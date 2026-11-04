Utasítást adott a csütörtöki AC Milan-FTC Európa-liga-mérkőzés előtt a hazai csapat játékosainak a klub tulajdonosa. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a milánói alakulat a hétvégén 3-1-re legyőzte a városi rivális Intert, Gerry Cardinale pedig hangsúlyozta, innentől a derbin nyújtott teljesítménynek kellene a mércének lenni – kezdve a nemzetközi kupával, amely egy olyan sorozat, amelyet esze ágában sincs félvállról vennie Rúben Amorim csapatának.

Gerry Cardinale (balra) szerint már az AC Milan-FTC Európa-liga-mérkőzésen is az Inter ellen nyújtott teljesítmény a mérce a hazai csapat játékosainak

Fotó: Cesare Purini

AC Milan-FTC (Európa-liga)

csütörtök, 18.45, tv: M4 Sport

A klubtulajdonos felállította a mércét az AC Milan-FTC mérkőzésre

Az AC Milan tulajdonosa, Gerry Cardinale azok után adta ki az utasítást a csapat játékosainak, hogy nagyszerű játékkal rukkoltak elő az Inter ellen. Innentől, így már a Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzésen is, ennek a teljesítménynek kell a mércének lennie az amerikai-olasz üzletember szerint – írja a pianetamilan.it. A portál kiemeli, hogy Borbély Balázs együttese is lenyűgöző formában érkezik Milánóba, kiemelve a magyar rekordbajnok európai kupamérkőzéseken aratott sikereit. Hozzátéve, hogy az FTC előrébb is áll a tabellán, ez pedig arra kényszeríti Rúben Amorim csapatát, hogy győznie kell a San Siróban.

A Milannak fel kell zárkóznia, de még Milánóban is úgy tartják, hogy a Fradi határozottan veszélyes akadálya lehet ennek, ezért nem szabad alábecsülni.

A sűrű menetrend miatt Rúben Amorim egyébként több, de rendkívül átgondolt változtatást eszközölhet a kezdőcsapatában, megtartva néhány kulcsjátékost a taktika megtartása érdekében.