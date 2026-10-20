A Varga Barnabást és Vitális Milánt foglalkoztató AEK Athén remekül kezdte a Bajnokok Ligája 2026/27-es szezonját. A görög csapat a nyitófordulóban 1–0-ra legyőzte az osztrák LASK Linz együttesét, a mérkőzést pedig mindkét magyar válogatott játékos végigjátszotta.

Varga Barnabás kezdő lehet a Manchester City elleni BL-meccsen

Fotó: Angelos Tzortzinis / AFP

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló

Manchester City (angol)–AEK Athén (görög)

Október 20., Etihad Stadion, 21:00 (Sport 2)

A múlt heti második fordulóban az AEK Athén a Stamford Bridge-en lépett pályára, az ellenfél azonban nem a Chelsea volt, hanem az ukrán Sahtar Donyeck, amely a londoni klub stadionját használta hazai pályaként a Bajnokok Ligájában. A találkozót végül a Sahtar nyerte 3–1-re. Vitális 78 percet játszott kezdőként, Varga pedig csereként ezen a mérkőzésen tért vissza a szeptember közepén elszenvedett combhajlítóizom-sérüléséből.

Varga Barnabás és Vitális Milán is kezdhet Manchesterben?

Az AEK Athén a görög bajnokságban rendszerint 4–4–2-es játékrendszerben futballozik, és eddig mindkét Bajnokok Ligája-mérkőzésén is ebben a szisztémában lépett pályára. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Marko Nikolics, a görög gárda vezetőedzője is hangsúlyozta, hogy Európa egyik legjobb együttesének otthonában sem változtat csapata megszokott játékán.

„Nem változtatunk a játékstílusunkon, hanem megmutatjuk a saját személyiségünket és az identitásunkat. Ha megpróbálsz változtatni, és védekező felfogásban játszani, az nem fog segíteni rajtad. Meg kell találnod azokat a lehetőségeket, amelyek révén birtokolhatod a labdát és támadhatsz. Természetesen ez nem lesz könnyű, de erre fogunk törekedni” – vélekedett a szerb szakember, aki hangsúlyozta, hogy egy ilyen találkozó előtt nincs szükség arra, hogy külön motiválja a játékosait.

Nikolics elmondta, hogy hisz a csapatában, és bízik abban, hogy sikerül jó eredményt elérniük Manchesterben.

„Nem tudom, mi fog történni a mérkőzésen, de elégedett leszek, ha nagy energiával játszunk, és megmutatjuk a pályán az AEK karakterét. Ez egy idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzés, amely nagy figyelmet kap. Azonban ez is csak egy mérkőzés a sok közül. Ugyanazt tesszük, mint máskor. Természetesen a motiváció és az inspiráció szintje rendkívül magas lesz, így nem lesz nehéz dolgom a játékosok lelkesítésekor. A Panetolikosz elleni mérkőzésen nekem kell motivációt adnom nekik. Most viszont adott lesz nekik a motiváció” – jelentette ki Nikolics, aki bízik abban, hogy a norvég Erling Haaland is pályára léphet a kedd esti összecsapáson.