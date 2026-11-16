Az argentin FC Ezeiza labdarúgója, Abel Núnez pénteken, a Deportivo Muniz elleni korosztályos mérkőzésen szenvedett súlyos sérülést.

Abel Núnez szörnyű tragédia áldozata lett

Fotó: marca.com

Abel Núnez elhunyt

Núnezt egy felszabadítást követően találta fejen nagy erővel a labda. A 10-es mezszámot viselő argentin játékos a földre zuhant, és nem reagált. A helyszínen azonnal orvosi ellátásban részesítették a tinédzsert, majd kórházba szállították. A mérkőzést félbeszakították, ahogyan a hatodik korosztály későbbre tervezett találkozóját is.

A fiatal labdarúgót megműtötték, állapota azonban nem javult – halálhírét vasárnap erősítették meg.

Núnez idén csatlakozott az FC Ezeizához, emellett 2024 óta a Nueva Estrella futsalcsapatának tartalékegyüttesében is szerepelt. A tragédia után a Nueva Estrella bejelentette, hogy gyászjeléül felfüggeszti a vasárnapra tervezett teljes sportprogramját, így az Argentinos Juniors elleni mérkőzést is elhalasztották – számolt be róla a spanyol Marca.

Le football argentin est en deuil. 🕊️🇦🇷 Abel Nunez, jeune joueur de 18 ans, est décédé après avoir reçu un ballon en pleine tête lors d’un match. Le choc lui a provoqué un traumatisme crânien, entraînant son effondrement sur le terrain. Toutes nos pensées vont à sa famille, ses proches et à ses coéquipiers et entraîneurs. — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 16, 2026

A klub megható közleményben búcsúzott a fiatal sportolótól:

„Ma már nincsenek fontos mérkőzések és eredmények. Ma a fájdalom összeköt bennünket,

és arra emlékeztet, hogy azok mellett kell állnunk, akiknek a legnagyobb szükségük van ránk. Abel mindig a családunk része marad. Nyugodj békében, kicsi! A Nueva Estrella soha nem felejt el.”

Az FC Ezeiza szintén megható sorokkal búcsúzott játékosától: „Mindig a családunk része maradsz.”

Újabb tragédia rázta meg a futballvilágot

A tragikus eset mindössze másfél héttel azt követően történt, hogy a spanyol másodosztályban szereplő Tenerife játékosa, Jesús de Miguel elhunyt, miután az ellenfél kapusa brutálisan mellbe rúgta. A 30 éves csatár összeesett a pályán, és megállt a szíve az ütközést követően. A spanyol futballistát ugyan még sikerült újraéleszteni, de a kórházban már nem tudták megmenteni az életét. A tragikus sorsú játékos emléke előtt az egész spanyol futball a tiszteletét fejezte ki.