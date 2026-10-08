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Már az első hír is biztató volt az AEK Athén magyar válogatott labdarúgójáról. Varga Barnabás viszont még a vártnál is hamarabb visszatérhet a sérüléséből, és akár már a jövő héten újra pályára léphet.

Még korábban visszatérhet a sérüléséből Varga Barnabás. Az első hírek a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre jósolták az AEK Athén magyar válogatott labdarúgójának felépülését, a legfrissebb sajtóértesülések szerint viszont még a vártnál is hamarabb, már a Sahtar Donyeck ellen pályára léphet a legrangosabb európai kupasorozatban. 

Varga Barnabás az AEK Athén labdarúgója
Varga Barnabás sérüléséből a vártnál hamarabb térhet vissza
Fotó: AFP

Varga Barnabás hamarabb visszatérhet

Varga Barnabás még szeptember közepén, egy Görög Kupa-mérkőzésen sérült meg. A jobb combhajlítójához kapott, le kellett cserélni, és bár az első hírek részleges izomszakadásról és hosszú kihagyásról szóltak, a helyzet folyamatosan változott. A 31 éves csatár ugyan kihagyni kényszerült a magyar válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzéseit, közben biztató információk érkeztek. Amikor kiderült, hogy a felüpülése a vártnál gyorsabban halad, és már megkezdte a labdás gyakorlatokat, akkor úgy volt, hogy az október 20-i, Manchester City elleni BL-találkozón vissza is térhet a pályára.

Pol Papadopulosz görög sportújságíró viszont úgy tudja, Varga Barnabás már a jövő szerdai, Sahtar Donyeck elleni összecsapáson pályára léphet csereként.

Bármelyik forgatókönyv is valósulna meg, az azt jelentené, hogy a következő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken Marco Rossi szövetségi kapitány is biztosan számíthatna a 31 éves csatárra. A nemzeti együttes legközelebb november 14-én Georgiában lép pályára, majd november 17-én Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában.

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