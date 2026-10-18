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Orbán Viktor Lakiteleken: Hankót és a többieket „azért vitték be, hogy aztán engem is bevihessenek”

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A Bayern München-RB Leipzig mérkőzés 6-1-es bajor sikerrel ért véget szombaton a Bundesligában. A súlyos vereség után a lipcseiek magyar válogatott védője, Willi Orbán is nyilatkozott.

A Bayern München-RB Leipzig meccs egyoldalú küzdelmet hozott, a címvédő már a félidőben 3-0-ra vezetett. A folytatásban sem alakult jobban a mérkőzés Willi Orbánék számára, a bajor rekordbajnok meg sem állt hat gólig, a vendégcsapat az utolsó percekben csak kozmetikázni tudott az eredményen.

Willi Orbánék nem lehettek elégedettek a Bayern München-RB Leipzig meccs után
Willi Orbánék nem lehettek elégedettek a Bayern München-RB Leipzig meccs után
Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA

Bayern München-RB Leipzig: Willi Orbán is csalódott volt

Marcel Schäfer sportigazgató keményen fogalmazott a kiütéses vereség után. 

„Ma teljesen alulmaradtunk, minden tekintetben esélytelenek voltunk. Ez nem fér bele a saját elvárásainkba. 

Természetesen ki lehet kapni a Bayern Münchentől, de nekünk rendkívül rossz napunk volt, miközben a Bayern kiválóan játszott. Még szerencsénk is volt, hogy csak hat gólt kaptunk. Ez a mérkőzés komoly tanulságokkal szolgált számunkra. Testközelből tapasztalhattuk meg, mit jelent a legmagasabb, világszínvonalon futballozni. Még rengeteg munka vár ránk” – nyilatkozta a lipcseiek sportigazgatója.

Willi Orbán sem kertelt, a Leipzig hátvédje nem keresett kifogásokat. 

„Azt hiszem, az eredmény önmagáért beszél. Messze elmaradtunk a saját lehetőségeinktől, és alig valamit sikerült megvalósítanunk abból, amit elterveztünk. 

A Bayern végig dominált, és akár még több gólt is szerezhetett volna. A szünetben arról beszéltünk, mit rontottunk el, és min kellene változtatnunk. Ehhez képest a második félidő első Bayern-támadásából újabb gólt kaptunk. A mérkőzés hajrájában valamelyest javult a játékunk, de összességében rengeteg hibát követtünk el” – mondta a magyar válogatott védő, aki hamarosan szerződést hosszabbíthat klubjával.

Chance Michael OLISE (FC Bayern Munich), Action, Duel against Goalkeeper Maarten VANDEVOORDT (L), li:Willi ORBAN (L), Penalty area scene. Soccer 1. Bundesliga [Bundesliga] Season 2026/2027, Matchday 6, Matchday06, FC FC Bayern Munich - RB Leipzig on Octo (Photo by Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
A Bayern a Lipcse fölé nőtt
Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON

Az RB Leipzig hat forduló után három győzelemmel és három vereséggel a tabella hetedik helyén szerénykedik a Bundesligában. A Bayern a kiütéses sikerének köszönhetően a bajnokság élére ugrott, jobb gólkülönbséggel megelőzve a Borussia Dortmundot.

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