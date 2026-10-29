Vincent Kompany egy hete pénteken, a Bayern München edzőközpontjában lett rosszul, amikor a klub második csapatának edzését figyelte. Kompany összeesett, mentőt hívtak hozzá, majd egy müncheni kórházba szállították. Állapota miatt az elmúlt napokban nem tudta irányítani csapatát.

Vincent Kompany elhagyta a kórházat Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / Sven Simon

Vincent Kompany gyógyszeres kezelést kap

A háttérről szerdán, a Magdeburg elleni Német Kupa-mérkőzés előtt beszélt Max Eberl. A sportigazgató elmondta, az orvosok már tudják, miért lett rosszul a tréner:

Kompanynál agyhártya-irritációt állapítottak meg.

Eberl szerint a vezetőedző a körülményekhez képest jól van, és már otthonában folytathatja a felépülést.

„Ez a legfontosabb és legjobb hír mindannyiunk számára” – fogalmazott a klubvezető, aki hangsúlyozta, hogy Kompanynak most nyugalomra és gyógyszeres kezelésre van szüksége. Hozzátette: bízik benne, hogy a tréner hamarosan ismét teljes erőbedobással térhet vissza a kispadra. Eberl szerint Kompany annyi időt kap, amennyire szüksége van, a visszatérésről pedig az orvosok döntenek.

A német sajtó értesülései szerint Kompany a novemberi válogatott szünet után térhet vissza, így több fontos mérkőzésen is hiányozhat. A Borussia Dortmund elleni szombati rangadón, az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-találkozón, valamint a Mainz elleni bajnokin is Aaron Danks másodedző irányíthatja a münchenieket - írja a t-online.de.