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Ismét szakított a barátnőjével a Real Madrid sztárja. A brazil futballista, Vinicius Jr. és Virginia Fonseca másodszor mentek külön fél éven belül.

Vinicius Juniort kiállították szombaton a Villarreal ellen, majd a meccs után ismét a hírekbe került. A Real Madrid brazil játékosa csak csereként lépett pályára a spanyol bajnoki találkozón, majd 20 perc múlva piros lapot kapott. Néhány órával később pedig arról számoltak be, hogy a dél-amerikai futballsztár szakított barátnőjével, Virginia Fonsecával. 

Vinicius Junior left winger of Real Madrid and Brazil and his girlfriend Virginia Fonseca during the race day of the F1 Grand Prix of Spain at Madring on September 13, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Vinicius Jr és Virginia Fonseca szakítottak Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A szakításról szóló pletykák eleinte a közösségi médiában terjedtek el, majd ezt követte Fonseca sajtóirodájának közleménye.

„Virginia Fonseca és Vini Jr. már nem járnak együtt. Nem volt konfliktus vagy veszekedés, csupán kölcsönös megegyezés született arról, hogy többé nem folytatják a kapcsolatukat” – írták az X-en.

Vinicius Jr és Virginia Fonseca szakítása

Ez volt a pár második szakítása, 2026 májusában egyszer már szétmentek. Aztán júniusban kibékültek, szeptemberben pedig eljegyzési gyűrűket mutattak be a közösségi médiában. Bár a hivatalos közleményt ma tették közzé, a szakításról szóló pletykák már napok óta keringtek - írja a Yahoo. A híreszteléseket az táplálta, hogy Virginia Fonseca a Real Madrid sztárja nélkül utazott el Miamiba. A vádakra reagálva Fonseca csapata később kifejtette, az utazás egyetlen célja az volt, hogy a nő gyermekei időt tölthessenek apjukkal, Ze Felipével.

Virginia Fonseca
Vinicius Junior és Virginia Fonseca
Virginia Fonseca
Virginia Fonseca
Vinicius Junior és Virginia Fonseca
Virginia Fonseca
Vinicius Junior és Virginia Fonseca
Galéria: Szakított a barátnőjével a Real Madrid sztárja
Fotó: AFP
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Szakított a barátnőjével a Real Madrid sztárja

 

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