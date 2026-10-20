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Esélyt sem adott görög ellenfelének az angol sztárcsapat, amely már az első félidőben kétgólos előnybe került. A Manchester City végül 5–1-re legyőzte az AEK Athént a Bajnokok Ligája-alapszakasz harmadik fordulójában. Varga Barnabás kezdőként kapott lehetőséget, ám Marko Nikolics már a szünetben lecserélte a magyar válogatott támadót, Vitális Milán pedig a hajrában lépett pályára.

Varga Barnabás számára az idény egyik legnagyobb kihívását tartogatta a Bajnokok Ligája harmadik fordulója, amelyben az AEK Athén a Manchester City otthonába látogatott. A görög együttes az előző körben 3–1-re kikapott a Sahtar Donecktől, így bravúrra lett volna szüksége ahhoz, hogy ponttal távozzon az Etihad Stadionból.

A Manchester City esélyt sem adott Varga Barnabáséknak
A Manchester City esélyt sem adott Varga Barnabáséknak
Fotó: Oli Scarff/AFP

Marko Nikolics a sérüléséből visszatérő magyar válogatott támadót ezúttal a kezdőcsapatba jelölte, méghozzá Luka Jovics oldalán. Varga Barnabás a Sahtar ellen még csereként lépett pályára, most azonban már az első perctől számított rá a szerb szakember. Az AEK másik magyar játékosa, Vitális Milán a kispadon kezdett.

A Manchester City–AEK Athén találkozón a hazaiak kezdőjéből hiányzott Erling Haaland, aki kisebb sérülése után csak a kispadon kapott helyet. Az angol bajnokságot százszázalékos teljesítménnyel vezető City azonban a norvég gólgyáros nélkül is azonnal magához ragadta a kezdeményezést.

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