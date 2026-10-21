A Manchester City–AEK Athén mérkőzés 5–1-es hazai győzelemmel zárult a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában. Phil Foden mesterhármassal járult hozzá az angol együttes sikeréhez, amely már a szünetben kétgólos előnyben volt. Marko Nikolics ekkor kettőt is cserélt, a sérüléséből visszatérő Varga Barnabást is levette a pályáról.
A magyar válogatott csatár a Sahtar Donyeck elleni előző BL-mérkőzésen még csereként lépett pályára, Manchesterben azonban már a kezdőcsapatban kapott lehetőséget: Luka Jovics oldalán szerepelt a támadósorban, ám az angolok fölényével szemben kevés lehetősége nyílt a kibontakozásra.
Varga Barnabás is súlyos kritikát kapott a görög sajtótól
A görög SDNA részletesen értékelte az AEK játékosainak teljesítményét, és a magyar támadónak mindössze 4 pontot adott a tízes skálán.
A portál szerint Varga rendkívül keveset mutatott, szinte teljesen észrevétlen maradt a pályán, és egyáltalán nem tudott érvényesülni az első félidőben. A görög szakíró külön kiemelte, hogy Nikolics már a szünetben lecserélte.
A magyar csatár azonban korántsem volt egyedül a gyenge osztályzatával. Luka Jovics ugyancsak 4-est kapott, miután a lap szerint gyakorlatilag észrevétlenül futballozott, és komoly veszélyt egyszer sem jelentett a Manchester City kapujára.
Hasonlóan szigorúan értékelték Kervin Arriagát és Joao Máriót is. A hondurasi középpályás szintén 4-est kapott, a lap különösen a védekezésben és a labdakihozatalok során elkövetett hibáit rótta fel neki. Arriaga a Manchester City harmadik góljánál is hibázott, amikor Rayan Cherki könnyedén becsapta.
Az SDNA a görög csapat legjobbjainak Pilioszt és Lovro Majert választotta, mindketten 7-es osztályzatot kaptak. Előbbi látványos megmozdulás végén szerezte meg az AEK egyetlen gólját, bár védekezésben ő is nehézségekkel küzdött.
Varga Barnabás lecserélése után felélénkült az AEK
Marko Nikolics a szünetben kettőt változtatott: Varga helyére Zini érkezett, míg Razvan Marint Abubakari Koita váltotta. Az AEK játéka rövid időre felélénkült a változtatások után: az 52. percben Zini előkészítéséből Piliosz szépített, így az athéniak egy pillanatra ismét reménykedhettek. A Manchester City azonban öt perccel később visszaállította a kétgólos különbséget, majd további két találattal tette fölényessé a győzelmét.
A görög lap külön kiemelte, hogy Zini beállásával gyorsabbá és mozgékonyabbá vált az AEK támadójátéka. Az angol védőknek több területet kellett levédekezniük, a vendégek pedig nagyobb intenzitással futballoztak az ellenfél térfelén. A csereként érkező csatár 6-os osztályzatot kapott, akárcsak Koita.
Az AEK másik magyar válogatott labdarúgója, Vitális Milán a 83. percben, Jovics helyére állt be. A görög szaklap a rövid játékideje miatt nem adott osztályzatot a középpályásnak.
Az AEK edzője is elismerte a problémákat
A mérkőzés után Marko Nikolics értékelte az ötgólos vereséget. A szerb szakember a SPORT24 beszámolója szerint elismerte, hogy a Manchester City kimagasló egyéni képességei döntő szerepet játszottak az eredmény alakulásában.
Nikolics úgy vélte, együttese több alkalommal is megfelelően építette fel támadásait, az ellenfél azonban rendkívüli hatékonysággal használta ki a lehetőségeit. A vezetőedző azt is kifogásolta, hogy játékosai túlságosan nagy tisztelettel futballoztak az angol sztárcsapat ellen, és több bátorságra lett volna szükségük.
A görögöknek gyorsan rendezniük kell a sorokat: három mérkőzés után három ponttal állnak a Bajnokok Ligájában, legközelebb pedig november 4-én a Real Madridot fogadják.