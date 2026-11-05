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A svájci Urs Schnyder játékvezető egyszer már szerencsét hozott a magyar rekordbajnoknak, de hazájában nem teljesen botrányoktól mentes a karrierje. A csütörtöki AC Milan-FTC El-mérkőzés bírója ellen tettek már hivatalos panaszt, el akarták távolítani, sőt, halálos fenyegetés áldozata is volt.

Különösen vitatott jelenet főszereplője, durva kirohanás és fenyegetés áldozata is volt már a csütörtöki AC Milan-FTC Európa-liga-mérkőzés játékvezetője. Urs Schnyder ellen tavaly, egy svájci bajnoki mérkőzés után tettek hivatalos panaszt a helyi szövetségnél, 2024-ben pedig egy klubelnök az eltávolítását követelte. A 40 éves bírót viszont az rázta meg a legjobban, amikor egyszer a halálát kívánták.

A svájci Urs Schnyder játékvezető fújja a sípot az AC Milan-FTC Európa-liga-mérkőzésen
A svájci Urs Schnyder játékvezető fújja a sípot az AC Milan-FTC Európa-liga-mérkőzésen
Fotó: David Ramirez

AC Milan-FTC (Európa-liga)

  • csütörtök, 18.45, tv: M4 Sport

A svájci Urs Schnydert az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) jelölte ki a Ferencváros soron következő Európa-liga-mérkőzésének a levezetésére. Bár a zöld-fehérek pozitív emléket őriznek róla – 2023-ban ő vezette a Zalgiris Vilnius ellen 3-0-ra megnyert Konferencialiga-selejtezőt –, a 40 éves bírónak nem teljesen botrányoktól mentes a karrierje.

Hivatalos panaszt tettek Urs Schnyder ellen

Tavaly különösen vitatott jelenet főszereplője lett a Lugano-Lausanne-Sport svájci bajnoki mérkőzésen, amikor visszavonta a vendég csapat egyik játékosának második sárga lappal járó kiállítását, mert a szabálytalanság előtt a VAR-vizsgálat leshelyzetet állapított meg. 

A hazai csapat hivatalos panaszt nyújtott be a helyi szövetséghez, mert szerintük a videóbíró alkalmazása szabálytalan volt, az ilyen módon nem vizsgálhatta volna felül a második sárga lapot.

Sőt, a Lugano odáig ment, hogy az 1-1-es döntetlenre végződött mérkőzés megismétlését követelte – erre azonban végül nem került sor, a liga elutasította az óvást.

A játékvezető eltávolítását követelték

Talán még ennél is nagyobb port kavart, amikor 2024-ben a Sion elnöke, Christian Constantin egy Lugano elleni kupamérkőzés után személyes támadást indított Urs Schnyder ellen, amiért büntetőt ítélt ellenük.

A sportvezető úgy fogalmazott, a bíró tönkretette az összecsapást a döntéseivel. Sőt, arra is utalt, hogy el kellene távolítani a játékvezetők közül. Ez pedig messze túlment a szokásos kritikán. 

Urs Schnydert mégsem ezek az esetek érintették meg, sokkal inkább az, hogy egyszer olyan üzenetet kapott, amelyben a halálát kívánták. Erről ő maga beszélt egy interjúban, és saját elmondása szerint ez az eset különösen megrázta. A svájci bírók vezetői fel is hívták a figyelmet arra, hogy a közösségi médiában egyre gyakrabban fenyegetik meg a játékvezetőket, ezért szükség esetén a jogi lépésektől sem riadnak vissza.

Giuseppe Meazza Stadion
Aerial view of the San Siro stadium and racecourse in Milan, 1960. (Photo by: Touring Club Italiano/Universal Images Group via Getty Images) san siro stadion
Italy. Lombardy. Milan. view of the stadium during the derby milan-inter. 1959. (Photo by: Touring Club Italiano/Marka/Universal Images Group via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - JUNE 8: A view of the San Siro Stadium during Italy 1990 FIFA World Cup opening ceremony on June 8, 1990 in Milan, Italy. (Photo by Franco Origlia/Getty Images) san siro stadion
General view of the AC Milan stadium, Giuseppe Meazza (Photo by Mike Egerton - PA Images via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - OCTOBER 31: General view outside the stadium before the Serie A match between AC Milan and FC Internazionale at Stadio Giuseppe Meazza on October 31, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) san siro stadion
General view of the Stadio Giuseppe Meazza, venue for the UEFA Champions League Final (Photo by Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - OCTOBER 25: A general view of the Giuseppe Meazza Stadium San Siro ahead of the Serie A match between FC Internazionale and ACF Fiorentina at Stadio Giuseppe Meazza on October 25, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
A general view of the outside of San Siro Stadium, home of Inter Milan (Photo by Nigel French/EMPICS via Getty Images) san siro stadion
Giuseppe Meazza Stadion
Giuseppe Meazza Stadion
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Fotó: Getty Images, AFP
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