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Szörnyű tragédia áldozata lett egy fiatal argentin labdarúgó. A mindössze 18 éves Abel Núnezt egy meccsen labdával fejen találták, az életét pedig már nem tudták megmenteni.

Az argentin FC Ezeiza labdarúgója, Abel Núnez pénteken, a Deportivo Muniz elleni korosztályos mérkőzésen szenvedett súlyos sérülést.

Abel Núnez szörnyű tragédia áldozata lett
Abel Núnez szörnyű tragédia áldozata lett
Fotó: marca.com

Abel Núnez elhunyt

Núnezt egy felszabadítást követően találta fejen nagy erővel a labda. A 10-es mezszámot viselő argentin játékos a földre zuhant, és nem reagált. A helyszínen azonnal orvosi ellátásban részesítették a tinédzsert, majd kórházba szállították. A mérkőzést félbeszakították, ahogyan a hatodik korosztály későbbre tervezett találkozóját is. 

A fiatal labdarúgót megműtötték, állapota azonban nem javult – halálhírét vasárnap erősítették meg.

Núnez idén csatlakozott az FC Ezeizához, emellett 2024 óta a Nueva Estrella futsalcsapatának tartalékegyüttesében is szerepelt. A tragédia után a Nueva Estrella bejelentette, hogy gyászjeléül felfüggeszti a vasárnapra tervezett teljes sportprogramját, így az Argentinos Juniors elleni mérkőzést is elhalasztották – számolt be róla a spanyol Marca.

A klub megható közleményben búcsúzott a fiatal sportolótól: 

„Ma már nincsenek fontos mérkőzések és eredmények. Ma a fájdalom összeköt bennünket, 

és arra emlékeztet, hogy azok mellett kell állnunk, akiknek a legnagyobb szükségük van ránk. Abel mindig a családunk része marad. Nyugodj békében, kicsi! A Nueva Estrella soha nem felejt el.”

Az FC Ezeiza szintén megható sorokkal búcsúzott játékosától: „Mindig a családunk része maradsz.”

Újabb tragédia rázta meg a futballvilágot

A tragikus eset mindössze másfél héttel azt követően történt, hogy a spanyol másodosztályban szereplő Tenerife játékosa, Jesús de Miguel elhunyt, miután az ellenfél kapusa brutálisan mellbe rúgta. A 30 éves csatár összeesett a pályán, és megállt a szíve az ütközést követően. A spanyol futballistát ugyan még sikerült újraéleszteni, de a kórházban már nem tudták megmenteni az életét. A tragikus sorsú játékos emléke előtt az egész spanyol futball a tiszteletét fejezte ki.

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