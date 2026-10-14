Szerda este Londonban kerül sor a Sahtar Donyeck-AEK Athén BL-találkozóra. Vitális Milán mellett a görög csapat másik magyarja, a sérüléséből nemrég felépült Varga Barnabás is elutazott Angliába, nemrég pedig újabb hírek érkeztek róla.

Varga Barnabás helyet kapott az AEK Athén keretében

Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Bajnokok Ligája: Sahtar Donyeck-AEK Athén

időpont: szerda, 21:00; helyszín: Stamford Bridge (London)

Varga Barnabás nem kezd a Sahtar Donyeck ellen

A Sahtar elleni meccset megelőző sajtótájékoztatón Marko Nikolics vezetőedző pozitív hírekkel szolgált a 31 éves támadóról, a görög Gazzetta pedig újabb információkat közölt róla.

„Marko Nikolics az utolsó pillanatig kivár, hogy felmérje Varga Barnabás állapotát, és lássa, be tudja-e illeszteni a csapatba. Mindenesetre a magyar nem fog kezdőként játszani,

így a fő teher Luka Jovicsra hárul” – írta a lap, kiemelve, hogy a szerb válogatott csatártól várják a gólt, gólokat a szerdai BL-mérkőzésen.

Luka Jovics főszereplővé léphet elő a Sahtar elleni BL-meccsen

Fotó: DANIEL YOVKOV / Hans Lucas

Az AEK remekül kezdte szereplését a Bajnokok Ligája alapszakaszában, az athéni együttes az osztrák LASK ellen 1-0-ra nyert hazai pályán. Nikolics csapata a szerdai meccsre győzelemmel hangolt, az OFI Kréta ellen 3-0-s sikert aratott a bajnokságban.

A Sahtar is 3-0-ra nyert az ukrán élvonal előző fordulójában, a BL-ben pedig 1-1-es döntetlennel rajtolt a holland PSV Eindhoven otthonában.