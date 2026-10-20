Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Varga Barnabást és Vitális Milánt foglalkoztató AEK Athén a Manchester City otthonában lép pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában. A mérkőzés előtt Marko Nikolics, az AEK Athén edzője elmondta, hogy Európa egyik legjobb együttese ellen sem változtat csapata játékstílusán. De mit jelenthet ez Varga Barnabás és Vitális Milán szempontjából a Bajnokok Ligája-mérkőzésen?

A Varga Barnabást és Vitális Milánt foglalkoztató AEK Athén remekül kezdte a Bajnokok Ligája 2026/27-es szezonját. A görög csapat a nyitófordulóban 1–0-ra legyőzte az osztrák LASK Linz együttesét, a mérkőzést pedig mindkét magyar válogatott játékos végigjátszotta. 

Varga Barnabás kezdő lehet a Manchester City elleni BL-meccsen
Varga Barnabás kezdő lehet a Manchester City elleni BL-meccsen
Fotó: Angelos Tzortzinis / AFP
  • Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló
  • Manchester City (angol)–AEK Athén (görög)
  • Október 20., Etihad Stadion, 21:00 (Sport 2)

A múlt heti második fordulóban az AEK Athén a Stamford Bridge-en lépett pályára, az ellenfél azonban nem a Chelsea volt, hanem az ukrán Sahtar Donyeck, amely a londoni klub stadionját használta hazai pályaként a Bajnokok Ligájában. A találkozót végül a Sahtar nyerte 3–1-re. Vitális 78 percet játszott kezdőként, Varga pedig csereként ezen a mérkőzésen tért vissza a szeptember közepén elszenvedett combhajlítóizom-sérüléséből.

Varga Barnabás és Vitális Milán is kezdhet Manchesterben?

Az AEK Athén a görög bajnokságban rendszerint 4–4–2-es játékrendszerben futballozik, és eddig mindkét Bajnokok Ligája-mérkőzésén is ebben a szisztémában lépett pályára. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Marko Nikolics, a görög gárda vezetőedzője is hangsúlyozta, hogy Európa egyik legjobb együttesének otthonában sem változtat csapata megszokott játékán.

„Nem változtatunk a játékstílusunkon, hanem megmutatjuk a saját személyiségünket és az identitásunkat. Ha megpróbálsz változtatni, és védekező felfogásban játszani, az nem fog segíteni rajtad. Meg kell találnod azokat a lehetőségeket, amelyek révén birtokolhatod a labdát és támadhatsz. Természetesen ez nem lesz könnyű, de erre fogunk törekedni” – vélekedett a szerb szakember, aki hangsúlyozta, hogy egy ilyen találkozó előtt nincs szükség arra, hogy külön motiválja a játékosait.

Nikolics elmondta, hogy hisz a csapatában, és bízik abban, hogy sikerül jó eredményt elérniük Manchesterben.

„Nem tudom, mi fog történni a mérkőzésen, de elégedett leszek, ha nagy energiával játszunk, és megmutatjuk a pályán az AEK karakterét. Ez egy idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzés, amely nagy figyelmet kap. Azonban ez is csak egy mérkőzés a sok közül. Ugyanazt tesszük, mint máskor. Természetesen a motiváció és az inspiráció szintje rendkívül magas lesz, így nem lesz nehéz dolgom a játékosok lelkesítésekor. A Panetolikosz elleni mérkőzésen nekem kell motivációt adnom nekik. Most viszont adott lesz nekik a motiváció” – jelentette ki Nikolics, aki bízik abban, hogy a norvég Erling Haaland is pályára léphet a kedd esti összecsapáson.

Ahogy azt az Origo is megírta, a Manchester City hétvégi bajnoki győzelmét követően a ghánai Antoine Semenyo és a norvég Erling Haaland is sántikálva hagyta el a pályát. Enzo Maresca, a Manchester City edzője elárulta, hogy Haaland keddi játékára van esély, Semenyónak viszont legalább nyolc hetet kell kihagynia, ami komoly érvágás a csapat számára.

„Ő az egyik legjobb csatár, számomra pedig a világ legjobbja. Nem mindegy, hogy ott van-e a kezdőcsapatban vagy sem. Soha nem örülök annak, ha egy játékos sérülés miatt hiányzik. Ez nem része a gondolkodásmódomnak. Egyetlen dolgot kívánok neki: hogy minél hamarabb visszatérhessen” – nyilatkozta az AEK Athén edzője, rendkívül szimpatikusan.

AEK's Serbian head coach Marko Nikolic takes a team training session at the Etihad Stadium in Manchester, north-west England, on October 19, 2026, the eve of their UEFA Champions League, league phase football match against Manchester City. (Photo by Darren Staples / AFP)
Marko Nikolics az Etihad Stadionban sem szeretné visszafogni a csapatát
Fotó: Darren Staples / AFP

A szerb szakember tehát nem tervez változtatni, a görög Gazzetta azonban felvetette annak lehetőségét, hogy az AEK Athén Európa egyik legjobb csapatának otthonában megerősített középpályával léphet pályára, hogy megnehezítse a Manchester City dolgát.

A görög lap kiemeli, hogy a Manchester City otthonában sorra kerülő keddi összecsapás azok közé a mérkőzések közé tartozik, amelyeken elméletileg csak minimális esély kínálkozik a pontszerzésre. 

A mérkőzés tempója és intenzitása várhatóan egészen más szintet képvisel majd, így könnyen lehet, hogy az AEK Athén edzője mégis belenyúl a csapat összeállításába.

Az AEK Athén elhalasztotta a görög bajnokságban az Atromitosz elleni, múlt hétvégére tervezett mérkőzését, így a múlt heti londoni BL-meccs óta Angliában tartózkodik. Marko Nikolics a mérkőzés előtt ugyan hangsúlyozta, hogy nem szándékozik megváltoztatni az AEK játékstílusát, ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a taktikai felálláson ne változtathatna.

A kapuban és a védelemben egyértelműnek tűnik a helyzet: Brignoli állhat a kapuban, előtte pedig Piliosz, Relvasz, Mukudi és Rota alkothatja a négyfős védelmet.

Amennyiben Nikolics a megszokott felállás mellett dönt, Marin és Vitális szerepelhet a középpálya közepén, a két szélen pedig Koita és Meyer kaphat szerepet. Elöl Jovics és Varga Barnabás alkothatja a támadópárost. Vagyis a magyar csatár akár nyerőember is lehet a világ egyik legjobb csapata ellen.

Ha viszont a szerb szakember egy további középpályás bevetésével módosítja a játékrendszert, akkor Marin és Vitális mellett Kairinen is szerepet kaphat a tengelyben. Ebben az esetben a támadósorban egyetlen középcsatár kaphat helyet. A görög lap szerint ez a játékos a szerb Luka Jovics lehet. Arról azonban megfeledkeznek, hogy Varga Barnabás fejjátéka európai szinten is kiemelkedő, ez pedig mindig menekülőutat jelenthet egy olyan csapat számára, amely beszorul a saját térfelére, hiszen így van kire felívelni a labdákat.

Hogy hány magyar játékos lesz ott a kezdőcsapatban a manchesteri mérkőzésen, arra este nyolc óra körül kapjuk meg a választ. Mindenesetre nem lenne meglepő, ha Vitális Milán és Varga Barnabás is kezdene az angol sztárcsapat otthonában.

A Manchester City–AEK Athén mérkőzést kedden 21 órától rendezik a manchesteri Etihad Stadionban. A találkozó játékvezetője a francia Willy Delajod lesz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!