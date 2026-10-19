Varga Barnabás és Vitális Milán csapatára rendkívül nehéz feladat vár a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában. A görög bajnokcsapat a Premier League-ben szereplő Manchester Cityhez látogat, amely továbbra is százszázalékos az angol bajnokságban.

Haaland és Semenyo játéka is kérdéses Varga Barnabásék ellen

Fotó: Mark Cosgrove / News Images/NurPhoto via AFP

A City a múlt héten ugyan elveszítette a címvédő Paris Saint-Germain elleni rangadót, a hétvégén azonban 3–2-re legyőzte az Ipswich Town együttesét, ezzel pedig hét mérkőzésből hét győzelemmel áll a Premier League-ben.

Varga Barnabásék lehetetlen küldetés előtt?

A Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt a fogadóirodák 23-szoros pénzt fizetnek az AEK Athén győzelmére, ami azt jelenti, hogy a görög csapat manchesteri sikere valóságos csodával érne fel. Könnyen lehet azonban, hogy a Manchester City győzelmi esélyeit hamarosan új oddsok tükrözik majd, ugyanis a csapat két legveszélyesebb támadója is megsérült a hétvégi Premier League-mérkőzésen.

Az Ipswich elleni győzelmet követően ugyanis a ghánai Antoine Semenyo, valamint a norvég Erling Haaland is sántikálva hagyta el a pályát. Enzo Maresca, a Manchester City edzője elárulta, hogy Haaland keddi játékára van esély, Semenyónak viszont legalább nyolc hetet kell kihagynia, ami komoly érvágás a csapat számára.

„Semenyo esetében kezdetben még súlyosabb sérülésre számítottunk, ezért jobban aggódtunk. A vizsgálatok után azonban megkönnyebbültünk, mert a sérülés nem olyan komoly, mint amilyenre előzetesen számítottunk. Nyolc hét kihagyás vár rá. Most a legfontosabb, hogy felépüljön. Amikor december környékén visszatér, egy olyan játékost kapunk vissza, aki új energiát hoz a csapatba” – mondta az olasz szakember, aki azt is megemlítette, hogy Haaland állapota javult a hétvégi mérkőzés óta, így van esély arra, hogy pályára lépjen.

Maresca korábban arról is beszélt, hogy Semenyo Haaland helyetteseként, csatárposzton is szerepet kaphat, amennyiben a norvég támadó nem állna rendelkezésre. A City ugyanis a nyári átigazolási időszakban nem igazolt senkit a Tottenhamnek eladott Omar Marmoush helyére, aki korábban Haaland első számú helyettese volt.

Annak ellenére, hogy Haaland és Semenyo ugyanazon a mérkőzésen szenvedett sérülést, Maresca hangsúlyozta, hogy mivel a norvég játékos problémája nem tűnik túl súlyosnak, egyelőre nincs oka aggodalomra a csatárposzton bevethető alternatívák hiánya miatt.