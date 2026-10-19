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Kedden este kilenc órától a Manchester City a görög AEK Athén csapatát fogadja a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában. Valóságos csoda lenne, ha a Varga Barnabást és Vitális Milánt foglalkoztató görög csapat pontot tudna szerezni Manchesterben, bár az AEK Athén háza táján abban bízhatnak, hogy az angol gárda két legveszélyesebb játékosa is megsérült a hétvégén.

Varga Barnabás és Vitális Milán csapatára rendkívül nehéz feladat vár a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában. A görög bajnokcsapat a Premier League-ben szereplő Manchester Cityhez látogat, amely továbbra is százszázalékos az angol bajnokságban.

Haaland és Semenyo játéka is kérdéses Varga Barnabásék ellen
Haaland és Semenyo játéka is kérdéses Varga Barnabásék ellen
Fotó: Mark Cosgrove / News Images/NurPhoto via AFP

A City a múlt héten ugyan elveszítette a címvédő Paris Saint-Germain elleni rangadót, a hétvégén azonban 3–2-re legyőzte az Ipswich Town együttesét, ezzel pedig hét mérkőzésből hét győzelemmel áll a Premier League-ben.

Varga Barnabásék lehetetlen küldetés előtt?

A Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt a fogadóirodák 23-szoros pénzt fizetnek az AEK Athén győzelmére, ami azt jelenti, hogy a görög csapat manchesteri sikere valóságos csodával érne fel. Könnyen lehet azonban, hogy a Manchester City győzelmi esélyeit hamarosan új oddsok tükrözik majd, ugyanis a csapat két legveszélyesebb támadója is megsérült a hétvégi Premier League-mérkőzésen.

Az Ipswich elleni győzelmet követően ugyanis a ghánai Antoine Semenyo, valamint a norvég Erling Haaland is sántikálva hagyta el a pályát. Enzo Maresca, a Manchester City edzője elárulta, hogy Haaland keddi játékára van esély, Semenyónak viszont legalább nyolc hetet kell kihagynia, ami komoly érvágás a csapat számára.

„Semenyo esetében kezdetben még súlyosabb sérülésre számítottunk, ezért jobban aggódtunk. A vizsgálatok után azonban megkönnyebbültünk, mert a sérülés nem olyan komoly, mint amilyenre előzetesen számítottunk. Nyolc hét kihagyás vár rá. Most a legfontosabb, hogy felépüljön. Amikor december környékén visszatér, egy olyan játékost kapunk vissza, aki új energiát hoz a csapatba” mondta az olasz szakember, aki azt is megemlítette, hogy Haaland állapota javult a hétvégi mérkőzés óta, így van esély arra, hogy pályára lépjen.

Maresca korábban arról is beszélt, hogy Semenyo Haaland helyetteseként, csatárposzton is szerepet kaphat, amennyiben a norvég támadó nem állna rendelkezésre. A City ugyanis a nyári átigazolási időszakban nem igazolt senkit a Tottenhamnek eladott Omar Marmoush helyére, aki korábban Haaland első számú helyettese volt.

Annak ellenére, hogy Haaland és Semenyo ugyanazon a mérkőzésen szenvedett sérülést, Maresca hangsúlyozta, hogy mivel a norvég játékos problémája nem tűnik túl súlyosnak, egyelőre nincs oka aggodalomra a csatárposzton bevethető alternatívák hiánya miatt.

„Majd meglátjuk. Jelenleg Erling a rendelkezésünkre áll, akkor miért kellene egy másik kilencesben gondolkodnunk? Ha majd történik valami, más típusú középcsatárra lesz szükségünk” – fogalmazott.

A Manchester City–AEK Athén mérkőzést kedden 21 órától rendezik a manchesteri Etihad Stadionban. A találkozó játékvezetője a francia Willy Delajod lesz.

 

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