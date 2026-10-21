A Manchester City–AEK Athén mérkőzés 5–1-es hazai győzelemmel zárult a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában. Phil Foden mesterhármassal járult hozzá az angol együttes sikeréhez, amely már a szünetben kétgólos előnyben volt. Marko Nikolics ekkor kettőt is cserélt, a sérüléséből visszatérő Varga Barnabást is levette a pályáról.

Varga Barnabás (bal felső sarokban) nem élete meccsét játszotta a Manchester City ellen

Fotó: Darren Staples/AFP

A magyar válogatott csatár a Sahtar Donyeck elleni előző BL-mérkőzésen még csereként lépett pályára, Manchesterben azonban már a kezdőcsapatban kapott lehetőséget: Luka Jovics oldalán szerepelt a támadósorban, ám az angolok fölényével szemben kevés lehetősége nyílt a kibontakozásra.

Varga Barnabás is súlyos kritikát kapott a görög sajtótól

A görög SDNA részletesen értékelte az AEK játékosainak teljesítményét, és a magyar támadónak mindössze 4 pontot adott a tízes skálán.

A portál szerint Varga rendkívül keveset mutatott, szinte teljesen észrevétlen maradt a pályán, és egyáltalán nem tudott érvényesülni az első félidőben. A görög szakíró külön kiemelte, hogy Nikolics már a szünetben lecserélte.

A magyar csatár azonban korántsem volt egyedül a gyenge osztályzatával. Luka Jovics ugyancsak 4-est kapott, miután a lap szerint gyakorlatilag észrevétlenül futballozott, és komoly veszélyt egyszer sem jelentett a Manchester City kapujára.

Hasonlóan szigorúan értékelték Kervin Arriagát és Joao Máriót is. A hondurasi középpályás szintén 4-est kapott, a lap különösen a védekezésben és a labdakihozatalok során elkövetett hibáit rótta fel neki. Arriaga a Manchester City harmadik góljánál is hibázott, amikor Rayan Cherki könnyedén becsapta.

Az SDNA a görög csapat legjobbjainak Pilioszt és Lovro Majert választotta, mindketten 7-es osztályzatot kaptak. Előbbi látványos megmozdulás végén szerezte meg az AEK egyetlen gólját, bár védekezésben ő is nehézségekkel küzdött.

Varga Barnabás lecserélése után felélénkült az AEK

Marko Nikolics a szünetben kettőt változtatott: Varga helyére Zini érkezett, míg Razvan Marint Abubakari Koita váltotta. Az AEK játéka rövid időre felélénkült a változtatások után: az 52. percben Zini előkészítéséből Piliosz szépített, így az athéniak egy pillanatra ismét reménykedhettek. A Manchester City azonban öt perccel később visszaállította a kétgólos különbséget, majd további két találattal tette fölényessé a győzelmét.