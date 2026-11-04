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Gerry Cardinale klubtulajdnos szerint az Inter ellen nyújtott teljesítménynek kellene a mércének lenni. Milánóban viszont Borbély Balázs csapatának formája mellett sem mentek el szó nélkül a csütörtöki AC Milan-FTC El-mérkőzés előtt.

Utasítást adott a csütörtöki AC Milan-FTC Európa-liga-mérkőzés előtt a hazai csapat játékosainak a klub tulajdonosa. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a milánói alakulat a hétvégén 3-1-re legyőzte a városi rivális Intert, Gerry Cardinale pedig hangsúlyozta, innentől a derbin nyújtott teljesítménynek kellene a mércének lenni – kezdve a nemzetközi kupával, amely egy olyan sorozat, amelyet esze ágában sincs félvállról vennie Rúben Amorim csapatának.

Gerry Cardinale figyelmeztette játékosait az AC Milan-FTC Európa-liga-mérkőzés előtt
Gerry Cardinale (balra) szerint már az AC Milan-FTC Európa-liga-mérkőzésen is az Inter ellen nyújtott teljesítmény a mérce a hazai csapat játékosainak
Fotó: Cesare Purini
  • AC Milan-FTC (Európa-liga)
  • csütörtök, 18.45, tv: M4 Sport

A klubtulajdonos felállította a mércét az AC Milan-FTC mérkőzésre

Az AC Milan tulajdonosa, Gerry Cardinale azok után adta ki az utasítást a csapat játékosainak, hogy nagyszerű játékkal rukkoltak elő az Inter ellen. Innentől, így már a Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzésen is, ennek a teljesítménynek kell a mércének lennie az amerikai-olasz üzletember szerint – írja a pianetamilan.it. A portál kiemeli, hogy Borbély Balázs együttese is lenyűgöző formában érkezik Milánóba, kiemelve a magyar rekordbajnok európai kupamérkőzéseken aratott sikereit. Hozzátéve, hogy az FTC előrébb is áll a tabellán, ez pedig arra kényszeríti Rúben Amorim csapatát, hogy győznie kell a San Siróban.

A Milannak fel kell zárkóznia, de még Milánóban is úgy tartják, hogy a Fradi határozottan veszélyes akadálya lehet ennek, ezért nem szabad alábecsülni.

A sűrű menetrend miatt Rúben Amorim egyébként több, de rendkívül átgondolt változtatást eszközölhet a kezdőcsapatában, megtartva néhány kulcsjátékost a taktika megtartása érdekében.

Giuseppe Meazza Stadion
Aerial view of the San Siro stadium and racecourse in Milan, 1960. (Photo by: Touring Club Italiano/Universal Images Group via Getty Images) san siro stadion
Italy. Lombardy. Milan. view of the stadium during the derby milan-inter. 1959. (Photo by: Touring Club Italiano/Marka/Universal Images Group via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - JUNE 8: A view of the San Siro Stadium during Italy 1990 FIFA World Cup opening ceremony on June 8, 1990 in Milan, Italy. (Photo by Franco Origlia/Getty Images) san siro stadion
General view of the AC Milan stadium, Giuseppe Meazza (Photo by Mike Egerton - PA Images via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - OCTOBER 31: General view outside the stadium before the Serie A match between AC Milan and FC Internazionale at Stadio Giuseppe Meazza on October 31, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) san siro stadion
General view of the Stadio Giuseppe Meazza, venue for the UEFA Champions League Final (Photo by Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - OCTOBER 25: A general view of the Giuseppe Meazza Stadium San Siro ahead of the Serie A match between FC Internazionale and ACF Fiorentina at Stadio Giuseppe Meazza on October 25, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
A general view of the outside of San Siro Stadium, home of Inter Milan (Photo by Nigel French/EMPICS via Getty Images) san siro stadion
Giuseppe Meazza Stadion
Giuseppe Meazza Stadion
Galéria: A Fradi a világ egyik leghíresebb stadionjában játszhat
Fotó: Getty Images, AFP
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A Fradi a világ egyik leghíresebb stadionjában játszhat

 

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