Varga Barnabás szeptember közepén, a Panszerraikosz ellen 8–1-re megnyert Görög Kupa-mérkőzésen sérült meg. A magyar támadó kétszer is betalált, az 59. percben azonban egy rossz mozdulat után a jobb combhajlítójához kapott, és le kellett cserélni. Az első hírek még részleges izomszakadásról és hosszabb kihagyásról szóltak, később azonban kiderült, hogy a rehabilitáció a vártnál kedvezőbben haladhat.

Ha minden jól megy, Varga Barnabás novemberben már ismét szórhatja a gólokat a magyar válogatottban

Fotó: Anadolu/AFP

Az AEK Athén játékosa azóta kihagyta a magyar válogatott szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseit is, távolléte pedig különösen fájó volt Marco Rossi számára. Varga sérülése előtt remek formában futballozott: klubjában kilenc tétmérkőzésen nyolc gólt szerzett, a nemzeti csapatban pedig 30 fellépésen 15 találatnál járt. Az elmúlt két évben szerzett magyar válogatott gólok jelentős része is az ő nevéhez fűződött.

Már labdával edz

A legfrissebb görög hírek most kifejezetten biztatóak: az OnSports beszámolója szerint Varga már megkezdte a labdás gyakorlatokat, ami fontos lépcső a visszatérés felé. Az OFI elleni október 10-i bajnoki és a Sahtar Donyeck elleni, október 14-i BL-mérkőzés még várhatóan túl korán jön számára, az AEK-nál azonban reális célnak tartják az október 20-i, Manchester City elleni találkozót.

A City elleni mérkőzés ráadásul csak a rehabilitáció első nagy állomása lehet. Az AEK november 4-én a Real Madridot fogadja a Bajnokok Ligájában, így Vargának – amennyiben valóban visszatér Manchesterben – több hete és több tétmeccse is maradhat arra, hogy újra megfelelő formába kerüljön a novemberi válogatott időszak előtt.

Varga Barnabás ott lehet novemberben a magyar válogatottban?

Marco Rossi együttese november 14-én Georgiában lép pályára, majd november 17-én Észak-Írországot fogadja a Nemzetek Ligája csoportkörének utolsó mérkőzésén. A Manchester City elleni tervezett visszatérés és az első novemberi válogatott találkozó között 25 nap telik el, így ha Varga rehabilitációja komplikációk nélkül folytatódik, reális esély nyílhat arra, hogy ismét bekerüljön Rossi keretébe.