Nem sikerült jól az AEK főpróbája a királyi gárda elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt. Varga Barnabás csapata 2–0-ra kikapott a Panathinaikosz otthonában, a spanyol sajtó pedig már egyenesen válságról ír a görög együttes kapcsán. Az AEK Athén–Real Madrid BL-meccs előtt különösen aggasztó lehet, hogy a magyar válogatott támadó együttese az utóbbi öt tétmérkőzéséből négyet elveszített, és a görög bajnokságban is egyre nagyobb a lemaradása.

Varga Barnabás kezdő lehet az AEK Athén–Real Madrid BL-meccsen

Fotó: Angelos Tzortzinis / AFP

AEK Athén–Real Madrid Bajnokok Ligája

szerda, 18:45, TV: Sport 1

AEK Athén–Real Madrid: válságban várják a rangadót Varga Barnabásék

Az AEK Athén a szezon elején még egészen más arcát mutatta. A csapat az első 12 tétmérkőzésén veretlen maradt, és a Bajnokok Ligája selejtezőjében is meggyőző teljesítménnyel jutott fel a főtáblára. A Levszki Szófia elleni párharc után a Real Madriddal kiemelten foglalkozó spanyol AS Varga Barnabást is név szerint méltatta: a lap szerint a magyar támadó Luka Jovics és Lovro Majer mellett az AEK egyik kiemelkedő játékosa volt. Azóta teljesen megváltozott a helyzet.

Az AEK az utóbbi öt tétmérkőzéséből mindössze egyet tudott megnyerni, a hétvégi athéni rangadón pedig 2–0-ra kikapott a Panathinaikosztól. Varga Barnabás és Vitális Milán is kezdőként lépett pályára, ám egyikük sem tudta megakadályozni a vereséget.

A spanyol AS a vereség után már „válságot” hirdetett az AEK-nál. A lap kiemelte, hogy a korábban 12 mérkőzésen át veretlen athéni együttes most öt találkozó alatt csupán egy győzelmet szerzett, a Bajnokok Ligájában pedig három ponttal áll.

A spanyol lapnak az AEK-et jól ismerő Miguel Ángel Corona arról beszélt, hogy Varga Barnabás és Luka Jovics komoly fizikai erőt képvisel a görög csapat támadósorában. Szerinte ha együtt játszanak, nehéz őrizni őket, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a Real Madrid támadóinak sebessége jelentheti a döntő különbséget.