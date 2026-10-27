Állta a szavát az AEK Athén vezetőedzője, Marco Nikolics, és rendesen megváltoztatta kezdőcsapatait az elmúlt mérkőzéseken. A rotáció a klub két magyar válogatott labdarúgóját, Varga Barnabást és Vitális Milánt is érintik.

Vitális Milán és Varga Barnabás is két-két mérkőzésen volt az AEK Athén kezdőcsapatának tagja az elmúlt hetekben

Fotó: Menelaos Myrillas / SOOC via AFP

Az AEK Athén vezetőedzője, Marko Nikolics már a válogatott szünet után azt hangsúlyozta, minden labdarúgójára szüksége lesz, mert nagyon sűrű időszak következik a csapat számára. A szerb szakember pedig az OFI Kréta, a Sahtar Donyeck, a Manchester City és a Panetolikosz elleni mérkőzéseken el is kezdte rotálást.

Varga Barnabás és Vitális Milán érintettek a változásokban

Ami változatlan maradt, az egyedül a védelem. Alberto Brignoli kapus előtt mind a négy találkozón Stavro Pilo, Filipe Relvas, Harold Moukoudi

és Lazaros Rota kezdtek.

A középpályán és a támadósorban viszont Marko Nikolics meccsről meccsre számos, a szokásosnál nagyobb változtatásokat eszközölt – ez pedig a két magyar labdarúgót, Varga Barnabást és Vitális Milánt is érintette.

A 24 éves középpályás a Sahtar Donyeck elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen be-, a Manchester City elleni találkozón kikerült a kezdőcsapatból, aztán a Panetolikosz ellen újra az első perctől kezdve a pályán volt. Az utolsó meccs kivételével rendre Razvan Marin volt a szerb szakember alapembere a pálya közepén, de folyamatosan cserélgette a román labdarúgó párját.

A jobb- és bal szélen sem kezdett kétszer ugyanaz a két labdarúgó az elmúlt hetekben, de a támadóduó is folyamatosan változott. Erre kezdetben Varga Barnabás sérülése miatt volt szükség. A 31 éves csatár a Manchester City ellen tért vissza az AEK Athén kezdőjébe, ahol előbb Luka Jovics, majd a Panetolikosz ellen már Zini volt a párja.

Az AEK Athén kezdőcsapatai: OFI Kréta ellen (görög bajnokság): Brignoli - Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo - Majer, Kairinen, Marin, Koita - Kutesa, Jovics

Sahtar Donyeck ellen (Bajnokok Ligája): Brignoli - Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo - Majer, Vitális , Marin, Koita - Zini, Jovics

, Marin, Koita - Zini, Jovics Manchester City ellen (Bajnokok Ligája): Brignoli - Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo - Majer, Arriaga, Marin, Joao Mario - Varga , Jovics

, Jovics Panetolikosz ellen (görög bajnokság): Brignoli - Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo - Koita, Kairinen, Vitális, Mantalos - Varga, Zini

Marko Nikolics tehát alaposan megkeverte a pálya közepét és elejét, teljes bizonytalanságot okozva a szerdai, PAOK elleni kupameccs előtt a várható kezdőcsapattal kapcsolatban – írja a Gazzetta.gr. A szerb szakember döntését már csak azért is nagy érdeklődés övezi, mert a hétközi találkozót követően két másik nagyon fontos mérkőzés vár a csapatra: a Panathinaikosz elleni bajnoki rangadó és a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés.