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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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A olasz szurkolók nehezen viselték csapatuk újabb kínos európai vereségét, a közösségi médiát elárasztották a dühös hozzászólások. Az AC Milan–FTC mérkőzés után egyes drukkerek a magyar bajnokot sértegették, mások pedig a vezetőedző azonnali menesztését követelték.

Hatalmas felháborodást váltott ki Olaszországban az AC Milan–FTC Európa-liga-mérkőzés, amelyen a magyar rekordbajnok 2–0-ra legyőzte a milánói sztárcsapatot. A hazai szurkolók közül többen teljesen elveszítették a türelmüket, egyesek a Ferencvárost sértegették, míg mások Rúben Amorim vezetőedző azonnali menesztését követelik. 

Lenny Joseph duplázott az AC Milan–FTC Európa-liga-meccsen
Lenny Joseph duplázott az AC Milan–FTC Európa-liga-meccsen Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

AC Milan–FTC: totálisak kiakadtak az olasz szurkolók

A Ferencváros Lenny Joseph duplájával aratott történelmi győzelmet a San Siróban, a Milan drukkerei azonban nehezen emésztik meg a csütörtök esti kudarcot. Az olasz Pianeta Milan külön cikkben gyűjtötte össze a közösségi médiában megjelent legdühösebb szurkolói reakciókat, amelyek között a magyar csapatnak is jutott néhány sértő megjegyzés.

Európai DNS? Ezek a jöttmentek aláztak meg minket, ébresztő!

 – fakadt ki az egyik Milan-szurkoló, aki a Ferencváros elleni vereség után a klub európai múltját is felemlegette.

Egy Andrea nevű olasz fanatikus már a mérkőzés előtt lenézően beszélt a Ferencvárosról.

Camarda még ezek ellen a gyenge magyarok ellen sem játszik. Jobb lenne, ha kölcsönadnák

 – írta a feldühödött drukker.

Egy másik hozzászóló a találkozó közben a Benfica elleni mérkőzéshez hasonlította a Milan teljesítményét. A szurkoló szerint a Ferencváros támadásban még a portugál csapatnál is gyengébb – igaz, ezt még 0-0-nál írta.

A drukkerek egy része azonban nem csak a magyar csapatot, hanem saját játékosait és a vezetőedzőt támadta. Egy Drago Rossonero nevű szurkoló egyenesen Rúben Amorim kirúgását követelte, mert szerinte a portugál szakember képtelen megfelelően összeállítani a csapatot, és a cseréi is rosszak.

Egy másik hozzászóló szerint a Milan keretében olyan futballisták is szerepelnek, akik még az olasz élvonal szintjét sem ütik meg. Akadt olyan drukker, aki annyira csalódott kedvenceiben, hogy kijelentette, az idény hátralévő részében már nem akarja nézni a csapat mérkőzéseit.

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Fotó: AFP/Marco Bertorello/Mairo Cinquetti
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