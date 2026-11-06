Az AC Milan-FTC meccs nem azt hozta, amit a hazaiak vártak. Borbély Balázs együttese lefutballozta ellenfelét, a helyzetek alapján 4-5 góllal is nyerhetett volna. Persze a 2-0-s siker abszolút megsüvegelendő, a milánóiak szempontjából viszont megalázó. Az olasz sajtó nem fogta vissza magát, a nagy múltú klub labdarúgóit, valamint a mutatott játékot is kőkemény kritikával illette.

AC Milan-FTC: a Fradi szenzációs meccset játszott a San Siróban

Fotó: Marco Bertorello / AFP

Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló:

AC Milan-FTC 0-2 (0-0)

AC Milan-FTC: az olaszok kiborultak a vereség után

A Goal Italia szerint a Milan Európában ismét összeomlott. „Nincs rá magyarázat: a Milan félvállról veszi Európát, és újra elköveti a szokásos hibákat – a keret nem alkalmas két sorozatra” – vont mérleget a sportportál.

A Milan legendás futballistája, Alessandro Costacurta már a meccs előtt is felhívta a figyelmet a Fradi által jelentett veszélyre.

Igaza lett. Az egykori klasszis védő az első félidőt az elmúlt négy-öt év egyik legrosszabb Milan-félidejének nevezte, de azt is kifogásolta, hogy egy európai kupamérkőzésen egyáltalán megengedhetőnek tartották a játékosok ezt a hozzáállást. Costacurta a Sky Sport szakértőjeként meglehetősen keményen fogalmazott. Szerinte a csapatból hiányzott az elszántság, a figyelem és a koncentráció. Egy különösen emlékezetes megjegyzést is tett:

„Talán azt hitték, hogy a Scalában vannak, nem pedig a futball Scalájában.”

Alessandro Costacurta nem kímélte a Milan sztárjait

Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

Olaszország sokkban: „Kiábrándító Milan!”

Az angol nyelvű, olasz futballra szakosodott Football Italia portál a „Kiábrándító Milan, amely gyorsan kieshet az Európa-ligából” címmel számolt be a találkozóról.

Ruben Amorim vezetőedző sem kímélte csapatát, a portugál szakember úgy véli, a Milannak sürgősen javulnia kell, különben komoly következményei lehetnek a történteknek.

A milánói gigász négy forduló után csupán egy győzelemmel és három vereséggel a tabella 28. helyén szerénykedik. Ezzel szemben a Fradi továbbra is százszázalékos, és csupán rosszabb gólkülönbsége miatt áll a harmadik helyen.