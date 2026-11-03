Elfogadhatatlan eset történt a hétvégi Panathinaikosz-AEK Athén görög bajnoki mérkőzés után. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Varga Barnabásék vereséget szenvedtek az athéni rangadón, amelyet követően a magyar csatár csapattársa, Alberto Brignoli kapus minősíthetetlen üzenetet kapott a közösségi oldalán.

Alberto Brignoli gyermekének a halálát kívánták a Panathinaikosz-AEK Athén mérkőzés után

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Alberto Brignolit támadták a Panathinaikosz-AEK Athén mérkőzés után

Az AEK Athén 2-0-s vereséget szenvedett a városi rivális Panathinaikosztól, de a csapat kapusának, Alberto Brignolinak az estéje még rosszabbra fordult, amikor egy olyan üzenetet kapott az Instagramon, amelyben valaki a gyermeke halálát kívánta. Alberto Brignoli elfogadhatatlannak minősítette az esetet, és elítél minden hasonló megnyilvánulást.

Az olasz kapus nemcsak a kapott üzenetről tett közzé fotót a közösségi oldalán, hanem saját véleményét is megfogalmazta az ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulásokról.

Elfogadhatatlan valaki gyermekének a halálát kívánni. Semmilyen szurkolói rivalizálás vagy mérkőzés eredménye nem indokolhatja az ilyen szavakat. Sem a sportban, sem az élet más területén. Ennek semmi köze a futballhoz

– idézi a Gazzetta.gr Brignoli szavait.