Nagyon régen volt már, de Tököli Attila jól emlékszik arra, hogy 2009-ben micsoda gólt lőtt a magyar ligaválogatott tagjaként a milánói együttesnek. A korábbi csatár magyar bajnok és kupagyőztes is volt a Ferencvárossal, amelynek idei Európa-ligás szereplése őt is lenyűgözi. Bár a soron következő, AC Milan-FTC mérkőzésnek nem az egykori csapata az esélyese, mégis úgy véli, 90 perc alatt bármi megtörténhet. Borbély Balázs együttese nagyon egységesnek tűnik, és megvannak azok a játékosok, akik Milánóban is képesek lehetnek gólt szerezni – például Kristoffer Zachariassen mostanában elég sokszor odaér a kapu elé, és Tököli Attila abban bízik, ez most is így lesz.

Tököli Attila megszólalt az AC Milan-FTC Európa-liga-mérkőzésről

Fotó: Imre György

AC Milan-FTC (Európa-liga)

csütörtök, 18.45, tv: M4 Sport

Tököli Attila mestermunkát végzett a többek közt Ronaldinhóval, David Beckhammel és Andrij Sevcsenkóval felálló AC Milan ellen 2009-ben, amikor az egyik védő bizonytalanságát kihasználva csapott le a labdára és lőtt a rövid felső sarokba.

Nagyon régen volt már, de azért még emlékszik rá az ember. Barátságos mérkőzés volt ugyan, de a Milan a fiatalok mellett nagy sztárokkal állt fel. Nekik egy jó felkészülés volt, nekünk pedig különleges alkalom egy patinás klub ellen játszani. Közönségszórakoztató találkozó volt

– emlékezett vissza a 17 évvel ezelőtti összecsapásra Tököli Attila, aki a második magyar gólt szerezte az 5-2-re elveszített mérkőzésen.

Tököli Attila megszólalt az AC Milan-FTC Európa-liga-mérkőzésről

Bár az AC Milan azóta rengeteg változáson ment keresztül, a mai lehetőségeit sem lehet összehasonlítani a Ferencvároséval. A milánói alakulat egyértelműen a csütörtöki találkozó esélyese, Tököli Attila szerint 90 perc alatt bármi megtörténhet.

A Milan játékoskerete nyilvánvalóan erősebb, de bízom benne, hogy a Fradi, amely kifejezetten jól szerepel az Európa-ligában, megőrzi a veretlenségét. Azt gondolom, ha bátran is játszik majd Borbély Balázs csapata, annak alapfeltétele, hogy meglegyen a biztonságos védekezés hátul. Nem szabad feltartott kézzel odamenni, úgy kell hozzáállni, hogy játszanak egy jó meccset, és lesz, ami lesz. Szerintem ez pont egy olyan mérkőzés, amin bármi megtörténhet

– fogalmazott a Ferencvárossal magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes korábbi csatár.