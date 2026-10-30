Yaakobishvili Áron kedden mutatkozott be az Almería kapujában, de napokkal a Castellonense elleni kupamérkőzés után is róla áradoznak Spanyolországban. A 20 éves magyar kapus több fontos védéssel járult hozzá csapata hosszabbításban kiharcolt, 2–1-es győzelméhez és továbbjutásához. A remek teljesítménye nem merült feledésbe: García Pimienta vezetőedző csütörtökön ismét külön méltatta, és kijelentette, hogy Yaakobishviliben megvan a tudás ahhoz, hogy kezdőkapus legyen.

Yaakobishvili Áron először kezdett az Almería kapujában Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Yaakobishvili Áron rögtön lenyűgözte a spanyolokat

Yaakobishvili Áron számára különleges este volt a Castellonense elleni kupamérkőzés, hiszen először védhette tétmeccsen az Almería kapuját. A magyar válogatott kapus azonban egyáltalán nem tűnt megilletődöttnek, sőt, több fontos védéssel is hozzájárult ahhoz, hogy csapata 2–1-es győzelmet arasson és továbbjusson a következő körbe.

A 20 éves futballista teljesítményét a helyi sajtó is kiemelkedőnek látta. A La Voz de Almería a maximális, 10-es osztályzatot adta neki, és a mérkőzés legjobbjának választotta. A lap értékelése jól mutatja, mekkora hatást gyakorolt már az első almeríai fellépésén.

A spanyol oldal szerint Yaakobishvili több olyan helyzetben is hárítani tudott, amikor a Castellonense közel járt az egyenlítéshez vagy ahhoz, hogy még kellemetlenebb helyzetbe hozza az esélyesebb vendégeket. Magabiztos védéseivel kulcsszerepet játszott abban, hogy az Almería megőrizze előnyét és kiharcolja a továbbjutást.

A magyar kapus produkciója García Pimienta vezetőedző figyelmét sem kerülte el. A szakember külön is méltatta Yaakobishvili teljesítményét.

Tudtam, hogy megvan benne a szint ahhoz, hogy kezdőkapus legyen

– fogalmazott az Almería edzője. Ez különösen fontos visszajelzés a 20 éves magyar játékos számára, aki eddig elsősorban a bizonyítás lehetőségére várt új klubjánál.