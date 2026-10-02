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Erling Haalandék nagy pofonba szaladtak bele a labdarúgó Nemzetek Ligájában. A Wales-Norvégia mérkőzés 2-1-es hazai sikert hozott, a északiak veresége nem maradt következmények nélkül.

Az idei világbajnokságon remekül szereplő norvég labdarúgó-válogatott a dánok elleni győzelemmel rajtolt a Nemzetek Ligájában, ezt a sikert azonban két vereség követte. Erling Haalandék Oslóban 2-1-re kikaptak a portugáloktól, majd a walesiek ellen idegenben szenvedtek ugyanilyen arányú vereséget. Az északi sajtó nem is kegyelmezett, a Wales-Norvégia mérkőzés után keményen nekiment a skandináv csapatnak.

Erling Haaland sem tudott csodát tenni a Wales-Norvégia meccsen
Erling Haaland sem tudott csodát tenni a Wales-Norvégia meccsen
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Wales-Norvégia: kemény kritika az újabb vereség után

A norvégok szereztek vezetést a mérkőzésen, ám a walesiek fordítani tudtak. A hazaiak győztes gólja nem sokkal az után született, hogy a vendégek Torbjörn Heggem kiállítása miatt emberhátrányba kerültek. A vereséget a norvégok nem pusztán a piros lappal magyarázták: a sajtó a fáradt csapatjátékot, a védekezési hibákat és Örjan Nyland gyenge teljesítményét is elővette. 

A 36 éves kapus a portugálok elleni meccsen is óriásit hibázott, ezúttal pedig Neco Williams szabadrúgásánál helyezkedett nagyon rosszul, 

az újabb baki az ellenfél győztes gólját eredményezte.

Orjan Nyland (Norway) during Group Stage, UEFA Nations League, Norway and Denmark at Ullevaal Stadion, Oslo, Norway on September 24 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
A norvégok kapusa újabb hibát vétett
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A kapus lett a bűnbak? Cserél a norvég kapitány

A norvégok szövetségi kapitánya, Stale Solbakken nem okolta egyértelműen Nylandet a vereségért, ám a TV 2 csatornán élő adásban jelentette be, hogy a következő meccsen már nem a Lipcse játékosa áll majd a kapuban.

„Most pontosan elmondom, mi a terv. Ezt még senki másnak nem árultam el, úgyhogy akkor elmondom közvetlenül a TV 2-ben. Az a helyzet, hogy jól elbeszélgettünk Egil Selvikkel. Egil tegnap, amikor összegyűlt a csapat, azt az információt kapta, hogy ő fog védeni a Portugália elleni mérkőzésen” – mondta Solbakken, miszerint a norvégok második számú kapusa véd majd a következő NL-találkozón.

Norway's national team coach Ståle Solbakken attends a press conference after the UEFA Nations League Group A4 football match between Norway and Portugal in Oslo on September 27, 2026. (Photo by Lise Åserud / NTB / AFP) / Norway OUT
A norvégok kapitánya élő adásban jelentette be döntését
Fotó: LISE ASERUD / NTB

Solbakken később pontosította, hogy nem a Nyland hibája miatt döntött a cseréről. Azt állította, hogy már a Wales elleni mérkőzés előtti napon, a csapat kihirdetésekor szólt Selviknek, hogy ő véd majd Portugália ellen, bár Nyland erről nem tudott. „Senki nem tudott róla. Csak Egil Selvik. Ez egy beszélgetés volt köztem és Egil között” – tette hozzá a kapitány.

A norvégok október 4-én lépnek pályára Portugáliában, novemberben pedig a Wales elleni idegenbeli, valamint a Dánia elleni hazai meccs vár még a csapatra a Nemzetek Ligájában.

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