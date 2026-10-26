Az 52 éves szakember 2025 novemberében, a kiesőzóna közelében vette át a Videotont, amellyel végül a nyolcadik helyen végzett a 2025/2026-os szezonban.

Pető Tamás közös megegyezéssel távozott a Videoton kispadjáról

Fotó: vidi.hu

A 2026/2027-es bajnokságot biztatóan kezdte a Videoton: három forduló után hat ponttal a harmadik helyen állt. Az elmúlt hetek gyengébb eredményei miatt azonban a tizedik helyre csúszott vissza. Pető Tamás irányításával a csapat 28 NB II-es bajnokin 11 győzelmet aratott, öt döntetlent játszott és 12 vereséget szenvedett el.

Nikolics Nemanja sportigazgató hangsúlyozta, hogy a döntés nem kérdőjelezi meg az edző elmúlt egy évben végzett munkáját. Elmondása szerint a szakmai stáb felkészültségével, az edzések intenzitásával és a játékosok hozzáállásával nem volt probléma, az edzésmunkát azonban nem sikerült megfelelő eredményekre váltani.

A sportigazgató kiemelte, hogy a Videoton a helyzetek kialakításában a bajnokság élmezőnyéhez tartozik, azok kihasználásában viszont jelentősen elmarad a szükséges szinttől. A csapat több mérkőzésen is az utolsó percekben veszített pontokat, ami tovább nehezítette a helyzetét.

Nikolics szerint a kialakult eredménytelenségért közös felelősséget kell vállalni. Pető Tamás maga is úgy ítélte meg, hogy az edzőváltás új lendületet adhat az együttesnek. A klub megköszönte a szakember elhivatottságát és lojalitását, további pályafutásához pedig sok sikert kívánt.

Pető Tamást a Videoton korábbi játékosa, Bekő Balázs váltotta a kispadon

Pető Tamás távozása után nem sokkal a Videoton hivatalos honlapján jelentette be, hogy Bekő Balázs lesz a székesfehérvári csapat új vezetőedzője. A klubhoz szorosan kötődő szakember 2025 nyara óta az U19-es csapat vezetőedzőjeként, 2025 novemberétől pedig az első csapat asszisztensedzőjeként dolgozott.

Az 1971. december 15-én született Bekő játékosként két időszakban, 1990 és 1997, valamint 2001 és 2003 között erősítette a Vidit. 1996-ban csapatkapitányként is szolgálta az együttest. Később, 2009 és 2011 között másodedzőként dolgozott a klubnál, így részese volt a Videoton első bajnoki címéhez vezető munkának. A csapattal NB I-es ezüstérmet, Magyar Kupa-ezüstérmet és Ligakupa-győzelmet is szerzett.