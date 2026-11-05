Különösen vitatott jelenet főszereplője, durva kirohanás és fenyegetés áldozata is volt már a csütörtöki AC Milan-FTC Európa-liga-mérkőzés játékvezetője. Urs Schnyder ellen tavaly, egy svájci bajnoki mérkőzés után tettek hivatalos panaszt a helyi szövetségnél, 2024-ben pedig egy klubelnök az eltávolítását követelte. A 40 éves bírót viszont az rázta meg a legjobban, amikor egyszer a halálát kívánták.

A svájci Urs Schnyder játékvezető fújja a sípot az AC Milan-FTC Európa-liga-mérkőzésen

Fotó: David Ramirez

AC Milan-FTC (Európa-liga)

csütörtök, 18.45, tv: M4 Sport

A svájci Urs Schnydert az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) jelölte ki a Ferencváros soron következő Európa-liga-mérkőzésének a levezetésére. Bár a zöld-fehérek pozitív emléket őriznek róla – 2023-ban ő vezette a Zalgiris Vilnius ellen 3-0-ra megnyert Konferencialiga-selejtezőt –, a 40 éves bírónak nem teljesen botrányoktól mentes a karrierje.

Hivatalos panaszt tettek Urs Schnyder ellen

Tavaly különösen vitatott jelenet főszereplője lett a Lugano-Lausanne-Sport svájci bajnoki mérkőzésen, amikor visszavonta a vendég csapat egyik játékosának második sárga lappal járó kiállítását, mert a szabálytalanság előtt a VAR-vizsgálat leshelyzetet állapított meg.

A hazai csapat hivatalos panaszt nyújtott be a helyi szövetséghez, mert szerintük a videóbíró alkalmazása szabálytalan volt, az ilyen módon nem vizsgálhatta volna felül a második sárga lapot.

Sőt, a Lugano odáig ment, hogy az 1-1-es döntetlenre végződött mérkőzés megismétlését követelte – erre azonban végül nem került sor, a liga elutasította az óvást.

A játékvezető eltávolítását követelték

Talán még ennél is nagyobb port kavart, amikor 2024-ben a Sion elnöke, Christian Constantin egy Lugano elleni kupamérkőzés után személyes támadást indított Urs Schnyder ellen, amiért büntetőt ítélt ellenük.

A sportvezető úgy fogalmazott, a bíró tönkretette az összecsapást a döntéseivel. Sőt, arra is utalt, hogy el kellene távolítani a játékvezetők közül. Ez pedig messze túlment a szokásos kritikán.

Urs Schnydert mégsem ezek az esetek érintették meg, sokkal inkább az, hogy egyszer olyan üzenetet kapott, amelyben a halálát kívánták. Erről ő maga beszélt egy interjúban, és saját elmondása szerint ez az eset különösen megrázta. A svájci bírók vezetői fel is hívták a figyelmet arra, hogy a közösségi médiában egyre gyakrabban fenyegetik meg a játékvezetőket, ezért szükség esetén a jogi lépésektől sem riadnak vissza.