varga Barnabás két gólt szerzett a Levszki Szófia elleni playoff-visszavágón
Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Varga Barnabásék kemény büntetést kaptak

A Levszki elleni, augusztus 26-i mérkőzés miatt 45 ezer eurós pénzbírságot kell fizetnie az AEK Athénnak. A büntetéshez több szabálytalanság is hozzájárult: a szurkolók akadályozták a közlekedési útvonalakat, biztonsági problémák merültek fel a vendégcsapattal kapcsolatban, emellett pirotechnikai eszközöket és lézert is használtak.

A szeptember 8-i, LASK elleni 1-0-s győzelem után további 36 ezer eurós büntetést szabott ki az UEFA az athéni klubra. 

Ezúttal a nézőtéri átjárok eltorlaszolása és a lézerhasználat miatt marasztalták el a görög együttest. Az AEK így két hazai BL-mérkőzés után összesen 81 ezer euróval lett szegényebb az UEFA fegyelmi döntései következtében.

Az athéni csapatra a BL-ben kemény meccsek várnak, októberben a Sahtar Donyeck és a Manchester City ellen is pályára lépnek Angliában.

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