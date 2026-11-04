Az AC Milan-FTC mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Borbély Balázs vezetőedző, valamint a Fradi gólerős támadója, Yusuf állt a média rendelkezésére.

Borbély Balázs szerint az AC Milan-FTC meccs különleges találkozó lesz

Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

Európa-liga, alapszakasz, negyedik forduló: AC Milan-FTC

csütörtök, 18:45, TV: M4 Sport

AC Milan-FTC: Borbély Balázs elfogadná Luka Modricot

A Milan portugál edzője, Ruben Amorim elismerően beszélt a Fradiról, Yusufot pedig külön kiemelte. A Ferencváros nigériai támadója extra dolognak tartja a portugál tréner dicséretét.

„Hatalmas lépcsőfok a karrieremben, hogy idáig juthattam, szeretném folytatni ezt az utat. Az, hogy Amorim megemlített külön, nagyon nagy dolog. Szinte teljesen mindegy, hogy szélsőként vagy csatárként játszom, próbálom százszázalékosan segíteni a csapatot” – mondta Yusuf.

Borbély Balázs örül annak, hogy a Milan ellen meccselhetnek az El-ben. A Fradi edzője szerint az olasz csapat játékát alaposan kielemezték, de minden eshetőségre felkészültek. Borbélyt az olasz edzőkről is kérdezték, a 47 éves szakember pedig lerántotta a leplet a példaképéről.

Borbély Balázs tiszteli az olasz edzőket

Fotó: Origo

„Az olasz edzőkkel kapcsolatban képben vagyok, nagyra becsülöm őket. Egyik legnagyobb példaképem Carlo Ancelotti.

Szlovákiából származom, így a Serie A-ban korábban szereplő szlovák játékosok, mint például Hamsík vagy Skriniar pályafutását is követtem” – árulta el Borbély, aki hosszú évekkel ezelőtt játékosként már járt a San Siróban, az Inter ellen 4-0-s vereséget szenvedett csapatával.

A Fradi edzője elmondta, Lisztes Krisztián az egyedüli, aki nem utazott el a csapattal, valamint azt is elárulta, hogy ha egyetlen Milan-játékost a Fradiba hozhatna, az Luka Modric lenne.

„Sikeres az eddigi szereplésünk az El-ben, a csütörtöki meccs azonban az eddigiekhez képest teljesen más színvonal, más kaliber lesz.

Valószínűleg többet lesz náluk a labda, ezért szervezetten, fegyelmezetten kell játszanunk. A védelmükben vannak olyan részek, amelyek sebezhetőek lehetnek” – tette hozzá Borbély az AC Milan-FTC meccs kapcsán.

A hárompontos AC Milan és a három forduló után hibátlan Ferencváros csütörtökön 18.45-kor csap össze a San Siróban.