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A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz második fordulójában az AEK Athén 3-1-es vereséget szenvedett Londonban a Sahtar Donyeck ellen. A találkozó után Varga Barnabás és Vitális Milán edzője, Marko Nikolics bosszúsan nyilatkozott és a játékvezetést bírálta.

Vitális Milán kezdett, Varga Barnabás pedig a hajrában állt be a Sahtar elleni BL-mérkőzésen, amely a magyar válogatott támadó becserélését követően dőlt el az ukránok javára. Az AEK ugyan Lovro Majer góljával még vezetett, ám az ellenfél tizenegyesből egyenlített, majd a hajrában eldöntötte a három pont sorsát.

Varga Barnabásék vereséget szenvedtek a Sahtar Donyecktől
Varga Barnabásék vereséget szenvedtek a Sahtar Donyecktől
Fotó: YUNUS DALGIC / ANADOLU

Sahtar Donyeck-AEK Athén: Marko Nikolics dühöngött

„Egy ilyen mérkőzés után nehéz megszólalni. 

Az eredmény egyáltalán nem tükrözi a pályán történteket, rendkívül igazságtalan velünk szemben. Nagyon nehezen viselem a vereségeket, 

és szinte soha nem mondanám, hogy egy elveszített mérkőzés után is elégedett vagyok. Ma este azonban így érzek, mert sokkal jobbak voltunk az ellenfelünknél” – kezdte értékelését az AEK szerb edzője, aki szerint a Sahtar tizenegyese erősen megkérdőjelezhető volt.

„Két játékvezetői ítélet is befolyásolta a mérkőzés alakulását. 

Az egyik a megítélt tizenegyes, amelynek jogossága számomra továbbra sem egyértelmű. Kaptam ugyan magyarázatokat arra, hogy szabálytalanság történt, de a történtek után is vannak bennem kérdőjelek. A másik fontos körülmény az volt, hogy emberhátrányba kerültünk, majd egy szerencsés, a tizenhatos előteréből leadott lövésből gólt kaptunk” utalt rá Nikolics, hogy a második bekapott gólnál a csereként beküldött Varga még nem tudott pályára lépni.

Varga Barnabás nem tudott időben beállni

A sérüléséből felépült magyar válogatott csatár Luka Jovics helyére állt be, ám a szerb lassan cammogott le a pályáról, mintha húzni akarta volna az időt. A szabályok értelmében a lecserélt játékosnak tíz másodpercen belül el kell hagynia a játékteret. Ha ez nem sikerül neki, a lehető leghamarabb le kell mennie a pályáról, a cserejátékos azonban csak a következő játékmegszakításkor léphet pályára, amelyre a játék újraindításától számított egy perc elteltével kerülhet sor (az időmérés ezalatt folyamatos). 

Varga és Jovics esetében ez történt, – a magyart a negyedik számú játékvezető csak egy perc elteltével engedte be – az AEK edzője pedig dühöngött, 

mert úgy érezte, jogtalan módon voltak emberhátrányban a bekapott gól idején.

A Londonban rendeztt Sahtar Donyeck-AEK Athén meccs 3-1-es ukrán sikert hozott, a görög csapat pedig marad Angliában, ugyanis a következő BL-fordulóban a Manchester City otthonában lép pályára.

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