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Jó hírek érkeztek a Bayern München edzőjéről. Vincent Kompany öt nappal az összeesése után elhagyhatta a kórházat. A német rekordbajnok sportigazgatója, Max Eberl a diagnózisról is beszámolt, a belga szakember visszatérésének időpontja azonban továbbra sem ismert.

Vincent Kompany egy hete pénteken, a Bayern München edzőközpontjában lett rosszul, amikor a klub második csapatának edzését figyelte. Kompany összeesett, mentőt hívtak hozzá, majd egy müncheni kórházba szállították. Állapota miatt az elmúlt napokban nem tudta irányítani csapatát.

Vincent Kompany elhagyta a kórházat
Vincent Kompany elhagyta a kórházat Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / Sven Simon

Vincent Kompany gyógyszeres kezelést kap

A háttérről szerdán, a Magdeburg elleni Német Kupa-mérkőzés előtt beszélt Max Eberl. A sportigazgató elmondta, az orvosok már tudják, miért lett rosszul a tréner: 

Kompanynál agyhártya-irritációt állapítottak meg.

Eberl szerint a vezetőedző a körülményekhez képest jól van, és már otthonában folytathatja a felépülést.

„Ez a legfontosabb és legjobb hír mindannyiunk számára” – fogalmazott a klubvezető, aki hangsúlyozta, hogy Kompanynak most nyugalomra és gyógyszeres kezelésre van szüksége. Hozzátette: bízik benne, hogy a tréner hamarosan ismét teljes erőbedobással térhet vissza a kispadra. Eberl szerint Kompany annyi időt kap, amennyire szüksége van, a visszatérésről pedig az orvosok döntenek.

A német sajtó értesülései szerint Kompany a novemberi válogatott szünet után térhet vissza, így több fontos mérkőzésen is hiányozhat. A Borussia Dortmund elleni szombati rangadón, az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-találkozón, valamint a Mainz elleni bajnokin is Aaron Danks másodedző irányíthatja a münchenieket - írja a t-online.de.

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Dráma a Bayern Münchennél: Kompany összeesett, kórházba kellett szállítani

 

 

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