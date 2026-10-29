A Zalaegerszeg a 30. percben Lucas Alfonso góljával szerezett vezetést, de a Győr a 76. percben Bánáti Kevin fejesével egyenlített. Ezt követően mindössze hat perc telt el, majd Tiago Penalba olyan gólt szerzett, amire külföldön is felkapták a fejüket.

A Zalaegerszeg búcsúztatta a Győrt a Magyar Kupában

Fotó: ztefc.hu/

MOL Magyar Kupa, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

Zalaegerszeg-ETO FC 3-1 (1-0)

A Zalaegerszeg gólja a strandfocit idézte

A 22 éves argentin védő csukafejesével ismét a ZTE-nél volt az előny, a gólszerző előtt négy társa is fejjel továbbította a labdát. A nem mindennapi találat során összesen öt fejest követően került a kapuba a labda, az elképesztő gól a külföldi oldalakon is nagy sikert aratott. A felvétel a reddit videómegosztó portálra is felkerült, a hozzászólók között olyan szurkoló is akadt, aki Puskás-díjjal jutalmazta volna a strandfocit megidéző találatot.

A Zalaegerszeg-ETO FC párharc aztán a 91. percben, egy egészen hihetetlen győri öngóllal dőlt el.

Egy zalai kontránál a menteni igyekvő Claudiu Bumba borzasztóan ért bele a labdába, hazaadásnak szánt passza elgurult a kapujából kifutó, tehetetlen Megyeri Balázs mellett. A bizarr gól mellett sem mentek el szó nélkül a szurkolók, a dühös győriek nem kímélték a román légióst.

„Melyik korosztályban nem tanították meg Bumbának, hogy vészhelyzetben négy méterre a kapustól nem gurítunk haza erőből a saját kapu irányába?” – tette fel a kérdést egy ETO-szurkoló. „Legalább láttunk újra Bumba gólt” – írta egy fanyar humorú drukker.

A győriek edzőjét, Efraín Juárezt is keményen támadták, a mexikói trénert sokan már most elzavarnák a csapat éléről.

A bajnoki címvédő ETO Borbély Balázs távozása óta hullámzóan teljesít: a klub a Magyar Kupából simán kiesett, az NB I-ben viszont a második helyen áll, ugyanannyi pontot (21-et) gyűjtve, mint az éllovas Puskás Akadémia.

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