Vitális Milán kezdett, Varga Barnabás pedig a hajrában állt be a Sahtar elleni BL-mérkőzésen, amely a magyar válogatott támadó becserélését követően dőlt el az ukránok javára. Az AEK ugyan Lovro Majer góljával még vezetett, ám az ellenfél tizenegyesből egyenlített, majd a hajrában eldöntötte a három pont sorsát.

Varga Barnabásék vereséget szenvedtek a Sahtar Donyecktől

Fotó: YUNUS DALGIC / ANADOLU

Sahtar Donyeck-AEK Athén: Marko Nikolics dühöngött

„Egy ilyen mérkőzés után nehéz megszólalni.

Az eredmény egyáltalán nem tükrözi a pályán történteket, rendkívül igazságtalan velünk szemben. Nagyon nehezen viselem a vereségeket,

és szinte soha nem mondanám, hogy egy elveszített mérkőzés után is elégedett vagyok. Ma este azonban így érzek, mert sokkal jobbak voltunk az ellenfelünknél” – kezdte értékelését az AEK szerb edzője, aki szerint a Sahtar tizenegyese erősen megkérdőjelezhető volt.

„Két játékvezetői ítélet is befolyásolta a mérkőzés alakulását.

Az egyik a megítélt tizenegyes, amelynek jogossága számomra továbbra sem egyértelmű. Kaptam ugyan magyarázatokat arra, hogy szabálytalanság történt, de a történtek után is vannak bennem kérdőjelek. A másik fontos körülmény az volt, hogy emberhátrányba kerültünk, majd egy szerencsés, a tizenhatos előteréből leadott lövésből gólt kaptunk” – utalt rá Nikolics, hogy a második bekapott gólnál a csereként beküldött Varga még nem tudott pályára lépni.

🦅 Full-time: Shakhtar Donetsk - AEK 3-1 #AEKFC #ForzaAekara #UCL https://t.co/OMQgxA0Hrk — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 14, 2026

Varga Barnabás nem tudott időben beállni

A sérüléséből felépült magyar válogatott csatár Luka Jovics helyére állt be, ám a szerb lassan cammogott le a pályáról, mintha húzni akarta volna az időt. A szabályok értelmében a lecserélt játékosnak tíz másodpercen belül el kell hagynia a játékteret. Ha ez nem sikerül neki, a lehető leghamarabb le kell mennie a pályáról, a cserejátékos azonban csak a következő játékmegszakításkor léphet pályára, amelyre a játék újraindításától számított egy perc elteltével kerülhet sor (az időmérés ezalatt folyamatos).

Varga és Jovics esetében ez történt, – a magyart a negyedik számú játékvezető csak egy perc elteltével engedte be – az AEK edzője pedig dühöngött,

mert úgy érezte, jogtalan módon voltak emberhátrányban a bekapott gól idején.