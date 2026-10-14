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A labdarúgó Bajnokok Ligája szerdai játéknapján Sahtar Donyeck-AEK Athén mérkőzést rendeznek Londonban. A görög csapat edzője, Marko Nikolics a sérülésből lábadozó Varga Barnabásról remek híreket közölt.

Varga Barnabás remekül kezdte az idei szezont, az AEK Athén együttesében kilenc tétmeccsen nyolcszor volt eredményes, ám a másodosztályú Panszerraikosz elleni Görög Kupa-meccsen a combjához kapott, majd le kellett cserélni. A 31 éves támadó a sérülése miatt lemaradt a magyar válogatott szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája meccseiről, ám nemrég biztató hírek érkeztek róla. A Sahtar Donyeck elleni sajtótájékoztatón Marko Nikolics külön említést tett Vargáról, és még pozitívabb információkkal szolgált a gólerős támadóról.

Varga Barnabás közel a visszatéréshez
Varga Barnabás közel a visszatéréshez
Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC
  • Bajnokok Ligája: Sahtar Donyeck-AEK Athén
  • szerda, 21:00

Sahtar Donyeck-AEK Athén: Varga Barnabás játszhat?

A görög Gazzetta beszámolója szerint az AEK Athén szerb vezetőedzője megerősítette, hogy Varga a csapattal tartott Londonba, és a szerdai, Sahtar Donyeck elleni BL-mérkőzésen akár pályára is léphet.

„Barni velünk van, edzeni fog. Kemény játékos, nagyon jó mentalitással. 

Imádom őt! Harcos, igazi csapatember, és örülök, hogy nálunk van. Rengeteget dolgozott azért, hogy játékra kész állapotba kerüljön. 

Nem akarok okoskodni, és akkor sem szeretném pályára küldeni, ha még nincs teljesen készen. Egész évben szükségünk van rá, ezért az orvosi stábbal közösen kell eldöntenünk, hány percet játszhat” – mondta nagy lelkesedéssel Nikolics a magyar válogatott csatárról.

AEK Athens head coach Marko Nikolic speaks during a press conference at AEK Arena in Athens, Greece on September 7, 2026. The press conference was held ahead of AEK Athens UEFA Champions League match against LASK. (Photo by Daniel Yovkov / Hans Lucas via AFP)
Marko Nikolics jó híreket közölt Varga Barnabásról
Fotó: DANIEL YOVKOV / Hans Lucas

A magyar csatár hiánya a válogatottban is érezhető volt, hiszen Marco Rossi együttesének nélküle kellett megoldania a támadójátékot a legutóbbi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken. Varga játékba lendülése ezért a klubja és a nemzeti csapat szempontjából is kulcsfontosságú lehet.

Nikolics szavai alapján a visszatérés kapuja már kinyílt a gólerős játékos előtt, az viszont egyelőre nem tudni, hogy mennyi időt tölthet a pályán a Sahtar ellen. Az AEK edzője nem akarja siettetni a folyamatot: Vargára a folytatásban is szüksége lesz, ezért a legfontosabb, hogy csapata kulcsembere teljesen felépüljön, és tartósan bevethető maradjon.

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