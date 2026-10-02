Az idei világbajnokságon remekül szereplő norvég labdarúgó-válogatott a dánok elleni győzelemmel rajtolt a Nemzetek Ligájában, ezt a sikert azonban két vereség követte. Erling Haalandék Oslóban 2-1-re kikaptak a portugáloktól, majd a walesiek ellen idegenben szenvedtek ugyanilyen arányú vereséget. Az északi sajtó nem is kegyelmezett, a Wales-Norvégia mérkőzés után keményen nekiment a skandináv csapatnak.

Erling Haaland sem tudott csodát tenni a Wales-Norvégia meccsen

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Wales-Norvégia: kemény kritika az újabb vereség után

A norvégok szereztek vezetést a mérkőzésen, ám a walesiek fordítani tudtak. A hazaiak győztes gólja nem sokkal az után született, hogy a vendégek Torbjörn Heggem kiállítása miatt emberhátrányba kerültek. A vereséget a norvégok nem pusztán a piros lappal magyarázták: a sajtó a fáradt csapatjátékot, a védekezési hibákat és Örjan Nyland gyenge teljesítményét is elővette.

A 36 éves kapus a portugálok elleni meccsen is óriásit hibázott, ezúttal pedig Neco Williams szabadrúgásánál helyezkedett nagyon rosszul,

az újabb baki az ellenfél győztes gólját eredményezte.

A norvégok kapusa újabb hibát vétett

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A kapus lett a bűnbak? Cserél a norvég kapitány

A norvégok szövetségi kapitánya, Stale Solbakken nem okolta egyértelműen Nylandet a vereségért, ám a TV 2 csatornán élő adásban jelentette be, hogy a következő meccsen már nem a Lipcse játékosa áll majd a kapuban.

„Most pontosan elmondom, mi a terv. Ezt még senki másnak nem árultam el, úgyhogy akkor elmondom közvetlenül a TV 2-ben. Az a helyzet, hogy jól elbeszélgettünk Egil Selvikkel. Egil tegnap, amikor összegyűlt a csapat, azt az információt kapta, hogy ő fog védeni a Portugália elleni mérkőzésen” – mondta Solbakken, miszerint a norvégok második számú kapusa véd majd a következő NL-találkozón.

A norvégok kapitánya élő adásban jelentette be döntését

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Solbakken később pontosította, hogy nem a Nyland hibája miatt döntött a cseréről. Azt állította, hogy már a Wales elleni mérkőzés előtti napon, a csapat kihirdetésekor szólt Selviknek, hogy ő véd majd Portugália ellen, bár Nyland erről nem tudott. „Senki nem tudott róla. Csak Egil Selvik. Ez egy beszélgetés volt köztem és Egil között” – tette hozzá a kapitány.