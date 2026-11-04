Alaposan melléfoghatott a spanyol sajtó Varga Barnabással kapcsolatban a szerda esti AEK Athén–Real Madrid Bajnokok Ligája-rangadó előtt. A magyar válogatott támadót ugyanis sérültnek nyilvánították, és azt állították, hogy nem léphet pályára a spanyol sztárcsapat ellen. Csakhogy az UEFA hivatalos előzetese egészen mást mutat, ráadásul maga a Real Madrid is külön felhívta a figyelmet a korábbi Fradi-csatár veszélyességére.

Valótlanságot állítanak Varga Baranbásról az AEK Athén–Real Madrid Bajnokok Ligája-rangadó előtt

Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

AEK Athén–Real Madrid Bajnokok Ligája

18:45, Tv: Sport 1

AEK Athén–Real Madrid: hatalmasat tévedhettek Varga Barnabással kapcsolatban

A szerda esti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt az Eurosport spanyol kiadása meglepő információt közölt az AEK Athén magyar válogatott támadójáról. A portál a találkozó felvezetésében arról írt, hogy Marko Nikolics vezetőedző sérülés miatt nem számíthat Varga Barnabás játékára a Real Madrid ellen.

A spanyolok állítása azért is különös, mert a 31 éves csatár ugyan korábban valóban combsérüléssel bajlódott, azóta már visszatért a pályára. Varga a hétvégi, Panathinaikosz ellen 2–0-ra elveszített görög bajnoki rangadón is kezdőként kapott lehetőséget, és végigjátszotta a találkozót. Ráadásul az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos mérkőzésfelvezetője is ellentmond a spanyoloknak. Az UEFA ugyanis nem sorolja Vargát a sérültek közé, sőt, a magyar támadót Luka Jovics mellett a görög együttes várható kezdőcsapatában tüntette fel.

Az esetet még kínosabbá teszi, hogy miközben az Eurosport spanyol oldala Varga hiányzásáról számolt be, maga a Real Madrid is kiemelte a magyar csatárt a mérkőzés előtti hivatalos beharangozójában.

A 15-szörös BL-győztes spanyol klub honlapján külön megemlítette, hogy Varga Barnabás kilenc góljával az AEK Athén legeredményesebb játékosa az idényben, ráadásul ebből két találatot a Bajnokok Ligájában szerzett. A korábbi ferencvárosi támadó tehát komoly veszélyt jelenthet a madridiak kapujára, amennyiben Marko Nikolics valóban bizalmat szavaz neki a szerdai rangadón.