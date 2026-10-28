Xavi Espart, az FC Barcelona 19 éves játékosa várhatóan hét hétig nem lesz bevethető, miután bokasérülést szenvedett a Real Madrid elleni múlt vasárnapi El Clásicón, amelyen csapata 2–1-es vereséget szenvedett.

A 19 éves Xavi Espart számára a legrosszabbkor jött a sérülés

Fotó: Joan Valls / Urbanandsport / NurPhoto via AFP

Xavi Espartot a mérkőzés 29. percében kellett lecserélni, miután kellemetlen érzést tapasztalt a jobb bokájában. Az FC Barcelona hétfőn kiadott hivatalos közleményében megerősítette, hogy Xavi Espart a jobb bokájában ízületi sérülést szenvedett, és várhatóan hét hétig harcképtelen lesz.

Xavi Espart súlyos sérülést szenvedett, hetekig harcképtelen lesz

A La Masián nevelkedett játékos az idei szezonban robbant be a Barcelona első csapatába. Eddig kilenc mérkőzésen lépett pályára kezdőként a La Ligában és a Bajnokok Ligájában.

Xavi Espart elsősorban balhátvédként szerepel, de a védelem jobb oldalán is bevethető, emellett védekező középpályásként is megállja a helyét. Játékának fontos eleme, hogy bátran kapcsolódik be a támadásokba, és segíti a labdabirtokláson alapuló játékot.

A 19 éves játékos hiánya tovább súlyosbítja Hansi Flick csapatának védelmi gondjait: Andreas Christensen, Jules Koundé és Eric García sérülés miatt szintén nem bevethető. Hansi Flick vezetőedzőnek így már azon is el kell gondolkodnia, hogy visszavezényli-e a védelembe Frenkie De Jongot, csapata holland középpályását.

Xavi Espart a szezon egyik legnagyobb felfedezettje a Barcelonánál, és már olyannyira kivívta Hansi Flick bizalmát, hogy a korábbi spanyol válogatott Alejandro Balde a balhátvédposzton már csak harmadik számú választás.

A La Masia 2007-es korosztályának másik három tehetségéhez, Pau Cubarsíhoz, Lamine Yamalhoz és Marc Bernalhoz hasonlóan Xavi Espart is hamar meghatározó játékossá vált a Barcelona csapatában.