Riasztó hírek érkeztek péntek délután Münchenből. A Bayern München hivatalos közleményben erősítette meg, hogy 40 éves vezetőedzője, Vincent Kompany összeesett, miközben a klub második csapatának edzését figyelte. A belga szakembert azonnal kórházba szállították, ahol részletes orvosi vizsgálatoknak vetik alá, és egyelőre orvosi felügyelet alatt marad. A rosszullét pontos okáról nem közöltek részleteket.

Vincent Kompany összeesett a Bayern München edzése után

Fotó: Sven Simon/AFP

Napok óta betegeskedett a Bayern München edzője

Kompany egészségi állapota már az elmúlt hétvégén is aggodalomra adott okot. A Bayern München az RB Leipzig elleni, 6–1-re megnyert bajnokin szokatlan jeleneteket produkált: a rendszerint rendkívül aktív vezetőedző szinte végig a kispadon ült, a taktikai utasításokat pedig elsősorban segítői adták

A belga tréner olyan rosszul érezte magát, hogy a félidőben és a lefújás után is le kellett feküdnie az edzői szobájában. Max Eberl sportigazgatósági vezető később elárulta, hogy Kompany vírusfertőzéssel küzdött, emellett csípőtáji panaszai is voltak. Emiatt a járás és a lépcsőzés is nehézséget okozott neki.

A szakember hétfőn és kedden nem vett részt a Bayern München edzésein, és az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-rangadót megelőző sajtótájékoztatót is kihagyta. Helyettesítéséről Aaron Danks másodedző gondoskodott, aki akkor hangsúlyozta, hogy mindenekelőtt pihenésre van szüksége Kompanynak.

A Bayern vezetőedzője szerdára valamelyest jobban lett, így ismét elfoglalhatta helyét a kispadon az Arsenal elleni, 2–2-re végződött BL-mérkőzésen.

Vincent Kompany maga is elismerte, hogy nem figyelt eléggé a testére

A szerdai mérkőzés után a belga szakember a Bild kérdésére részletesebben is beszélt betegségéről, és elismerte, hogy túlságosan megerőltette magát.

„Edzőként mindig mindent meg akarunk csinálni. A múlt héten elég súlyos vírusfertőzést kaptam, és nem hallgattam a testemre. Aztán a szervezetem egy ponton jelezte, hogy most már elég” – mondta Kompany.

A vezetőedző a szerdai találkozó után még bizakodóan nyilatkozott a felépüléséről. Úgy fogalmazott, már jobban érzi magát, és arra számít, hogy állapota napról napra javulni fog.