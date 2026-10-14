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Szerda este Sahtar Donyeck-AEK Athén mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A görög együttes magyar válogatott támadója, Varga Barnabás elutazott Londonba, és az is kiderült, ott lesz-e a kezdőcsapatban.

Szerda este Londonban kerül sor a Sahtar Donyeck-AEK Athén BL-találkozóra. Vitális Milán mellett a görög csapat másik magyarja, a sérüléséből nemrég felépült Varga Barnabás is elutazott Angliába, nemrég pedig újabb hírek érkeztek róla.

Varga Barnabás helyet kapott az AEK Athén keretében
Varga Barnabás helyet kapott az AEK Athén keretében
Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC
  • Bajnokok Ligája: Sahtar Donyeck-AEK Athén
  • időpont: szerda, 21:00; helyszín: Stamford Bridge (London)

Varga Barnabás nem kezd a Sahtar Donyeck ellen

A Sahtar elleni meccset megelőző sajtótájékoztatón Marko Nikolics vezetőedző pozitív hírekkel szolgált a 31 éves támadóról, a görög Gazzetta pedig újabb információkat közölt róla.

„Marko Nikolics az utolsó pillanatig kivár, hogy felmérje Varga Barnabás állapotát, és lássa, be tudja-e illeszteni a csapatba. Mindenesetre a magyar nem fog kezdőként játszani, 

így a fő teher Luka Jovicsra hárul” – írta a lap, kiemelve, hogy a szerb válogatott csatártól várják a gólt, gólokat a szerdai BL-mérkőzésen.

Luka Jovic of AEK Athens controls the ball as OFI Crete players attempt to dispossess him during the Greek Super League 2026-27 regular-season match in Athens, Greece on October 10, 2026. The match is part of the Greek Super League 2026-27 regular season. (Photo by Daniel Yovkov / Hans Lucas via AFP)
Luka Jovics főszereplővé léphet elő a Sahtar elleni BL-meccsen
Fotó: DANIEL YOVKOV / Hans Lucas

Az AEK remekül kezdte szereplését a Bajnokok Ligája alapszakaszában, az athéni együttes az osztrák LASK ellen 1-0-ra nyert hazai pályán. Nikolics csapata a szerdai meccsre győzelemmel hangolt, az OFI Kréta ellen 3-0-s sikert aratott a bajnokságban. 

A Sahtar is 3-0-ra nyert az ukrán élvonal előző fordulójában, a BL-ben pedig 1-1-es döntetlennel rajtolt a holland PSV Eindhoven otthonában.

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