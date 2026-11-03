Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ő lesz Magyarország legfőbb ügyésze: megszavazta a parlament

Fontos

Eldőlt december 24-e sorsa: már idén munkaszüneti nap lesz

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Semmi nem indokolhatja az ilyen szavakat. Alberto Brignoli gyermekének a halálát kívánták a Panathinaikosz-AEK Athén mérkőzés után. Az olasz kapus elfogadhatatlannak minősítette az esetet, és elítél minden ehhez hasonló megnyilvánulást.

Elfogadhatatlan eset történt a hétvégi Panathinaikosz-AEK Athén görög bajnoki mérkőzés után. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Varga Barnabásék vereséget szenvedtek az athéni rangadón, amelyet követően a magyar csatár csapattársa, Alberto Brignoli kapus minősíthetetlen üzenetet kapott a közösségi oldalán.

Alberto Brignoli gyermekének a halálát kívánták a Panathinaikosz-AEK Athén mérkőzés után
Alberto Brignoli gyermekének a halálát kívánták a Panathinaikosz-AEK Athén mérkőzés után
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Alberto Brignolit támadták a Panathinaikosz-AEK Athén mérkőzés után

Az AEK Athén 2-0-s vereséget szenvedett a városi rivális Panathinaikosztól, de a csapat kapusának, Alberto Brignolinak az estéje még rosszabbra fordult, amikor egy olyan üzenetet kapott az Instagramon, amelyben valaki a gyermeke halálát kívánta. Alberto Brignoli elfogadhatatlannak minősítette az esetet, és elítél minden hasonló megnyilvánulást.

Az olasz kapus nemcsak a kapott üzenetről tett közzé fotót a közösségi oldalán, hanem saját véleményét is megfogalmazta az ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulásokról.

Elfogadhatatlan valaki gyermekének a halálát kívánni. Semmilyen szurkolói rivalizálás vagy mérkőzés eredménye nem indokolhatja az ilyen szavakat. Sem a sportban, sem az élet más területén. Ennek semmi köze a futballhoz

– idézi a Gazzetta.gr Brignoli szavait.

Varga Barnabással nagyon keményen bántak Athénban, el is tüntették
Varga Barnabást kifütyülték, csúnya vereségbe szaladtak bele
Varga Barnabást kifütyülték, csúnya vereségbe szaladtak bele

 

 

Szóljon hozzá!