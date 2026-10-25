Bognár György együttese a hajrában szerezte mindkét találatát a Vasas elleni mérkőzésen. A 80. percben a korábbi magyar válogatott Vécsei Bálint szerzett vezetést egy gyönyörű ollózós góllal, majd a 93. percben Horváth Kevin biztosította be a tolnai csapat győzelmét egy jól irányzott lövéssel.

Erős Gábor, a Vasas edzője nem volt elégedett a játékvezetéssel

Fotó: Vasas FC/Facebook

A Vasas edzője a játékvezetőnek üzent a mérkőzés után

A lefújás után Erős Gábor, a Vasas edzője az M4 Sport kamerája előtt értékelte a mérkőzést.

„Nagyon kiegyenlített mérkőzés volt. Tudjuk, hogy a Paks nagyszerű csapat, ezt többször is bizonyította. Sajnos rögzített szituációból kaptunk gólt, tudtuk, hogy ebben erősek. Talán a döntetlen reálisabb lett volna, de úgy gondolom, a mérleg nyelve ma zöldben volt. Természetesen gratulálunk a Paksnak, sok sikert kívánunk nekik” – mondta az angyalföldi csapat edzője.

„Ami számomra fontos lehet, és apróságnak tűnik, de bedobásnak kellett volna következnie kilencven méterre a kapunktól. Beintettek egy leshelyzetet, ami minden volt, csak les nem. Jött utána egy kirúgás, egy hosszú labda, egy lecsorgó, és ebből lett a szöglet. Lehet, hogy valaki azt gondolja, ez nem fontos, de minden apró részlet számít, ezért gondolom, hogy a mérleg nyelve ma zöldben volt. Ettől függetlenül csináljuk tovább a dolgunkat. Feljutó csapatként az első körben tizenöt pontot gyűjtöttünk, szégyenkezni valónk nincs. Egy ilyen meccsen így talán vereséget lehet szenvedni, de nem gondolnám, hogy a játék képe alapján azt érdemeltük volna” – vélekedett Erős Gábor, aki hangsúlyozta, hogy sokan elfogadták volna, ha a Vasas tizenegy lejátszott mérkőzés után a középmezőnyben áll.

Az idény elején négy mérkőzésen veretlen maradt angyalföldi együttes a legutóbbi három fordulóban csak egy döntetlennel szerzett pontot.