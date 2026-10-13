Hiába védett kiválóan a Real Madrid elleni spanyol bajnoki mérkőzésen Gulácsi Péter, a keddi Villarreal-Napoli Bajnokok Ligája-találkozón akár a kispadra is kerülhet. A teljesítménye ezt egyáltalán nem indokolja, de korábban a 36 éves kapus beszélt arról, hogy Inigo Pérez vezetőedző meccsről meccsre gondolkodik, és figyelni kell a terhelésükre is, mert rengeteg mérkőzésük lesz. Márpedig most 72 órán belül kétszer lépnek pályára.

Gulácsi Péter teljesítménye nem indokolja, hogy kispadra kerüljön a Villarreal-Napoli mérkőzésen, de figyelni kell a terhelésükre is

Fotó: Villarreal/X

Villarreal-Napoli (Bajnokok Ligája)

kedd, 21.00

Gulácsi Péter pihenőt kap a Villarreal-Napoli mérkőzésre?

Gulácsi Péter szerepeltetése a Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen attól függ, Inigo Pérez vezetőedző milyen szempontok alapján állítja össze a Villarreal kezdőcsapatát. Ha kizárólag a teljesítményt nézi, akkor az 58-szoros magyar válogatott kapus nevével kezdődik majd a spanyolok összeállítása. A csapat brazil hálóőre, Luiz Júnior ugyanis csalódást keltő teljesítménnyel és több hibával kezdte a szezont, Gulácsi pedig kiválóan véd azóta, hogy megkapta a lehetőséget. Legutóbb a Real Madrid ellen 1-0-ra elveszített bajnoki után kapott kifejezetten kedvező visszhangot a teljesítménye. A spanyol AS a Villarreal egyik legjobbjának nevezte Gulácsit, aki a csapat kulcsfontosságú szereplője volt, több egy az egy elleni helyzetben mentett, és az együttes legbiztosabb futballistái közé tartozott a szombat esti találkozón. Inigo Pérez csapata viszont 72 óra elteltével újabb találkozóra készül, ezért a vezetőedző más szempontokat is figyelembe vehet a kezdőcsapat összeállítása során. Erről a sorozatterhelésről beszélt Gulácsi Péter is még hetekkel ezelőtt.

A vezetőedzőnk meccsről meccsre gondolkodik, tehát nincs szerintem megszabva, hogy valaki csak az egyik vagy másik versenysorozatban véd

– fogalmazott a Spíler TV-nek a magyar kapus arról, nem az határozza majd meg, ki áll a Villarreal kapujában, hogy a BL-ben, a spanyol kupában vagy a bajnokságban játszanak.

Nyilván figyelni kell a terhelésünkre is

– emelte ki Gulácsi Péter, márpedig most három napon belül másodszor lépnek pályára. A Villarrealnak rengeteg mérkőzése lesz, több, mint amennyi Németországban volt a magyar kapusnak.