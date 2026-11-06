Hatalmas felháborodást váltott ki Olaszországban az AC Milan–FTC Európa-liga-mérkőzés, amelyen a magyar rekordbajnok 2–0-ra legyőzte a milánói sztárcsapatot. A hazai szurkolók közül többen teljesen elveszítették a türelmüket, egyesek a Ferencvárost sértegették, míg mások Rúben Amorim vezetőedző azonnali menesztését követelik.

Lenny Joseph duplázott az AC Milan–FTC Európa-liga-meccsen Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

AC Milan–FTC: totálisak kiakadtak az olasz szurkolók

A Ferencváros Lenny Joseph duplájával aratott történelmi győzelmet a San Siróban, a Milan drukkerei azonban nehezen emésztik meg a csütörtök esti kudarcot. Az olasz Pianeta Milan külön cikkben gyűjtötte össze a közösségi médiában megjelent legdühösebb szurkolói reakciókat, amelyek között a magyar csapatnak is jutott néhány sértő megjegyzés.

Európai DNS? Ezek a jöttmentek aláztak meg minket, ébresztő!

– fakadt ki az egyik Milan-szurkoló, aki a Ferencváros elleni vereség után a klub európai múltját is felemlegette.

Egy Andrea nevű olasz fanatikus már a mérkőzés előtt lenézően beszélt a Ferencvárosról.

Camarda még ezek ellen a gyenge magyarok ellen sem játszik. Jobb lenne, ha kölcsönadnák

– írta a feldühödött drukker.

Egy másik hozzászóló a találkozó közben a Benfica elleni mérkőzéshez hasonlította a Milan teljesítményét. A szurkoló szerint a Ferencváros támadásban még a portugál csapatnál is gyengébb – igaz, ezt még 0-0-nál írta.

A drukkerek egy része azonban nem csak a magyar csapatot, hanem saját játékosait és a vezetőedzőt támadta. Egy Drago Rossonero nevű szurkoló egyenesen Rúben Amorim kirúgását követelte, mert szerinte a portugál szakember képtelen megfelelően összeállítani a csapatot, és a cseréi is rosszak.