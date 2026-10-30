A gyász árnyékában rendezik meg a spanyol élvonal, azaz a LaLiga hétvégi, 11. fordulóját – amely ráadásul rögtön a Gulácsi Péter révén magyar érdekeltségű Villarreal-Espanyol mérkőzéssel veszi kezdetét péntek este. A több mint 60 halálos áldozatot követelő spanyolországi vonatbaleset miatt a találkozó gyászszünettel kezdődik majd, a vendég csapat ráadásul egy történelmi pofon és edzőváltás után érkezik a „Sárga Tengeralattjáró” otthonába.

A spanyolországi vonatbaleset miatt gyászszünettel kezdődik a Villarreal-Espanyol LaLiga-mérkőzés

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Villarreal-Espanyol (LaLiga)

péntek, 21.00, tv: Spíler 2

Gyászszünettel kezdődik a Villarreal-Espanyol meccs

A Villarreal közleményben biztosította támogatásáról a spanyolországi vonatbaleset sérültjeit és szeretteiket, valamint a helyi katasztrófavédelem munkatársait, akik fáradhatatlanul dolgoztak a tragédia helyszínén – ezt a csapat magyar kapusa, Gulácsi Péter is megosztotta a saját közösségi oldalán. Ahogy arról az Origo beszámolt, több mint 60 halálos áldozattal járt a vasúti szerencsétlenség, melynek során két nagysebességű személyvonat ütközött október 28-án reggel Toledo tartományban.

A LaLiga hétvégi fordulójának mérkőzései, így a péntek esti Villarreal-Espanyol találkozó előtt is egyperces néma megemlékezést tartanak.





Gulácsi Péter is megosztotta a Villarreal közleményét

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Történelmi pofon után edzőváltás

A spanyolországi vonatbaleset miatt a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) mind a 24 szerdai Király-kupa-mérkőzést elhalasztotta, de a Villarreal és az Espanyol még kedden lejátszotta a saját találkozóját a sorozatban. Előbbi magabiztos, 5-0-s sikert aratott az ötödosztályú CD Manacor otthonában, utóbbi viszont történelmi pofonba szaladt bele.

Az Espanyol hosszabbítás után maradt alul 4-3-ra a negyedosztályú Sestao RC-vel szemben – a drámai találkozó a 121. percben dőlt el.

A kupakiesésnek ráadásul súlyos következménye lett, a barcelonai klub több mint három év után menesztette Manolo González vezetőedzőt, a helyére pedig Eder Sarabiát nevezte ki. A 45 éves szakember tehát a várhatóan Gulácsi Péterrel felálló Villarreal ellen mutatkozik be a kispadon. Az Espanyolnak ráadásul nemcsak a kupacsalódást kell feldolgoznia, hanem a bajnoki helyzetén is javítania szükséges. A legutóbbi öt bajnokiján mindössze egy pontot szerzett a csapat, amely tíz fordulót követően a 18., kieső helyen áll.