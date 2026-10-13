Szakított a barátnőjével a Real Madrid sztárja

Vinicius Juniort kiállították szombaton a Villarreal ellen, majd a meccs után ismét a hírekbe került. A Real Madrid brazil játékosa csak csereként lépett pályára a spanyol bajnoki találkozón, majd 20 perc múlva piros lapot kapott. Néhány órával később pedig arról számoltak be, hogy a dél-amerikai futballsztár szakított barátnőjével, Virginia Fonsecával.

Vinicius Jr és Virginia Fonseca szakítottak Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A szakításról szóló pletykák eleinte a közösségi médiában terjedtek el, majd ezt követte Fonseca sajtóirodájának közleménye.

„Virginia Fonseca és Vini Jr. már nem járnak együtt. Nem volt konfliktus vagy veszekedés, csupán kölcsönös megegyezés született arról, hogy többé nem folytatják a kapcsolatukat” – írták az X-en.

🚨 Virginia’s press office official statement: "Virginia and Vini Jr are no longer together. There was no conflict and no fight, they simply agreed that they no longer want to continue as a couple." @UOL https://t.co/mEdW1NSGAh — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 11, 2026

Vinicius Jr és Virginia Fonseca szakítása

Ez volt a pár második szakítása, 2026 májusában egyszer már szétmentek. Aztán júniusban kibékültek, szeptemberben pedig eljegyzési gyűrűket mutattak be a közösségi médiában. Bár a hivatalos közleményt ma tették közzé, a szakításról szóló pletykák már napok óta keringtek - írja a Yahoo. A híreszteléseket az táplálta, hogy Virginia Fonseca a Real Madrid sztárja nélkül utazott el Miamiba. A vádakra reagálva Fonseca csapata később kifejtette, az utazás egyetlen célja az volt, hogy a nő gyermekei időt tölthessenek apjukkal, Ze Felipével.