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Tököli Attila 2009-ben a magyar ligaválogatott játékosaként mesteri gólt lőtt a milánói csapatnak. A Fradi egykori magyar bajnok és kupagyőztes csatára elmondta, nyilván nem a magyar csapat a csütörtöki AC Milan-FTC Európa-liga-mérkőzés esélyese, de 90 perc alatt bármi megtörténhet.

Nagyon régen volt már, de Tököli Attila jól emlékszik arra, hogy 2009-ben micsoda gólt lőtt a magyar ligaválogatott tagjaként a milánói együttesnek. A korábbi csatár magyar bajnok és kupagyőztes is volt a Ferencvárossal, amelynek idei Európa-ligás szereplése őt is lenyűgözi. Bár a soron következő, AC Milan-FTC mérkőzésnek nem az egykori csapata az esélyese, mégis úgy véli, 90 perc alatt bármi megtörténhet. Borbély Balázs együttese nagyon egységesnek tűnik, és megvannak azok a játékosok, akik Milánóban is képesek lehetnek gólt szerezni – például Kristoffer Zachariassen mostanában elég sokszor odaér a kapu elé, és Tököli Attila abban bízik, ez most is így lesz.

Tököli Attila megszólalt az AC Milan-FTC Európa-liga-mérkőzésről
Tököli Attila megszólalt az AC Milan-FTC Európa-liga-mérkőzésről
Fotó: Imre György
  • AC Milan-FTC (Európa-liga)
  • csütörtök, 18.45, tv: M4 Sport
    Tököli Attila mestermunkát végzett a többek közt Ronaldinhóval, David Beckhammel és Andrij Sevcsenkóval felálló AC Milan ellen 2009-ben, amikor az egyik védő bizonytalanságát kihasználva csapott le a labdára és lőtt a rövid felső sarokba.

Nagyon régen volt már, de azért még emlékszik rá az ember. Barátságos mérkőzés volt ugyan, de a Milan a fiatalok mellett nagy sztárokkal állt fel. Nekik egy jó felkészülés volt, nekünk pedig különleges alkalom egy patinás klub ellen játszani. Közönségszórakoztató találkozó volt

– emlékezett vissza a 17 évvel ezelőtti összecsapásra Tököli Attila, aki a második magyar gólt szerezte az 5-2-re elveszített mérkőzésen.

Tököli Attila megszólalt az AC Milan-FTC Európa-liga-mérkőzésről

Bár az AC Milan azóta rengeteg változáson ment keresztül, a mai lehetőségeit sem lehet összehasonlítani a Ferencvároséval. A milánói alakulat egyértelműen a csütörtöki találkozó esélyese, Tököli Attila szerint 90 perc alatt bármi megtörténhet.

A Milan játékoskerete nyilvánvalóan erősebb, de bízom benne, hogy a Fradi, amely kifejezetten jól szerepel az Európa-ligában, megőrzi a veretlenségét. Azt gondolom, ha bátran is játszik majd Borbély Balázs csapata, annak alapfeltétele, hogy meglegyen a biztonságos védekezés hátul. Nem szabad feltartott kézzel odamenni, úgy kell hozzáállni, hogy játszanak egy jó meccset, és lesz, ami lesz. Szerintem ez pont egy olyan mérkőzés, amin bármi megtörténhet

– fogalmazott a Ferencvárossal magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes korábbi csatár.

Tököli Attila szerint egy csapat akkor tud igazán sikeres lenni, ha egységes tud maradni, és ezt látja most a Fradinál.

Mély kerete van a csapatnak, mindig az a kérdés, hogy ki az, aki esetleg oda tud érni a kapu elé és gólt szerezni. Mostanában Zachariassen elég sokszor odaér, bízom benne, hogy ez most is így lesz, de ehhez kellenek a többiek. Szerintem megvannak azok a játékosok a Fradiban, akik képesek arra, hogy betaláljanak Milánóban

– mondta a Paks utánpótlásában dolgozó egykori válogatott labdarúgó, aki ebben a szezonban még nem volt ott személyesen egyik Európa-liga-mérkőzésen sem a Groupama Arénában, de elképzelhetőnek tartja, hogy a következő találkozók egyikére kilátogat majd.

Giuseppe Meazza Stadion
Aerial view of the San Siro stadium and racecourse in Milan, 1960. (Photo by: Touring Club Italiano/Universal Images Group via Getty Images) san siro stadion
Italy. Lombardy. Milan. view of the stadium during the derby milan-inter. 1959. (Photo by: Touring Club Italiano/Marka/Universal Images Group via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - JUNE 8: A view of the San Siro Stadium during Italy 1990 FIFA World Cup opening ceremony on June 8, 1990 in Milan, Italy. (Photo by Franco Origlia/Getty Images) san siro stadion
General view of the AC Milan stadium, Giuseppe Meazza (Photo by Mike Egerton - PA Images via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - OCTOBER 31: General view outside the stadium before the Serie A match between AC Milan and FC Internazionale at Stadio Giuseppe Meazza on October 31, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) san siro stadion
General view of the Stadio Giuseppe Meazza, venue for the UEFA Champions League Final (Photo by Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - OCTOBER 25: A general view of the Giuseppe Meazza Stadium San Siro ahead of the Serie A match between FC Internazionale and ACF Fiorentina at Stadio Giuseppe Meazza on October 25, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
A general view of the outside of San Siro Stadium, home of Inter Milan (Photo by Nigel French/EMPICS via Getty Images) san siro stadion
Giuseppe Meazza Stadion
Giuseppe Meazza Stadion
Galéria: A Fradi a világ egyik leghíresebb stadionjában játszhat
Fotó: Getty Images, AFP
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A Fradi a világ egyik leghíresebb stadionjában játszhat

 

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