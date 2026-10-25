A 30-szoros magyar válogatott Varga Barnabás sérülés miatt szeptember közepe óta hosszabb időt hagyott ki. Múlt héten viszont csereként visszatért a Sahtar Donyeck elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, hét közben pedig kezdőként lépett pályára a Manchester City otthonában, ahol az AEK Athén 5–1-es vereséget szenvedett.

Varga Barnabás öt meccsen öt gólnál jár a görög bajnokságban

Fotó: AEK FC/Facebook

Vitális Milán a Manchester City ellen csereként lépett pályára, most viszont Varga Barnabással együtt kezdőként szerepelt a Panetolikosz ellen 5–0-ra megnyert mérkőzésen.

Varga Barnabás gólt lőtt, Vitális Milán gólpasszt adott

A 24 éves Vitális Milán az AEK Athén második gólját készítette elő azzal, hogy a 23. percben remekül indította Aboubakary Koitát.

Az 56. percben Varga Barnabás is feliratkozott a gólszerzők közé, amikor elemi erővel lőtte a léc alá a tizenegyest.

Vitális végigjátszotta a mérkőzést, Varga pedig 63 percet töltött a pályán. A végeredményt a Fradi korábbi ukrán támadója, Olekszandr Zubkov állította be a 92. percben.