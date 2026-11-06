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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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A Ferencváros csodás győzelmet aratott Milánóban csütörtök este. Az AC Milan-FTC Európa-liga-meccs a magyar csapat 2-0-s sikerével zárult, az eredmény az olaszokat mélységesen felháborította. A klub legendás játékosa, Alessandro Costacurta is keményen bírálta a sztárokat.

Az AC Milan-FTC meccs nem azt hozta, amit a hazaiak vártak. Borbély Balázs együttese lefutballozta ellenfelét, a helyzetek alapján 4-5 góllal is nyerhetett volna. Persze a 2-0-s siker abszolút megsüvegelendő, a milánóiak szempontjából viszont megalázó. Az olasz sajtó nem fogta vissza magát, a nagy múltú klub labdarúgóit, valamint a mutatott játékot is kőkemény kritikával illette. 

AC Milan-FTC: a Fradi szenzációs meccset játszott a San Siróban
AC Milan-FTC: a Fradi szenzációs meccset játszott a San Siróban
Fotó: Marco Bertorello / AFP
  • Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló:
  • AC Milan-FTC 0-2 (0-0)

AC Milan-FTC: az olaszok kiborultak a vereség után

A Goal Italia szerint a Milan Európában ismét összeomlott. „Nincs rá magyarázat: a Milan félvállról veszi Európát, és újra elköveti a szokásos hibákat – a keret nem alkalmas két sorozatra” – vont mérleget a sportportál.

A Milan legendás futballistája, Alessandro Costacurta már a meccs előtt is felhívta a figyelmet a Fradi által jelentett veszélyre.

Igaza lett. Az egykori klasszis védő az első félidőt az elmúlt négy-öt év egyik legrosszabb Milan-félidejének nevezte, de azt is kifogásolta, hogy egy európai kupamérkőzésen egyáltalán megengedhetőnek tartották a játékosok ezt a hozzáállást. Costacurta a Sky Sport szakértőjeként meglehetősen keményen fogalmazott. Szerinte a csapatból hiányzott az elszántság, a figyelem és a koncentráció. Egy különösen emlékezetes megjegyzést is tett: 

„Talán azt hitték, hogy a Scalában vannak, nem pedig a futball Scalájában.”

Alessandro Costacurta attends the Gran Gala del Calcio 2026 at Teatro alla Scala in Milan, Italy, on September 2, 2026. (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto) (Photo by Mairo Cinquetti / NurPhoto via AFP)
Alessandro Costacurta nem kímélte a Milan sztárjait
Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

Olaszország sokkban: „Kiábrándító Milan!”

Az angol nyelvű, olasz futballra szakosodott Football Italia portál a „Kiábrándító Milan, amely gyorsan kieshet az Európa-ligából” címmel számolt be a találkozóról.

Ruben Amorim vezetőedző sem kímélte csapatát, a portugál szakember úgy véli, a Milannak sürgősen javulnia kell, különben komoly következményei lehetnek a történteknek.

A milánói gigász négy forduló után csupán egy győzelemmel és három vereséggel a tabella 28. helyén szerénykedik. Ezzel szemben a Fradi továbbra is százszázalékos, és csupán rosszabb gólkülönbsége miatt áll a harmadik helyen.

A haiti válogatott Lenny Joseph bekerült a Fradi kezdőjébe
A Fradi edzője a szurkolókat méltatta a mérkőzés után
A Fradi szenzációs meccset játszott a San Siróban
Lenny Joseph lett a Fradi hőse a San Siróban
A Fradi hatalmas sikert aratott a San Siróban
Galéria: A Fradi csodát tett a San Siróban a Milan elleni El-meccsen
Fotó: AFP/Marco Bertorello/Mairo Cinquetti
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A haiti válogatott Lenny Joseph bekerült a Fradi kezdőjébe

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