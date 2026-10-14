Szerda este Londonban kerül sor a Sahtar Donyeck-AEK Athén BL-találkozóra. Vitális Milán mellett a görög csapat másik magyarja, a sérüléséből nemrég felépült Varga Barnabás is elutazott Angliába, nemrég pedig újabb hírek érkeztek róla.
- Bajnokok Ligája: Sahtar Donyeck-AEK Athén
- időpont: szerda, 21:00; helyszín: Stamford Bridge (London)
Varga Barnabás nem kezd a Sahtar Donyeck ellen
A Sahtar elleni meccset megelőző sajtótájékoztatón Marko Nikolics vezetőedző pozitív hírekkel szolgált a 31 éves támadóról, a görög Gazzetta pedig újabb információkat közölt róla.
„Marko Nikolics az utolsó pillanatig kivár, hogy felmérje Varga Barnabás állapotát, és lássa, be tudja-e illeszteni a csapatba. Mindenesetre a magyar nem fog kezdőként játszani,
így a fő teher Luka Jovicsra hárul” – írta a lap, kiemelve, hogy a szerb válogatott csatártól várják a gólt, gólokat a szerdai BL-mérkőzésen.
Az AEK remekül kezdte szereplését a Bajnokok Ligája alapszakaszában, az athéni együttes az osztrák LASK ellen 1-0-ra nyert hazai pályán. Nikolics csapata a szerdai meccsre győzelemmel hangolt, az OFI Kréta ellen 3-0-s sikert aratott a bajnokságban.
A Sahtar is 3-0-ra nyert az ukrán élvonal előző fordulójában, a BL-ben pedig 1-1-es döntetlennel rajtolt a holland PSV Eindhoven otthonában.
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