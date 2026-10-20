Varga Barnabás számára az idény egyik legnagyobb kihívását tartogatta a Bajnokok Ligája harmadik fordulója, amelyben az AEK Athén a Manchester City otthonába látogatott. A görög együttes az előző körben 3–1-re kikapott a Sahtar Donecktől, így bravúrra lett volna szüksége ahhoz, hogy ponttal távozzon az Etihad Stadionból.

A Manchester City esélyt sem adott Varga Barnabáséknak

Fotó: Oli Scarff/AFP

Marko Nikolics a sérüléséből visszatérő magyar válogatott támadót ezúttal a kezdőcsapatba jelölte, méghozzá Luka Jovics oldalán. Varga Barnabás a Sahtar ellen még csereként lépett pályára, most azonban már az első perctől számított rá a szerb szakember. Az AEK másik magyar játékosa, Vitális Milán a kispadon kezdett.

A Manchester City–AEK Athén találkozón a hazaiak kezdőjéből hiányzott Erling Haaland, aki kisebb sérülése után csak a kispadon kapott helyet. Az angol bajnokságot százszázalékos teljesítménnyel vezető City azonban a norvég gólgyáros nélkül is azonnal magához ragadta a kezdeményezést.